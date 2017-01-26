фото автора
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске
Предположительная причина пожара - поджог
Пожар произошел вчера, 31 января в шестом часу вечера на улице Украинской у дома №123.
Огонь вспыхнул под капотом автомобиля Nissan Terrano. Очевидцы затушили пламя до приезда пожарных с помощью подручных средств и огнетушителя.
Предположительная причина пожара - поджог.
Галерея
6 Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
varvar007
Написано сегодня, в 13:22
Поймать бы прям на месте под машину зарыть на два метра в низ
Ответить
+3
vladsakh
Написано сегодня, в 13:43
Пироман он как сапер. Живет пока поймают, а как попадется ,так будет очень больно.
Ответить
+2
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 14:22
помница в лихие 90ые один гаражный кооператив шпана бомбила постоянно так мужики озверели....подкараулили воришек ...поймали и насколько я помню одного даже ломом пригвоздили к земле....жестоко конечно но подействовало...больше туда не лезли....я о чем ...пока крайние меры не примешь так и будут и воровать и поджигать и насиловать....
Ответить
+4
serega81
Написано сегодня, в 14:27
Кто то упорно поджигает авто!!!! Ух если поймают-непоздоровиться!!!!
Ответить
+3
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:58
serega81, А кому это выгодно
//????
Ответить
+2