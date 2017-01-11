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Завтра в школах Южно-Сахалинска начинаются уроки по горным лыжам
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Завтра в школах Южно-Сахалинска начинаются уроки по горным лыжам

Подготовка трасс для физультуры идет полным ходом

Завтра в островном регионе стартует проект «Лыжи в школу». Школьники смогут бесплатно кататься на беговых и горных лыжах. Специально для обучения спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. А в школу зимних видов спорта поступили 35 комплектов лыж и два снегохода. Расписание уже составлено. В пилотном проекте будет участвовать 16 школ областного центра.

Реализация проекта «Лыжи в школу», стала возможной благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключенному между региональным министерством спорта и молодежной политики и компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». В 2016 году на приобретение спортивного инвентаря, снегоходов и оборудования для прокладки лыжни было выделено 1,5 миллиона рублей. 

Официальное открытие проекта «Лыжи в школу» состоится 18 января на территории школы №7 в 10:00, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:22 0
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