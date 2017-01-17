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Добыча нефти и газа увеличилась на Сахалине
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Добыча нефти и газа увеличилась на Сахалине

Подведены итоги развития региона в 2016 году

В Сахалинской области подвели итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 процента и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 процента (659,4 миллиарда рублей).

В отчетном году в области отмечался рост производства тепловой и электрической энергии, бензина автомобильного, мазута топочного, лесоматериалов, строительных нерудных материалов, мяса и субпродуктов, рыбных консервов, цельномолочной продукции, колбасных изделий, минеральной воды.

Значительно – в 1,2 раза увеличилось производство мяса, больше получено яиц - на 5,3 процента и молока – на 2,3 процента. За 12 месяцев в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 12,7 миллиарда рублей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Выросло поголовье крупного рогатого скота (на 11,1 процента), свиней (на 2,8 процента) и птицы (на 4,7 процента).

Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 766,1 тысячи тонн, или 106,5 процента к январю-декабрю 2015. Переработано 499 тысяч тонн, или 100,4 процента.

Увеличилась добыча нефти, включая газовый конденсат (на 7,2 процента – до 18,3 миллионов тонн), газа (на 3,2 процента – до 29,6 миллиарда кубометров) и угля (в 1,3 раза – до 7,2 миллиона тонн).

В сфере жилищного строительства на Сахалине и Курилах в 2016 году введено в действие 329,2 тысячи квадратных метров жилья. Это на 5,5 процента выше аналогичного показателя 2015.

На потребительском рынке в отчетном периоде увеличился оборот общественного питания (на 2,6 процента).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,7 процента, что соответствует аналогичной дате 2016 года.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:29 +1
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:27 Отредактированно сегодня, в 15:27
Эта неумолимая статистика рассказывающая "как всё хорошо"
Даже сказать-то нечего
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+2
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 16:17
Если где-то прибавилось, - значит у кого-то убавилось........
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0
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 16:42
Если у пресс-службы ПСО всё так замечательно и рАдужно, почему ВЫЖИВАЕМ, когда должны ЖИТЬ?! Или это опять не
про нас?..
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0
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