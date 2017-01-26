Пенсионный возраст в России все же повысят

Скорее всего об этом будет объявлено 2018 году после формирования нового правительства

Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного вопроса. Об этом пишут в среду, 1 февраля, «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», — сказал один из собеседников издания. По словам участников экспертных совещаний в правительстве, обсуждение вопроса перешло в стадию, когда определяется, насколько именно будет повышен возраст выхода на пенсию и для каких категорий граждан.

Один из проектов предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Другой вариант предполагает одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 63 года. При этом социальный блок правительства, выступающий против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин в 65 и 60 лет соответственно.

По словам источника «Известий», на повестке дня стоит дата объявления решения о повышении пенсионного возраста и параметрах соответствующей реформы. Не исключено, что об этом будет заявлено в 2018 году после формирования нового правительства.

Представитель экспертного сообщества, осведомленный в ситуации, уточнил, что заявление будет опубликовано одновременно с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

В то же время в пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это подтвердила пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок. В Минтруда напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина, который в середине января говорил о несвоевременности повышения пенсионного возраста.

В октябре 2016 года министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.