Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске

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Пожар произошел вчера, 31 января в шестом часу вечера на улице Украинской у дома №123.

Огонь вспыхнул под капотом автомобиля Nissan Terrano. Очевидцы затушили пламя до приезда пожарных с помощью подручных средств и огнетушителя.

Предположительная причина пожара - поджог.