Шашлыком из нерпичьих ластов удивили жюри международного конкурса сахалинцы

В Москве завершилась выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017»

1 мая в павильоне № 2 конгрессно-выставочного комплекса «Сокольники» завершилась ХII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017».

Высоких наград были удостоены многие участники практически из всех регионов традиционного проживания коренных этносов. В числе их и сахалинская делегация. Об этом сообщает Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)».

Благодаря Александре Минато и Анжелике Корнейчук, сахалинкам из пгт. Ноглики, которые подготовили более 30 блюд на основе старинных нивхских рецептов и удивили членов жюри шашлыком из нерпичьих ластов и десертным блюдом «Мос», СРОО СУП КМНС заняла I место в конкурсе «Кухня народов Севера».

Куклы «Уйльтинская семья» мастерицы Антоновой Ен Суни (г. Поронайск) завоевали II место в номинации «Изделия сувенирного промысла (региональный и национальный сувенир)» конкурса «Лучшее произведение национального народного искусства».

Философская работа из рыбьей кожи «Жизнь» известной мастерицы из пгт. Ноглики Вероники Осиповой заняла III место в номинации «Изделия из кожи» в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства».

Вышивка Сергея Ирлика из пгт. Ноглики поразила жюри качеством исполнения и цветовой гаммой. Оно отметило его работу специальным призом в номинации «Текстиль, войлок, вышивка» конкурса «Лучшее произведение национального народного искусства».

Специального приза удостоена СРОО СУП КМНС за стенд, посвященный Году экологии в России и 70-летию Сахалинской области.

За участие в V Фестивале этнической моды «Полярный стиль» сестры Александра и Людмила Булдаковы награждены дипломами за коллекцию «Таежные мотивы».

Благодарственными письмами организаторов выставки удостоены мастера Елена Очан (с. Некрасовка), Людмила Булдакова (пгт. Ноглики), Виктория Аранова (пгт. Ноглики), Альбина Павловна Мыгун (с. Некрасовка), Владимирова Наталья (г. Оха). Также благодарственными письмами отмечены Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)», СРОО СУП КМНС, РСУП КМНС, Национально-хозяйственная артель «Абориген», Семейная община коренного малочисленного народа нивхов «Ньмиф» («Родная земля»), Национальная хозяйственная артель «ТЫЙ», и компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта «Сахалин – 1».

Теплые слова благодарности директор выставки Николай Кадышев сказал Геральду Бережнову, видео-оператору ИЦ «Кыхкых», отметив 10-летний юбилей совместной плодотворной деятельности, высокий профессионализм освещения фестивалей и деловой программы в режиме on-linе трансляции.

Лауреатами признаны Антонова Ен Суни, Ирина Силкина, Татьяна Ким (г. Поронайск) и Альбина Сергеевна Мыгун (с. Некрасовка) в номинации «Национальный костюм», Вадим Левкун и Александр Осипов в номинации «Резьба по дереву» (пгт. Ноглики), Регина Маркина в номинации «Детское творчество: передача традиций» (с. Некрасовка).

Также все представители делегации островного региона получили дипломы за участие в ХII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017».