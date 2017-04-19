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Победителями Кубка России по танцевальному спорту стали сахалинцы

Победителями Кубка России по танцевальному спорту стали сахалинцы

Евгений Мошенин и Дана Спицына одержали безоговорочную победу, все 12 судей отдали первые места нашей паре за все 5 танцев

В минувшее воскресенье, 23 апреля в  Туле прошел Кубок России по танцевальному спорту в «Европейской программе». На танцпол спортивного комплекса «Арсенал» вышла 51 пара из 21 региона России, сообщает пресс-служба .  Сахалинскую область представляли мастера  спорта международного класса Евгений Мошенин и Дана Спицына, воспитанники островного танцевального клуба «Данс-Класс» (руководители Нелли и Дмитрий Предко).

- Впервые в своей спортивной карьере Евгений и Дана стали обладателями   Кубка России. Сахалинцы одержали безоговорочную победу, ведь все 12 судей отдали первые места нашей паре за все 5 танцев, -комментируют в региональной федерации танцевального спорта.

  В феврале этого года сахалинские танцоры уже стали бронзовыми призерами Чемпионата России, и на сегодняшний день занимают пятое место в мировом рейтинге Всемирной танцевальной организации.

Евгений и Дана успешно выступают на крупнейших международных турнирах  в сериях  «Grand Slam»   и  «World Open».

В ближайшее время спортсмены отправятся в Чехию, где 19 мая пройдет Чемпионат Европы. Стоит отметить, что на этом турнире Россию будут представлять только две  пары, в том числе сахалинские танцоры - Евгений Мошенин и Дана Спицына.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:41 +3
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Комментарии
Оля Нагаева
Написано вчера, в 17:10
Ураа! Молодцы!!
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+5
Online
maksimkakurochkin Online
Написано сегодня, в 01:19
Оля Нагаева, Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую smokenosov.blogspot.com
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0
Nektos
Написано вчера, в 17:22
Аплодисменты
!!!
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:39
Браво!! Молодцы!
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+4
Mauzer
Написано вчера, в 19:52
Круто!...всех уделали!..Поздравляем!!!
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+1
багз-банни
Написано вчера, в 19:56
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+1
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