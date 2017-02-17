Минтруд: Число безработных в Сахалинской области увеличилось
Наибольший рост безработицы зафиксирован также в Ненецком автономном округе, г. Севастополе, Республике Бурятия, Кабардино-Балкарской Республике
Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.
Как сообщают в ведомстве, с 8 по 15 февраля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 0,9 % и составила 916 030 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 046 611 человек.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в десяти регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, республиках Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, гг. Санкт-Петербурге и Москве, Липецкой, Брянской, Рязанской, Нижегородской областях.
В 71 регионе отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Сахалинской области, Ненецком автономном округе, г. Севастополе, Республике Бурятия, Кабардино-Балкарской Республике.
В Пензенской, Самарской, Волгоградской областях и Чеченской Республике численность безработных не изменилась.
По состоянию на 15 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 213 325 человек. В том числе:
- численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 26 516 человек;
- численность работников, работавших неполное рабочее время, – 184 613 человек;
- численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, – 2 196 человек.
На 1 февраля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2016 года – 1,3 %).
По состоянию на 15 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.
Кто-то лукавит, кто-то лукавит... На Руссия 24 вещали намедни, что санкции нам ни по чём, от слова - вообще! Страна не прогнулась, наоборот, держит позиции. Тем временем по стране бродит новый герой - Западло! Он, в силу своего имени, портит всем статистику. Первыми делает там, где не нужно быть первыми...
Лично мне не понятно - численность безработных растёт, а мы не можем которую неделю набрать полный штат. Всех хотят работать за 50 000, а за 30 000 ни в какую. Непруха. Такая ли безработица?