Проект #яживунастровах стартовал на Сахалине

По итогам будет выпущены буклеты и календарь на 2018 год

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» начинает проект «#яживунаостровах». По словам авторов - это современное «продолжение» переписи населения, предпринятой еще Антоном Чеховым в конце XIX века.

Проект пройдет с апреля по октябрь 2017 г в Анивском, Холмском, Невельском, Поронайском, Охинском, Ногликском и Курильском районах. В ходе него, школьников обучат азам композиции в фотографии и настройке смартфонов для получения хороших снимков, основным методикам интервьюирования. Также для ребят проведут лекции «Сахалин и Курилы в лицах», «ОБЪЕКТИВный Чехов». Параллельно участники проекта будут применять свои знания на практике, делая портреты людей рабочих профессий области: моряков, шахтеров, работников сельского хозяйства, строителей, людей, чья деятельность связана с оленеводством и др..

Одним из условий участия в проекте является публикация в социальную сеть Инстаграм фотографий с хештегом #яживунастровах, с подписями, в которых должны будут содержаться сведения о героях на снимках.

По итогам проекта будет выпущены буклеты с интервью героев фотоснимков, также будет издан календарь на 2018 год. Лучшие работы войдут в состав передвижной выставки, которая будет экспонироваться в музеях Сахалинской области.

График выездных мероприятий проекта: в апреле пройдет обучение в Аниве, в мае – в Невельске, в июне – в Холмске, в июле – в Поронайске, в августе – в Курильске, в сентябре – в Ногликах и Охе.

В проекте могут принять участие школьники от 10 до 19 лет.