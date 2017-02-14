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Жители Анивы на фестивале выпили титан чая и съели гору блинов

Жители Анивы на фестивале выпили титан чая и съели гору блинов

В этом году было три номинации: «самый быстрый блин», «самый вкусный блин» и «самый длинный блин»

В храме преподобного Серафима Саровского в Аниве прошел третий блинный фестиваль.

Как сообщают в Южно-Сахалинской и Курильской епархии, на территории храма была установлена большая армейская палатка. Рядом поставили дровяной 35-литровый титан для чая, развернули акустическую систему для музыкального сопровождения мероприятия, и в 14.30 праздник начался.

Необычное мероприятие на этот раз собрало около 70 человек, из которых 10 человек выступали в роли блинопеков.  Остальные оценивали качество блинов и голосовали за самый вкусный блин. В конкурсе могли принять участие все желающие.  Среди них был и настоятель прихода протоиерей Димитрий Юзеев.

«Второй раз в жизни пеку блины, первый раз пробовал печь вчера. Попросил свою жену показать мастер-класс. Знания сегодня очень пригодились», - поделился с нами своими впечатлениями отец Димитрий.

В этом году было три номинации: «самый быстрый блин» – побеждает тот, кто быстрее всех пожарит первый блин. Вторая номинация – «самый вкусный блин», победитель определился путем голосования. И третья – «самый длинный блин», где побеждает тот, кто напечет больше блинов. Голодным никто не ушел. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:25 +2
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 16:27
Жители Анивы стали Титанами, вкусив чая из титана.
(древнегреческая легенда)
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 16:41
Где фотки вкусные?
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+3
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 16:55
Ели с лопат небось?
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 17:27
EBIN, Ржака
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0
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 17:35
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+1
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 17:35
Vladis,
Не очень то и смешно.
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0
Еще 1 комментарий
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:13
скорей бы уже в Южном...блинов охота.)))не умею их печь.))пойду оладушков напеку,да обломлюсь пока своей стряпнёй.))))
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 18:31
А кто победил то?
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0
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