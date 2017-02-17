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Пожар в офисе такси "Тройка" потушили в Долинске

Пожар в офисе такси "Тройка" потушили в Долинске

Огонь вспыхнул ночью 22 февраля

22 февраля в 00.35 диспетчеру Долинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании офиса такси "Тройка".

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент огонь распространился на площади 20 кв. метра.  

Пожар был локализован в 00.41, а в 00.57 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:13 +2
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