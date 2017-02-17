Минтруд: Число безработных в Сахалинской области увеличилось

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Наибольший рост безработицы зафиксирован также в Ненецком автономном округе, г. Севастополе, Республике Бурятия, Кабардино-Балкарской Республике

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

Как сообщают в ведомстве, с 8 по 15 февраля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 0,9 % и составила 916 030 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 046 611 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в десяти регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, республиках Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, гг. Санкт-Петербурге и Москве, Липецкой, Брянской, Рязанской, Нижегородской областях.

В 71 регионе отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Сахалинской области, Ненецком автономном округе, г. Севастополе, Республике Бурятия, Кабардино-Балкарской Республике.

В Пензенской, Самарской, Волгоградской областях и Чеченской Республике численность безработных не изменилась.

По состоянию на 15 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 213 325 человек. В том числе:

численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 26 516 человек;

численность работников, работавших неполное рабочее время, – 184 613 человек;

численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, – 2 196 человек.

На 1 февраля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2016 года – 1,3 %).

По состоянию на 15 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.