Жители Анивы на фестивале выпили титан чая и съели гору блинов

В этом году было три номинации: «самый быстрый блин», «самый вкусный блин» и «самый длинный блин»

В храме преподобного Серафима Саровского в Аниве прошел третий блинный фестиваль.

Как сообщают в Южно-Сахалинской и Курильской епархии, на территории храма была установлена большая армейская палатка. Рядом поставили дровяной 35-литровый титан для чая, развернули акустическую систему для музыкального сопровождения мероприятия, и в 14.30 праздник начался.

Необычное мероприятие на этот раз собрало около 70 человек, из которых 10 человек выступали в роли блинопеков. Остальные оценивали качество блинов и голосовали за самый вкусный блин. В конкурсе могли принять участие все желающие. Среди них был и настоятель прихода протоиерей Димитрий Юзеев.

«Второй раз в жизни пеку блины, первый раз пробовал печь вчера. Попросил свою жену показать мастер-класс. Знания сегодня очень пригодились», - поделился с нами своими впечатлениями отец Димитрий.

В этом году было три номинации: «самый быстрый блин» – побеждает тот, кто быстрее всех пожарит первый блин. Вторая номинация – «самый вкусный блин», победитель определился путем голосования. И третья – «самый длинный блин», где побеждает тот, кто напечет больше блинов. Голодным никто не ушел.