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В России могут отказаться от газа в жилых домах
BeLive.ru

В России могут отказаться от газа в жилых домах

Ради борьбы с пожарами и взрывами голубое топливо заменят электричеством

В России может быть принято решение об отказе от использования газа в жилых домах. Об этом RT стало известно из письма руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина депутату Госдумы Валерию Рашкину.

Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)

— говорится в письме.

Алёшин не уточнил, когда может быть принято это решение. Кроме того, неизвестно, обсуждался ли вопрос с другими заинтересованными ведомствами. В пресс-службах Ростехнадзора и Минстроя не смогли дать оперативных комментариев.

Как пишет глава Ростехнадзора, в качестве альтернативы газу «следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами». 

«Важно отметить, что потребление газа в Российской Федерации на приготовление пищи в многоквартирных жилых домах составляет около 1% от общего количества потребления газа», — заключил чиновник.

Напомним, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин, которому адресовано письмо руководителя Ростехнадзора, предлагал рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности. В Минстрое уже сообщили, что работают над этой идеей. Кроме того, в ведомстве обсуждают предложение о "спасательных окнах" , которые можно будет снять снаружи в случае срабатывания датчиков.

Отметим, на сегодняшний день техрегламентом о требованиях пожарной безопасности уже запрещено устанавливать газовые плиты в домах высотой 11 этажей и более.

Согласно данным Росстата за 2015 год, в России газифицировано 67% жилищного фонда. По региональной статистике за 2014 год, больше всего газом пользуются в Ингушетии (98%), Северной Осетии (97,2%), Кабардино-Балкарии (95,7%) и Мордовии (95,7%). При этом наименее газифицированы дома в Кемеровской области (8,6%), Приморском крае (9,1%) и на Сахалине (10,3%).

Напольными электроплитами, по данным Росстата, оснащено 22% российского жилфонда. Больше всего электроплит на Чукотке (83,6%), в Югре (72,1%) и Иркутской области (68,7%). Меньше всего — в Адыгее (1%), Карачаево-Черкесии (1,3%) и Чечне (1,3%).

Заведующий кафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ ИОМ РАНХиГС Евгений Богомольный полагает, что для перевода России на «электроплитные рельсы» понадобятся десятилетия.

«Проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт, в то время как электроплита для работы требует 380 вольт. Поэтому в первую очередь нужно менять электропроводку, обеспечить соответствующую работоспособность щитков.

Поэтому процесс замены газовых плит на электрические растянется на 10—20 лет

— заявил Богомольный.

Эксперт также отметил, что необходимо будет решить вопрос, кто проведёт работы по замене — государство или собственники.

«Кроме того, целесообразно ли производить переход на пользование электрическими плитами и сколько это будет стоить, необходимо считать индивидуально для каждого отдельно взятого города или деревни. В одном населённом пункте дешевле будет пользоваться электричеством, если есть избыток мощностей, а в другом — газом», — обрисовал ситуацию Богомольный.

По мнению главы экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, решение об отказе от газа в жилых домах опрометчиво.

«Мы не должны рубить сплеча систему, создаваемую десятилетиями. Иначе это будет выглядеть как действия, продиктованные лоббистами», — высказал точку зрения Калмыков.

сегодня, в 09:08 0
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:58
Вот с последним абзацем согласна полностью! Дешевую нефть превращают в дорогущий бензин и втюхивают народу. Теперь еще и дешевый газ собрались забрать. Вбухают бешеные деньги на реконструкцию электросетей и оснащение электроприборами, когда могли просто с детства проводить обучение обращению с газовым оборудованием и мерам безопасности. Профилактика всегда дает свои плоды.
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+13
Хронос
Написано сегодня, в 11:02
НюНик_просто_Анна,
Все энергоносители у грабителей!
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:07 Отредактированно сегодня, в 11:09
Тут новость чуть раньше была..."Сахалинская область вошла в десятку лучших регионов России по лесовосстановлению в 2016 году"
ну, тогда я за дровами!
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 12:15
marrozz, Эх... "Бьётся в тесной печурке огонь..."
Щас бы сам у печки с удовольствием посидел...ну его этот газ
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+4
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marrozz Online
Написано сегодня, в 12:28
sasch, я б тоже...но вот уже 2 недели со сломанной ногой дома торчу))а мебель ломать ради костра...ну его)))
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+5
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sasch Online
Написано сегодня, в 14:15
marrozz, Нууу.... сочувствую! Выздоравливайте быстрее!
А современная мебель из ДСП, им топить - здоровье гробить
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+3
Еще 2 комментария
NNS41148
Написано сегодня, в 14:56
Не было газа в Южном и не будет,но по закону.
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+2
Online
cantik Online
Написано сегодня, в 16:23
NNS41148, логично, Газ нужен цивилизованной Европе, развивающемуся Китаю и Турции... Кремль с радостью им поможет. Зачем заботиться о собственном народе, когда так приятно лизать жопу западу с чувством собственного достоинства. Машина времени существует: приезжаешь в поселок Восток(при грэс) и оказываешься в ссср, там даже плиты дорожные (с совка) на асфальт не поменяли. Нравственное уродство наших политиков не имеет границ. Я так реагирую, так как вырос в Охе, где коммуняги позаботились о жителях и город газифицировали- это удобно, дешево и правильно, тогда столица действительно явными методами развивала регион, а теперь новая власть такими же явными методами его доит, а когда ресурсы иссякнут все получим местную Польшу: города есть, а живут только те, кто не смог уехать.
И о хорошем: С Наступающим Новым Годом, всем Бобра и Счастья, хорошего настроения и Любви.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:36 Отредактированно сегодня, в 16:37
cantik, хотел немного возразить...да все верно ты сказал. и добавить нечего(((хрен нам да маленько с помощи государства - только Кожемяко рапортует, что рыба стала дешевле((вот и весь итог 2016 года. С наступающим!
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0
Дмитрий Власов
Написано сегодня, в 16:42 Отредактированно сегодня, в 16:44
Кожемякин откровенный лгун и скот,он разворовал наш бюджет, не дай бог случиться землетрясению,не на что даже восстановливать инфрструктуру будет..С новым годом наступающим всех)
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 16:45
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