Победителями Кубка России по танцевальному спорту стали сахалинцы

Евгений Мошенин и Дана Спицына одержали безоговорочную победу, все 12 судей отдали первые места нашей паре за все 5 танцев

В минувшее воскресенье, 23 апреля в Туле прошел Кубок России по танцевальному спорту в «Европейской программе». На танцпол спортивного комплекса «Арсенал» вышла 51 пара из 21 региона России, сообщает пресс-служба . Сахалинскую область представляли мастера спорта международного класса Евгений Мошенин и Дана Спицына, воспитанники островного танцевального клуба «Данс-Класс» (руководители Нелли и Дмитрий Предко).

- Впервые в своей спортивной карьере Евгений и Дана стали обладателями Кубка России. Сахалинцы одержали безоговорочную победу, ведь все 12 судей отдали первые места нашей паре за все 5 танцев, -комментируют в региональной федерации танцевального спорта.

В феврале этого года сахалинские танцоры уже стали бронзовыми призерами Чемпионата России, и на сегодняшний день занимают пятое место в мировом рейтинге Всемирной танцевальной организации.

Евгений и Дана успешно выступают на крупнейших международных турнирах в сериях «Grand Slam» и «World Open».

В ближайшее время спортсмены отправятся в Чехию, где 19 мая пройдет Чемпионат Европы. Стоит отметить, что на этом турнире Россию будут представлять только две пары, в том числе сахалинские танцоры - Евгений Мошенин и Дана Спицына.