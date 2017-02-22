Госдума разрешила упрощенный въезд иностранцев на Дальний Восток

"Вводится новый механизм - электронная виза. Это уникальный для России опыт, - считает глава Минвостокразвития Александр Галушка. - Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке"

Упрошенный въезд будет действовать на территории свободного порта Владивосток, куда входят Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка. Подать заявку на визу иностранцы смогут через раздел на сайте Министерства иностранных дел, который разработают к июлю 2017 года. В случае положительного ответа МИДа, визу могут выдать за четыре дня до поездки на Дальний Восток сроком на 30 дней (разрешенный срок пребывания - 8 суток). Виза будет бесплатной.