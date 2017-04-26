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Мать утонувшего моряка с "Парамушира" отсудила у судовладельцев 1 млн рублей

Мать утонувшего моряка с "Парамушира" отсудила у судовладельцев 1 млн рублей

Материальную компенсацию ей выплатят за смерть единственного сына

Мать утонувшего моряка с "Парамушира" отсудила у судовладельцев 1 млн рублей. За смерть единственного сына по решению суда ей будет выплачена моральная компенсация.

Как сообщалось ранее, 17 октября 2015 года в Тихом океане в 5 милях от острова Шумшу Курильской гряды был обнаружен перевернувшийся самоходный рейдовый плашкоут «Парамушир». Судно, принадлежащее на праве собственности ООО «Сахморфлот» (порт приписки Корсаков о. Сахалин), следовало из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский с грузом и экипажем из 5 человек (четверо — жители Камчатского края). После крушения только одному из них удалось спастись. Остальные члены экипажа не обнаружены и в дальнейшем признаны умершими.

В числе погибших был 25-летний житель Камчатского края, занимавший должность второго механика на данном судне. Его мать, 62-летняя пенсионерка, осенью 2016 года обратилась в Петропавловск–Камчатский городской суд с иском к ООО «Сахморфлот» о взыскании 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с понесенной утратой единственного сына.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края, рассмотрев материалы дела, городской суд согласился с доводами заявления и взыскал с общества компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Не соглашаясь с постановленным решением, ООО «Сахморфлот» обжаловало его в Камчатский краевой суд.

Проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав мнение прокурора, судебная коллегия по гражданским делам краевого суда не нашла оснований для отмены вынесенного решения и определением от 27 апреля 2017 года оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.

Также сообщаем, что по заявлениям родственников погибших членов экипажа судна «Парамушир» суд первой инстанции вынес еще два решения о взыскании компенсации морального вреда. Решения не вступили в силу.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), проводится на Сахалине.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:34 0
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 14:48
Как не стыдно, еще и аппеляцию подавали
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