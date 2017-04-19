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Проект #яживунастровах стартовал на Сахалине

Проект #яживунастровах стартовал на Сахалине

По итогам будет выпущены буклеты и календарь на 2018 год

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» начинает проект «#яживунаостровах». По словам авторов - это современное «продолжение» переписи населения, предпринятой еще Антоном Чеховым в конце XIX века.

Проект пройдет с апреля по октябрь 2017 г в Анивском, Холмском, Невельском, Поронайском, Охинском, Ногликском и Курильском районах. В ходе него, школьников обучат азам композиции в фотографии и настройке смартфонов для получения хороших снимков, основным методикам интервьюирования.  Также для ребят проведут лекции «Сахалин и Курилы в лицах», «ОБЪЕКТИВный Чехов». Параллельно участники проекта будут применять свои знания на практике, делая портреты людей рабочих профессий области: моряков, шахтеров, работников сельского хозяйства, строителей, людей, чья деятельность связана с оленеводством и др..

Одним из условий участия в проекте является публикация в социальную сеть Инстаграм фотографий с хештегом #яживунастровах, с подписями, в которых должны будут содержаться сведения о героях на снимках.

По итогам проекта будет выпущены буклеты с интервью героев фотоснимков, также будет издан календарь на 2018 год. Лучшие работы войдут в состав передвижной выставки, которая будет экспонироваться в музеях Сахалинской области.

График выездных мероприятий проекта: в апреле пройдет обучение в Аниве, в мае – в Невельске, в июне – в Холмске, в июле – в Поронайске, в августе – в Курильске, в сентябре – в Ногликах и Охе.

В проекте могут принять участие школьники  от 10 до 19 лет. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:31 +3
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музейЛитературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
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Комментарии
sasch
Написано вчера, в 17:13
С севера острова не пробовали начать?
Или для вас это тоже заМКАДье?
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+2
Online
maksimkakurochkin Online
Написано сегодня, в 01:19
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую smokenosov.blogspot.com
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