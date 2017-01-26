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Сахалинских КВНщиков покажут на телеканале "Карусель"

Сахалинских КВНщиков покажут на телеканале "Карусель"

Команда из Александровска-Сахалинского представляла область на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН

18 февраля 2017 года на федеральном государственном телеканале для детей «Карусель» начинаются трансляции игр Всероссийской Юниор-Лиги КВН. По субботам зрители крупнейшего детского телеканала страны смогут увидеть выступления команд из разных регионов страны – от Калининграда до Сахалина.

Сахалинскую область представляла команда КВН "Динамик" из Александровска-Сахалинского, победитель сезона 2016 года.

Напомним, «Всероссийская Юниор-Лига КВН» – центральная программа Российского Союза Молодежи, реализуемая совместно с Международным Союзом КВН. Мероприятия программы проводятся при поддержке Министерства образования и науки РФ.

В декабре прошлого года в Московском молодежном центре «Планета КВН» впервые состоялась съемка отборочного фестиваля Всероссийской Юниор-Лиги КВН, который состоял из 4 игр 1/4 финала, для новой передачи под названием «Детский КВН». 

Для телезрителей, кто пропустит показ игр команд, по воскресеньям будут организованы повторы. Подробности трансляции Всероссийской Юниор-Лиги КВН – в телепрограмме на сайте телеканала «Карусель».

Источник: Российский Союз Молодежи Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:01 +2
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Комментарии
Кристина
Написано сегодня, в 13:38
Молодцы александровцы)))
Моя племяшка там участвовала))
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:00
Делится опытом как организовывать карусель на выборах))))
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+1
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 15:44
В программе не нашла во ск начало..
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