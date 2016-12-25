Мужчина пострадал в вылетевшем в кювет микроавтобусе в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 31 декабря примерно в 07:50 в Южно-Сахалинске на улице Лермонтова (в районе городской свалки).

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии микроавтобус получил механические повреждения. Водитель - травмы. Мужчину госпитализировали.