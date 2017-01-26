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Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске
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Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске

Предположительная причина пожара - поджог

Пожар произошел вчера, 31 января в шестом часу вечера на улице Украинской у дома №123. 

Огонь вспыхнул под капотом автомобиля  Nissan Terrano. Очевидцы затушили пламя до приезда пожарных с помощью подручных средств и огнетушителя.

Предположительная причина пожара - поджог.

Галерея
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Горящий Nissan Terrano потушили в Южно-Сахалинске
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 12:45 +2
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Комментарии
varvar007
Написано сегодня, в 13:22
Поймать бы прям на месте под машину зарыть на два метра в низ
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 13:43
Пироман он как сапер. Живет пока поймают, а как попадется ,так будет очень больно.
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+2
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 14:22
помница в лихие 90ые один гаражный кооператив шпана бомбила постоянно так мужики озверели....подкараулили воришек ...поймали и насколько я помню одного даже ломом пригвоздили к земле....жестоко конечно но подействовало...больше туда не лезли....я о чем ...пока крайние меры не примешь так и будут и воровать и поджигать и насиловать....
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+4
serega81
Написано сегодня, в 14:27
Кто то упорно поджигает авто!!!! Ух если поймают-непоздоровиться!!!!
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+3
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:58
serega81, А кому это выгодно
//????
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+2
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