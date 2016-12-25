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Мужчина пострадал в вылетевшем в кювет микроавтобусе в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Мужчина пострадал в вылетевшем в кювет микроавтобусе в Южно-Сахалинске

Водителя доставили в больницу

ДТП произошло сегодня, 31 декабря примерно в 07:50 в Южно-Сахалинске на улице Лермонтова (в районе городской свалки). 

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии микроавтобус получил механические повреждения. Водитель - травмы. Мужчину госпитализировали.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:59 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 09:59
Скорейшего выздоровления

И с наступающим Новым Годом!!!
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