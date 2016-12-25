В России могут отказаться от газа в жилых домах

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В России может быть принято решение об отказе от использования газа в жилых домах. Об этом RT стало известно из письма руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина депутату Госдумы Валерию Рашкину.

Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)

— говорится в письме.

Алёшин не уточнил, когда может быть принято это решение. Кроме того, неизвестно, обсуждался ли вопрос с другими заинтересованными ведомствами. В пресс-службах Ростехнадзора и Минстроя не смогли дать оперативных комментариев.

Как пишет глава Ростехнадзора, в качестве альтернативы газу «следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами».

«Важно отметить, что потребление газа в Российской Федерации на приготовление пищи в многоквартирных жилых домах составляет около 1% от общего количества потребления газа», — заключил чиновник.

Напомним, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин, которому адресовано письмо руководителя Ростехнадзора, предлагал рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности. В Минстрое уже сообщили, что работают над этой идеей. Кроме того, в ведомстве обсуждают предложение о "спасательных окнах" , которые можно будет снять снаружи в случае срабатывания датчиков.

Отметим, на сегодняшний день техрегламентом о требованиях пожарной безопасности уже запрещено устанавливать газовые плиты в домах высотой 11 этажей и более.

Согласно данным Росстата за 2015 год, в России газифицировано 67% жилищного фонда. По региональной статистике за 2014 год, больше всего газом пользуются в Ингушетии (98%), Северной Осетии (97,2%), Кабардино-Балкарии (95,7%) и Мордовии (95,7%). При этом наименее газифицированы дома в Кемеровской области (8,6%), Приморском крае (9,1%) и на Сахалине (10,3%).

Напольными электроплитами, по данным Росстата, оснащено 22% российского жилфонда. Больше всего электроплит на Чукотке (83,6%), в Югре (72,1%) и Иркутской области (68,7%). Меньше всего — в Адыгее (1%), Карачаево-Черкесии (1,3%) и Чечне (1,3%).

Заведующий кафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ ИОМ РАНХиГС Евгений Богомольный полагает, что для перевода России на «электроплитные рельсы» понадобятся десятилетия.

«Проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт, в то время как электроплита для работы требует 380 вольт. Поэтому в первую очередь нужно менять электропроводку, обеспечить соответствующую работоспособность щитков.

Поэтому процесс замены газовых плит на электрические растянется на 10—20 лет

— заявил Богомольный.

Эксперт также отметил, что необходимо будет решить вопрос, кто проведёт работы по замене — государство или собственники.

«Кроме того, целесообразно ли производить переход на пользование электрическими плитами и сколько это будет стоить, необходимо считать индивидуально для каждого отдельно взятого города или деревни. В одном населённом пункте дешевле будет пользоваться электричеством, если есть избыток мощностей, а в другом — газом», — обрисовал ситуацию Богомольный.

По мнению главы экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, решение об отказе от газа в жилых домах опрометчиво.

«Мы не должны рубить сплеча систему, создаваемую десятилетиями. Иначе это будет выглядеть как действия, продиктованные лоббистами», — высказал точку зрения Калмыков.