Девять управляющих компаний Южно-Сахалинска привлекли к ответственности

По итогам вчерашнего мониторинга расчистки территорий многоквартирных домов Государственная жилищная инспекция составила 18 протоколов о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц девять управляющих компаний Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Спустя двое суток после циклона от снежных заносов очищены далеко не все придомовые территории областного центра. Основная причина, по мнению первого вице-мэра Наталии Куприной, заключается в плохой организации работы дворников: люди не обеспечены инвентарем, не установлен четкий режим работы.

Посетив территории УК «ЖЭУ-3» и «ЖЭУ-1», Наталия Куприна потребовала от их руководителей изменить график работы дворников: на период снегопадов у них не должно быть выходных, отметила Наталия Куприна. Отговорки не принимаются: если в штате УК не хватает уборщиков, на ликвидацию снежных заносов должны выйти все сотрудники, включая руководителей.

Ранее на совещании с представителями УК первый вице-мэр обратила внимание на ужесточение наказания в отношении тех, кто продолжит игнорировать требования по наведению порядка в областном центре. Нерадивые УК будут привлекаться к административной ответственности вплоть до лишения лицензии.

- Первый снежный циклон показал, что поставленная задача по своевременной расчистке придомовых территорий не исполнена. Подавляющее большинство УК медленно убирают крыльца, не говоря уже о расчистке и вывозе снега. Ситуация, которую мы видим сейчас, нас не устраивает, ее надо исправлять. Будем спрашивать по всей строгости, мониторинг продолжится. Работайте, все в ваших руках, - сказала Наталия Куприна.

Кроме того, по итогам каждого месяца начнут составлять рейтинг УК городского округа. Успешные будут поощряться: им субсидируют затраты на уборку снега, а также будет разработан механизм предоставления в лизинг на льготных условиях малогабаритной техники для уборки дворов.

По результатам сегодняшнего осмотра дворов отдел мониторинга санитарного состояния составил акты в отношении еще девять УК Южно-Сахалинска и передал их для оформления протоколов в ГЖИ.