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Пенсионный возраст в России все же повысят

Пенсионный возраст в России все же повысят

Скорее всего об этом будет объявлено 2018 году после формирования нового правительства

Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного вопроса. Об этом пишут в среду, 1 февраля, «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», — сказал один из собеседников издания. По словам участников экспертных совещаний в правительстве, обсуждение вопроса перешло в стадию, когда определяется, насколько именно будет повышен возраст выхода на пенсию и для каких категорий граждан.

Один из проектов предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Другой вариант предполагает одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 63 года. При этом социальный блок правительства, выступающий против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин в 65 и 60 лет соответственно.

По словам источника «Известий», на повестке дня стоит дата объявления решения о повышении пенсионного возраста и параметрах соответствующей реформы. Не исключено, что об этом будет заявлено в 2018 году после формирования нового правительства.

Представитель экспертного сообщества, осведомленный в ситуации, уточнил, что заявление будет опубликовано одновременно с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

В то же время в пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это подтвердила пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок. В Минтруда напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина, который в середине января говорил о несвоевременности повышения пенсионного возраста.

В октябре 2016 года министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

сегодня, в 12:46 +1
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Комментарии
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 12:49
Охренеть...я не доживу.
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+9
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 12:59
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+7
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:06
чeLOVEк NaStRoEniE, Для этого всё и делается...

Главное - руководству можно подольше посидеть и дирижировать в своих креслах....
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+4
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:10
вы хоть женщин пожалейте...
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 13:59
нормалек, че, отработал, годик потратил пенсию и все, смотреть снизу как трава растет. А ведь самое главное - мое государство любит меня.
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+6
Online
gennady-73 Online
Написано сегодня, в 14:55
Bokassa, И БЕРЕЖЁТ
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0
Page85
Написано сегодня, в 14:00
Такое чувство, что единственная цель нашей власти - уничтожить свой народ, в более короткие сроки причём
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+3
IrinaBrik
Написано сегодня, в 14:01
Очень наше правительство надеется на то, что многие до пенсии просто не доживут,а все деньги,что перечислял работодатель,так и останутся в бездонных карманах пенсионного фонда.Надо же им на что то строить помпезные замки из гранита.
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+4
КиР84
Написано сегодня, в 14:02
Да уж...
Работайте господа
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:08
КиР84, Господа - не работают.
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+6
КиР84
Написано сегодня, в 15:20
sasch, ну вы про тех, а я про простых
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 16:01
КиР84, да как скажете! Я то по старой привычке, зову их товарищи, которые за что боролись, на то и напоролись.
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+2
Еще 1 комментарий
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 14:19
В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55........................какието жалкие 6 лет не дают мужикам пожить за счет государства которое он кормил всю свою трудовую жизнь......
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+6
Berta
Написано сегодня, в 14:19
вроде уже все давно поняли, что рассчитывать в этой стране надо только на себя
чего кудахтать и удивляться? копите, господамы, копите, на старость.
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+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 14:32
мужчина 6 лет пенсию получает, женщина 22, как-то не одинаково
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+2
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 14:48
Им надо просчитать, что бы при выходе на пенсию сразу на кладбище и главное чтобы день в день.
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+5
Лампочка
Написано сегодня, в 14:51
Отлично! С детства мечтала работать до гроба

Пенсионный возраст увеличивают, а в 45 уже хрен куда устрлишься

Особенно мужчине....
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+3
sakhsergey417
Написано сегодня, в 15:04
Да отмените просто пенсии-и всех делов! Зачем такой сложный замут? Чего стесняемся? Кого боимся? Кто не согласен-экстремист, кто доживет до 65 лет-предатель и русофоб, кто использует мед.страховку-бандеровец, а кто не смотрит киселевщину и соловьевщину-агент госдепа. Ведь так все просто!
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:23
Всех после 60 расстрелять,дёшево и сердито. И охренненая экономия. Что же за суки у нас в правительстве.?
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