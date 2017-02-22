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Госдума разрешила упрощенный въезд иностранцев на Дальний Восток
krr.startravel.ru

Госдума разрешила упрощенный въезд иностранцев на Дальний Восток

Он будет действовать на территории свободного порта Владивосток, куда входят Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка

Госдума 22 февраля приняла в третьем чтении законопроект об упрощенном визовом порядке въезда иностранных туристов и инвесторов на Дальний Восток. Таким образом, на прохождение документа через нижнюю палату парламента ушло два месяца, что считается ускоренным режимом рассмотрения, сообщает "Российская газета".

"Вводится новый механизм - электронная виза. Это уникальный для России опыт, - считает глава Минвостокразвития Александр Галушка. - Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке"

Упрошенный въезд будет действовать на территории свободного порта Владивосток, куда входят Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка. Подать заявку на визу иностранцы смогут через раздел на сайте Министерства иностранных дел, который разработают к июлю 2017 года. В случае положительного ответа МИДа, визу могут выдать за четыре дня до поездки на Дальний Восток сроком на 30 дней (разрешенный срок пребывания - 8 суток). Виза будет бесплатной.

 

сегодня, в 11:32 +2
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 11:40
щас попрут туристы и инвесторы - из бывшего СССР
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+8
sahalin
Написано сегодня, в 11:48
Закрывать надо остров а не упрощать въезд!
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+9
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:59 Отредактированно сегодня, в 11:59
Да, турист Муртанбек из Киргизии устроится водителем маршрутки, чтобы по-лучше ознакомиться с достопримечательностями Сахалина, а Джамшид из солнечного Узбекистана приедет инвестировать в строительство объектов ТОР в качестве рабочей силы...
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+15
Online
natalka Online
Написано сегодня, в 13:28
marrozz,
так оно и есть
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+1
Mauzer
Написано сегодня, в 12:24
теперь будет остров Гастрстан,столица Южно-Тюбитейск.
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+8
Online
natalka Online
Написано сегодня, в 13:26
Этих гостей и так слишком много,да и ведут они себя далеко ни как в гостях,лучше бы Сахалин сделали закрытой зоной,а гостей отправить домой,а то загостились уже.....пора и честь знать
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:44
Так тематически эти две новости смотрятся в ряду новостей, одна просто дополняет другую!
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+7
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