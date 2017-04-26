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Определен маршрут массового забега в Южно-Сахалинске

Определен маршрут массового забега в Южно-Сахалинске

Участникам предлагают дистанции от 500 метров до 10 километров

Определился маршрут массового забега «Родные Острова», который пройдут 14 мая. Старт пройдет на пересечении улиц Горького и Пуркаева. Далее маршрут пролегает по улицам Пуркаева, Комсомольская, Емельянова и Горького. Финиш у дворца спорта «Кристалл». Один круг – 2,5 километра. 2 круга необходимо будет пробежать тем, кто выберет для себя дистанцию 5 километров, 4 круга – 10 километров.

Отдельно на улице Горького будет открыта дистанция в 500 метров для детей, бегунов с ограниченными возможностями здоровья и людей, старше 50 лет.

Принять участие в забеге смогут все желающие. Для этого необходимо подать заявку на сайте rodnyeostrova.ru. Если появятся участники-представители районов области, то для них будет предоставлен транспорт.

Абсолютные победители на дистанциях 5 и 10 километров получат денежные сертификаты. Призеры получат ценные призы и подарки. К тому же все участники забега получат памятные медали, сообщает пресс-служба фонда «Родные острова».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:06 0
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