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Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали на международном турнире в Улан-Удэ

Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали на международном турнире в Улан-Удэ

Победители и призеры были определены в двух возрастных группах

Завершающим выездным турниром 2016 года для воспитанников ГБУ «СШ самбо и дзюдо» стало открытое первенство «ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» в Улан-Удэ.

Помимо участия в этих состязаниях, имеющих статус международных, сахалинские дзюдоисты в столице Республики Бурятия приняли участие еще и в краткосрочных учебно-тренировочных сборах.

- Это традиционные соревнования, в которых принимают участие сильнейшие спортсмены из Сибири и Дальнего Востока. Международный статус турниру придает приезд представителей Монголии, - рассказала тренер-преподаватель Анастасия Кардаш.

Победители и призеры турнира были определены в двух возрастных группах (2000 – 2002, 2003 – 2004 г.р.). Островитяне в итоге стали обладателями трех наград.

В младшей возрастной группе первенствовал Иван Урусов. Он стал победителем в весовой категории до 50 кг, разобравшись последовательно с тремя дзюдоистами из Улан-Удэ. В весе до 55 кг Сергей Румянцев занял третье место.

В турнире юношей 2000 – 2002 г.р. отличился Иван Имайкин. Островной дзюдоист стал сильнейшим в категории до 60 кг. На предварительной стадии он нанес поражение Тумэну Дугарову (Улан-Удэ) и Андрею Мулову из Ангарска. А в финале сахалинец одолел читинца Дениса Бурлакова.

Отметим выступление и ряда других островных дзюдоистов. Так, Юрий Мирошниченко занял пятое место в старшей возрастной группе. В весовой категории до 50 кг он проиграл только Умаралии Рустамзоде, завоевавшему в итоге золотую медаль.  На пятом месте и Илья Неселевский (до 81 кг, 2000 – 2002 г.р.).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:12 0
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Комментарии
Н_а_т_к_а.
Написано сегодня, в 09:15
Молодцы ребята :)
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