Дома южносахалинцев, не оплачивающих счета, исключат из очереди на капремонт

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В 2017 году в Южно-Сахалинске планируется отремонтировать 111 многоквартирных жилых домов общей площадью 221,1 тысячи квадратных метров. При этом собранных средств собственников некоторых домов на проведение капитального ремонта недостаточно. Им будет оказана помощь за счет областного бюджета. Если только уровень задолженности по статье «Капитальный ремонт» не превышает 15%, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Пока что из 111 жилых домов, внесенных в краткосрочный план капитального ремонта домов, только 52 не превышают задолженность перед фондом капремонта Сахалинской области.

Крыша жилого дома № 319 по ул. Ленина постоянно протекает. Об этом рассказала одна из жительниц последнего этажа Антонина Еремина. Южносахалинка исправно оплачивает счета за капремонт, однако из-за должников общая собираемость в этом доме составляет около 70%, что не позволяет оказать господдержку. Если до 1 марта должники не оплатят счета и уровень собираемости не возрастет до 85%, меры государственной поддержки за счет средств бюджета Сахалинской области этому дому оказаны не будут.

Еще в 13 домах, которые вошли в краткосрочный план, уровень оплаты взносов не превышает и 65%. При этом во многих из них капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов крайне необходим. Так, например, в подобной ситуации оказался жилой дом № 2 по ул. Курильской. В здании 1953 года постройки капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей не проводили ни разу. При этом уровень собираемости составляет всего 58%. Жителям необходимо погасить долги, иначе они отсрочат проведение капитального ремонта на неопределенный срок.

Управляющим компаниям рекомендовано провести общие собрания и еще раз донести до собственников жилья информацию о необходимости оплачивать счета за капитальный ремонт. Общая собираемость платежей по Южно-Сахалинску на сегодня составляет 84%.