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Девять управляющих компаний Южно-Сахалинска привлекли к ответственности

Девять управляющих компаний Южно-Сахалинска привлекли к ответственности

Основной причиной стали - мусор и снег во дворах

По итогам вчерашнего мониторинга расчистки территорий многоквартирных домов Государственная жилищная инспекция составила 18 протоколов о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц девять управляющих компаний Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Спустя двое суток после циклона от снежных заносов очищены далеко не все придомовые территории областного центра. Основная причина, по мнению первого вице-мэра Наталии Куприной, заключается в плохой организации работы дворников: люди не обеспечены инвентарем, не установлен четкий режим работы.

Посетив территории УК «ЖЭУ-3» и «ЖЭУ-1», Наталия Куприна потребовала от их руководителей изменить график работы дворников: на период снегопадов у них не должно быть выходных, отметила Наталия Куприна. Отговорки не принимаются: если в штате УК не хватает уборщиков, на ликвидацию снежных заносов должны выйти все сотрудники, включая руководителей.

Ранее на совещании с представителями УК первый вице-мэр обратила внимание на ужесточение наказания в отношении тех, кто продолжит игнорировать требования по наведению порядка в областном центре. Нерадивые УК будут привлекаться к административной ответственности вплоть до лишения лицензии.

- Первый снежный циклон показал, что поставленная задача по своевременной расчистке придомовых территорий не исполнена. Подавляющее большинство УК медленно убирают крыльца, не говоря уже о расчистке и вывозе снега. Ситуация, которую мы видим сейчас, нас не устраивает, ее надо исправлять. Будем спрашивать по всей строгости, мониторинг продолжится. Работайте, все в ваших руках, - сказала Наталия Куприна.

Кроме того, по итогам каждого месяца начнут составлять рейтинг УК городского округа. Успешные будут поощряться: им субсидируют затраты на уборку снега, а также будет разработан механизм предоставления в лизинг на льготных условиях малогабаритной техники для уборки дворов.

По результатам сегодняшнего осмотра дворов отдел мониторинга санитарного состояния составил акты в отношении еще девять УК Южно-Сахалинска и передал их для оформления протоколов в ГЖИ.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:01 +1
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управляющая компаниямусорснегштраф
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Комментарии
Online
angyskh Online
Написано вчера, в 18:10
Жэу 1 по заслугам. Раньше они наш дом обслуживали - без пинка не пошевелятся
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0
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 18:19
А по итогам гололеда привлекли? Или так, только пообсуждали.
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+2
Online
angyskh Online
Написано вчера, в 21:44
ostrovsakhalin, у меня во дворе гололед самоустранился выпавшим снежком через пару дней как появился ))
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0
yur
Написано вчера, в 21:25
А какие ЖЭКи отличились?Хотелось бы знать наших"Героев"
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0
Page85
Написано вчера, в 21:38
Корсаковских ещё привлечь не помешало бы
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0
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