В России могут отказаться от газа в жилых домах
Ради борьбы с пожарами и взрывами голубое топливо заменят электричеством
В России может быть принято решение об отказе от использования газа в жилых домах. Об этом RT стало известно из письма руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина депутату Госдумы Валерию Рашкину.
Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)
— говорится в письме.
Алёшин не уточнил, когда может быть принято это решение. Кроме того, неизвестно, обсуждался ли вопрос с другими заинтересованными ведомствами. В пресс-службах Ростехнадзора и Минстроя не смогли дать оперативных комментариев.
Как пишет глава Ростехнадзора, в качестве альтернативы газу «следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами».
«Важно отметить, что потребление газа в Российской Федерации на приготовление пищи в многоквартирных жилых домах составляет около 1% от общего количества потребления газа», — заключил чиновник.
Напомним, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин, которому адресовано письмо руководителя Ростехнадзора, предлагал рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности. В Минстрое уже сообщили, что работают над этой идеей. Кроме того, в ведомстве обсуждают предложение о "спасательных окнах" , которые можно будет снять снаружи в случае срабатывания датчиков.
Отметим, на сегодняшний день техрегламентом о требованиях пожарной безопасности уже запрещено устанавливать газовые плиты в домах высотой 11 этажей и более.
Согласно данным Росстата за 2015 год, в России газифицировано 67% жилищного фонда. По региональной статистике за 2014 год, больше всего газом пользуются в Ингушетии (98%), Северной Осетии (97,2%), Кабардино-Балкарии (95,7%) и Мордовии (95,7%). При этом наименее газифицированы дома в Кемеровской области (8,6%), Приморском крае (9,1%) и на Сахалине (10,3%).
Заведующий кафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ ИОМ РАНХиГС Евгений Богомольный полагает, что для перевода России на «электроплитные рельсы» понадобятся десятилетия.
«Проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт, в то время как электроплита для работы требует 380 вольт. Поэтому в первую очередь нужно менять электропроводку, обеспечить соответствующую работоспособность щитков.
Поэтому процесс замены газовых плит на электрические растянется на 10—20 лет
— заявил Богомольный.
Эксперт также отметил, что необходимо будет решить вопрос, кто проведёт работы по замене — государство или собственники.
«Кроме того, целесообразно ли производить переход на пользование электрическими плитами и сколько это будет стоить, необходимо считать индивидуально для каждого отдельно взятого города или деревни. В одном населённом пункте дешевле будет пользоваться электричеством, если есть избыток мощностей, а в другом — газом», — обрисовал ситуацию Богомольный.
По мнению главы экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, решение об отказе от газа в жилых домах опрометчиво.
«Мы не должны рубить сплеча систему, создаваемую десятилетиями. Иначе это будет выглядеть как действия, продиктованные лоббистами», — высказал точку зрения Калмыков.
Все энергоносители у грабителей!
ну, тогда я за дровами!
Щас бы сам у печки с удовольствием посидел...ну его этот газ
А современная мебель из ДСП, им топить - здоровье гробить
И о хорошем: С Наступающим Новым Годом, всем Бобра и Счастья, хорошего настроения и Любви.