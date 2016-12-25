фото и видео очевидцев
Мужчина пострадал в вылетевшем в кювет микроавтобусе в Южно-Сахалинске
Водителя доставили в больницу
ДТП произошло сегодня, 31 декабря примерно в 07:50 в Южно-Сахалинске на улице Лермонтова (в районе городской свалки).
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.
В результате аварии микроавтобус получил механические повреждения. Водитель - травмы. Мужчину госпитализировали.
Другие статьи по темам
Место
И с наступающим Новым Годом!!!