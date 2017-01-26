Сахалинских КВНщиков покажут на телеканале "Карусель"

18 февраля 2017 года на федеральном государственном телеканале для детей «Карусель» начинаются трансляции игр Всероссийской Юниор-Лиги КВН. По субботам зрители крупнейшего детского телеканала страны смогут увидеть выступления команд из разных регионов страны – от Калининграда до Сахалина.

Сахалинскую область представляла команда КВН "Динамик" из Александровска-Сахалинского, победитель сезона 2016 года.



Напомним, «Всероссийская Юниор-Лига КВН» – центральная программа Российского Союза Молодежи, реализуемая совместно с Международным Союзом КВН. Мероприятия программы проводятся при поддержке Министерства образования и науки РФ.



В декабре прошлого года в Московском молодежном центре «Планета КВН» впервые состоялась съемка отборочного фестиваля Всероссийской Юниор-Лиги КВН, который состоял из 4 игр 1/4 финала, для новой передачи под названием «Детский КВН».



Для телезрителей, кто пропустит показ игр команд, по воскресеньям будут организованы повторы. Подробности трансляции Всероссийской Юниор-Лиги КВН – в телепрограмме на сайте телеканала «Карусель».

Источник: Российский Союз Молодежи Сахалинской области