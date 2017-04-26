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Шашлыком из нерпичьих ластов удивили жюри международного конкурса сахалинцы

Шашлыком из нерпичьих ластов удивили жюри международного конкурса сахалинцы

В Москве завершилась выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017»

1 мая в павильоне № 2 конгрессно-выставочного комплекса «Сокольники» завершилась ХII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017».

Высоких наград были удостоены многие участники практически из всех регионов традиционного проживания коренных этносов. В числе их и сахалинская делегация. Об этом сообщает Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)».

Благодаря Александре Минато и Анжелике Корнейчук, сахалинкам из пгт. Ноглики, которые подготовили более 30 блюд на основе старинных нивхских рецептов и удивили членов жюри шашлыком из нерпичьих ластов и десертным блюдом «Мос», СРОО СУП КМНС заняла I место в конкурсе «Кухня народов Севера».
 
Куклы «Уйльтинская семья» мастерицы Антоновой Ен Суни (г. Поронайск) завоевали II место в номинации «Изделия сувенирного промысла (региональный и национальный сувенир)» конкурса «Лучшее произведение национального народного искусства».
 
Философская работа из рыбьей кожи «Жизнь» известной мастерицы из пгт. Ноглики Вероники Осиповой заняла III место в номинации «Изделия из кожи» в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства».
 
Вышивка Сергея Ирлика из пгт. Ноглики поразила жюри качеством исполнения и цветовой гаммой. Оно отметило его работу специальным призом в номинации «Текстиль, войлок, вышивка» конкурса «Лучшее произведение национального народного искусства».
 
Специального приза удостоена СРОО СУП КМНС за стенд, посвященный Году экологии в России и 70-летию Сахалинской области.
 
За участие в V Фестивале этнической моды «Полярный стиль» сестры Александра и Людмила Булдаковы награждены дипломами за коллекцию «Таежные мотивы».
 

 
Благодарственными письмами организаторов выставки удостоены мастера Елена Очан (с. Некрасовка), Людмила Булдакова (пгт. Ноглики), Виктория Аранова (пгт. Ноглики), Альбина Павловна Мыгун (с. Некрасовка), Владимирова Наталья (г. Оха). Также благодарственными письмами отмечены Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)», СРОО СУП КМНС, РСУП КМНС, Национально-хозяйственная артель «Абориген», Семейная община коренного малочисленного народа нивхов «Ньмиф» («Родная земля»), Национальная хозяйственная артель «ТЫЙ», и компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта «Сахалин – 1».
 
Теплые слова благодарности директор выставки Николай Кадышев сказал Геральду Бережнову, видео-оператору ИЦ «Кыхкых», отметив 10-летний юбилей совместной плодотворной деятельности, высокий профессионализм освещения фестивалей и деловой программы в режиме on-linе трансляции.
 
Лауреатами признаны Антонова Ен Суни, Ирина Силкина, Татьяна Ким (г. Поронайск) и Альбина Сергеевна Мыгун (с. Некрасовка) в номинации «Национальный костюм», Вадим Левкун и Александр Осипов в номинации «Резьба по дереву» (пгт. Ноглики), Регина Маркина в номинации «Детское творчество: передача традиций» (с. Некрасовка).
 
Также все представители делегации островного региона получили дипломы за участие в ХII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017».
Галерея
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 1
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 2
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 3
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 4
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 5
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 6
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 7
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 8
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», Фото: 9
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«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:12 0
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Комментарии
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 14:28 Отредактированно сегодня, в 14:32
это все хорошо. Но где массовая сувенирная продукция. Что бы её найти надо полгорода пройти. Надо как в Индонезии , в каждом крупном магазине находиться полка с местными сувенирами. И бегать не надо. И цены адекватные. А этносы могли бы деньги на этом зарабатывать. А то кроме Сахалина да бутерброда с икрой купить нечего. За нормальную цену. Куда агенство по туризму смотрит.
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+3
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sasch Online
Написано сегодня, в 14:35
Слово "ластов" свалило под стол от хохота
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:45
sasch, Шур, есть два рода этого слова. И в мужском роде склоняется именно так.

ласт

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a((2)) по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -ласт-.

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. ла?ст ла?сты
Р. ла?ста ла?стов
ла?ст
Д. ла?сту ла?стам
В. ла?ст ла?сты
Тв. ла?стом ла?стами
Пр. ла?сте ла?стах
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:11
НюНик_просто_Анна,
Ни фига не верю этому Зализняка.
Так можно чё хочешь насклонять.
Я, конечно, не филолог, но перечитал столько литературы про обитателей морей-океанов и про дайвинг, что со счёты сбился.
И нигде такого ляпуса не встретил.
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:14
sasch, это проблема русского языка. И, кстати, все же ласт и ласта - оба имеют право на существование. Как у нерп, так и снаряжение для дайвинга.
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0
senchick
Написано сегодня, в 14:47
Ух ты.... из моих ласт шашлык делают
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+1
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:54
то елка из корюшки то шашлык из нерпы, что дальше? пиджак из симы? пирамида из икры? карета из краба?
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+2
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kholmchanin Online
Написано сегодня, в 15:08
И скольких животных удавили, чтоб кого-то ТАМ удивить...
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