новости
новости
Регистрация
Наркополицейские перекрыли канал поставки гашишного масла на Сахалин из Амурской области
Пресс-служба УМВД по Сахалинской области

Наркополицейские перекрыли канал поставки гашишного масла на Сахалин из Амурской области

Работая по горячим следам, сахалинские наркополицейские вылетели в Благовещенск, где также задержали поставщика

Сотрудники УКОН перекрыли канал поставки гашишного масла на Сахалин. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержана группа лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области, оперативниками было установлено, что 56-летний житель Южно-Сахалинска, в рамках заранее достигнутой договоренности с 45-летним жителем Благовещенска организовал канал поставки гашишного масла из Амурской области на Сахалин. Курьером выступила 35-летняя амурчанка, которая, получив наркотическое вещество от поставщика, переправляла его в островную столицу, передавала получателю и возвращалась назад за следующей партией. 56-летний злоумышленник в свою очередь сбывал наркотик двум жителям Южно-Сахалинска для его последующей реализации. Установив схему поставки и членов преступной цепочки, полицейские приступили к задержанию всех участников группы. 17 января курьер в очередной раз прибыла в Южно-Сахалинск и вместе с 56-летним подозреваемым отправилась на квартиру одного из сбытчиков.

В результате проведенной операции указанные граждане и два сбытчика были задержаны с поличным, когда готовили привезенный наркотик к реализации. При проведении обысковых мероприятий полицейские обнаружили 11 шприцов, заполненных гашишным маслом, несколько свертков с изготовленной наркосодержащей смесью, а также полимерные свертки, в которых транспортировалось запрещенное к обороту вещество. Всего, как показала экспертиза, у злоумышленников было обнаружено и изъято 168 граммов гашишного масла, что является крупным размером.

Работая по горячим следам, сахалинские наркополицейские вылетели в Благовещенск, где также задержали поставщика. В настоящий момент гражданин этапирован в Южно-Сахалинск и заключен под стражу. В отношении его подельников также избрана мера пресечения в виде ареста. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Галерея
задержание наркотиков, Фото: 1
задержание наркотиков, Фото: 2
задержание наркотиков, Фото: 3
задержание наркотиков, Фото: 4
задержание наркотиков, Фото: 5
задержание наркотиков, Фото: 6
задержание наркотиков, Фото: 7
показать все фотографии
задержание наркотиков
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 14:40 +2
Другие статьи по темам
Место
СахалинАмурская область
Прочее
наркотикиспецоперацияУКОН
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:54
Амурка опять фигурирует
Ответить
+4
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:56
Амурка
Ответить
+2
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:56
Нехило встряли агрономы.
Ответить
+4
Sakhgirl
Написано сегодня, в 14:57
Ждем шуток про губернатора
Ответить
+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:58
Олег Николаевич, ну как так?
Ответить
+5
jkmu
Написано сегодня, в 15:04
собачка хорошая))))ее периодически по новосям показывают при раскрытии или на конкурсах
Ответить
+1
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 15:11 Отредактированно сегодня, в 15:12
УКОН! Кой-чё напоминает.
Ответить
+5
Зайчег
Написано сегодня, в 15:22
Белый Мишка,
Зачёт!
Ответить
+2
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 15:49
Зайчег, хих!!!))) В реверансе :)
Ответить
0
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:36
Белый Мишка, Уважаемый Кожемяко Олег Николаевич
Ответить
0
Еще 1 комментарий
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:31
расстрэлять нах...
Ответить
+2
Online
sakhsergey417 Online
Написано сегодня, в 15:33
А не опечатка, часом? Может правильно так: "Наркополицейские открыли канал поставки гашишного масла на Сахалин"?
Ответить
+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:44
sakhsergey417,
точно.))есть же географические открыватели.))а это наркооткрыватели,пишут летопись.))))
Ответить
+1
zhitel
Написано сегодня, в 15:41
От слова "амурка" уже трясет хуже как при 9-ти балльном землетрясении....
Ответить
+1
Bokassa
Написано сегодня, в 15:59
хм, а разве наркополицейских не поразогнали?? и вообще у меня вопрос почему есть наркополицейские, но нет алкополицейских, убийствополицейских, износополицейских??
Ответить
0
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 16:02
Ну и зачем канал какой-то там закрывать или открывать. Кому надо и так купят, а если мне не надо, так хоть открыт канал, хоть закрыт по барабану.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске получила новые тренажеры
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске получила новые тренажеры
Добыча нефти и газа увеличилась на Сахалине
Добыча нефти и газа увеличилась на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru