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Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе фото и сочинений о маме

Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе фото и сочинений о маме

Работы принимаются до 15 февраля

Сахалинский театр кукол предлагает старшеклассникам областных школ представить образ любимой мамы – дома, на работе, отдыхе и принять участие в конкурсах фотографий и сочинений, сообщает пресс-служба театра. 

Конкурсы являются частью большого проекта «Чудо-день» и проводятся при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».

Темы фотоконкурса «Я смотрю на маму»:

  • «Моя мама любит спорт»,
  • «В кругу семьи»,
  • «Я помогаю маме»,
  • «Нас у мамы много»,
  • «Моя мама на работе».

В финал выйдут 20 лучших фотографий.

Темы конкурса сочинений «Напишу о маме»:

  • «Моя мама любит спорт!»,
  • «В кругу семьи»,
  • «Я помогаю маме»,
  • «Нас у мамы много» (многодетная мама),
  • «Моя мама на работе»,
  • свободная тема о радости материнства, например, «Когда я буду мамой».

В финал выйдут 10 лучших сочинений.

Финалисты конкурсов определятся до 20 февраля 2017 года. Их работы станут основой экспозиции фотовыставки и выставки сочинений, которые откроются в Сахалинском театре кукол к марте 2017 года.

Имена победителей будут озвучены 1 марта 2017 года на торжественной церемонии награждения.

Работы принимаются до 15 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-к, 28-а. Электронная почта: zavlit_puppet@mail.ru . Тел. 45-80-76 – куратор проекта, руководитель литературно-драматургической части Ольга Селезнёва.

Положение о конкурсе размещено на сайте Сахалинского театра кукол.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:25 +5
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