Вейперов планируют загнать в резервацию для курильщиков

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В Госдуму внесен законопроект о запрете на кальяны и электронные сигареты

В Госдуму внесен законопроект, распространяющий табачные ограничения на вейпы, кальяны и электронные сигареты. Запрет на курение их в общественных местах, а также несовершеннолетним может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию, надеются авторы. С инициативой выступили депутаты Николай Герасименко и Марат Бариев (оба - "Единая Россия"), сообщает "Российская газета".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, при использовании бестабачных курительных изделий производится аэрозоль, состоящий из веществ, являющихся токсичными и причиняющими вред здоровью. Кроме того, их употребление в общественных местах можно расценивать как стимулирование потребления табака, считают авторы поправок. При этом состав курительных камней, сиропов, жидкостей для электронных сигарет, технические характеристики самих курительных изделий и их продажа в России никак не регламентируются.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят защитить здоровье граждан от вредного воздействия окружающего дыма от электронных сигарет, вейпов, кальянов, так называемых электронных систем доставки никотина, защитить подрастающее поколение от такой пагубной привычки, как курение", - говорится в записке.

"В течение весенней сессии, думаю, он должен пройти, но я не могу гарантировать, всякие могут быть разные течения, но проблема назрела", - сказал Николай Герасименко.

Кроме запрета на потребление несовершеннолетними гражданами, а также использование в общественных местах, предлагаются ограничения на продвижение на рынке - по аналогии с теми, которые действуют для сигарет.