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Вейперов планируют загнать в резервацию для курильщиков
jolly.cool

Вейперов планируют загнать в резервацию для курильщиков

В Госдуму внесен законопроект о запрете на кальяны и электронные сигареты

В Госдуму внесен законопроект, распространяющий табачные ограничения на вейпы, кальяны и электронные сигареты. Запрет на курение их в общественных местах, а также несовершеннолетним может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию, надеются авторы. С инициативой выступили депутаты Николай Герасименко и Марат Бариев (оба - "Единая Россия"), сообщает "Российская газета".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, при использовании бестабачных курительных изделий производится аэрозоль, состоящий из веществ, являющихся токсичными и причиняющими вред здоровью. Кроме того, их употребление в общественных местах можно расценивать как стимулирование потребления табака, считают авторы поправок. При этом состав курительных камней, сиропов, жидкостей для электронных сигарет, технические характеристики самих курительных изделий и их продажа в России никак не регламентируются.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят защитить здоровье граждан от вредного воздействия окружающего дыма от электронных сигарет, вейпов, кальянов, так называемых электронных систем доставки никотина, защитить подрастающее поколение от такой пагубной привычки, как курение", - говорится в записке.

"В течение весенней сессии, думаю, он должен пройти, но я не могу гарантировать, всякие могут быть разные течения, но проблема назрела", - сказал Николай Герасименко. 

Кроме запрета на потребление несовершеннолетними гражданами, а также использование в общественных местах, предлагаются ограничения на продвижение на рынке - по аналогии с теми, которые действуют для сигарет.

сегодня, в 16:24 +4
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вейпэлектронные сигаретыкурениезапрет
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Комментарии
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 16:39
То сначала электронные сигареты безвредны, теперь вредны...
И как могут ВОДНО-ФРУКТОВЫЕ СМЕСИ в электронных устройствах попасть под антиТАБАЧНЫЙ закон?
Где логика???!
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+3
yur
Написано сегодня, в 16:44
Натали))), Предлагаю запретить лечение горла над кастрюлей с паром. Вдруг это то же вредно.
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+6
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 16:48
yur, картоха жареная тоже вредная...Надо запретить...Скоро с полнотой бороться начнут
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+3
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 17:24
Натали))), Кроме того, их употребление в общественных местах можно расценивать как стимулирование потребления табака, считают авторы поправок.
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+1
Еще 16 комментариев
Black65
Написано сегодня, в 16:49
Нафиг они нам нужны
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+2
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 16:55
О какой резервации идет речь?

УК РФ, Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Заскринил, пойду в Прокуратуру напишу, чтоб место знали.
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+1
qwert
Написано сегодня, в 17:15
Так им)))
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0
babaj
Написано сегодня, в 17:20
Мясников,известный доктор,сказал про электронки,что они гораздо безопаснее обычных сигарет,т.к. имеется полное отсутствие смолистых канцерогенов. Кроме того электронка ,во многих странах,эффективно помогает многолетнему курильщику мягко слезть с никотиновой зависимости.Конечно если он захотел это сделать.Пластыри и жвачки гораздо менее результативны.
Но имеется один отрицательный эффект-молодняк начинающий пользоваться электронкой,часто переходит к обычным сигаретам и приобщается к ним.
Нельзя запрещать электронные сигареты,но и рекламировать тоже.
Лично я не переваривариваю,до головной боли,резкий запах парфюма и выхлопные газы авто.С ними чё будем делать? )))
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 19:37
babaj, ну так дыма. Только что бы другие не видели. Мне фиолетово что там за дым или пар. Хочешь дымить парить иди делай это дома или в специально отведено местах.
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0
ateriya
Написано сегодня, в 19:34
блин как хорошо что я не курю. не курила и мне даже не интересно что это за ощущение такое. ну соболезнования курящим. держитесь ребят. на ас травля прям началась.
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0
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