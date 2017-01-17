Наркополицейские перекрыли канал поставки гашишного масла на Сахалин из Амурской области

Пресс-служба УМВД по Сахалинской области

Сотрудники УКОН перекрыли канал поставки гашишного масла на Сахалин. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержана группа лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области, оперативниками было установлено, что 56-летний житель Южно-Сахалинска, в рамках заранее достигнутой договоренности с 45-летним жителем Благовещенска организовал канал поставки гашишного масла из Амурской области на Сахалин. Курьером выступила 35-летняя амурчанка, которая, получив наркотическое вещество от поставщика, переправляла его в островную столицу, передавала получателю и возвращалась назад за следующей партией. 56-летний злоумышленник в свою очередь сбывал наркотик двум жителям Южно-Сахалинска для его последующей реализации. Установив схему поставки и членов преступной цепочки, полицейские приступили к задержанию всех участников группы. 17 января курьер в очередной раз прибыла в Южно-Сахалинск и вместе с 56-летним подозреваемым отправилась на квартиру одного из сбытчиков.

В результате проведенной операции указанные граждане и два сбытчика были задержаны с поличным, когда готовили привезенный наркотик к реализации. При проведении обысковых мероприятий полицейские обнаружили 11 шприцов, заполненных гашишным маслом, несколько свертков с изготовленной наркосодержащей смесью, а также полимерные свертки, в которых транспортировалось запрещенное к обороту вещество. Всего, как показала экспертиза, у злоумышленников было обнаружено и изъято 168 граммов гашишного масла, что является крупным размером.

Работая по горячим следам, сахалинские наркополицейские вылетели в Благовещенск, где также задержали поставщика. В настоящий момент гражданин этапирован в Южно-Сахалинск и заключен под стражу. В отношении его подельников также избрана мера пресечения в виде ареста. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.