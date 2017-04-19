Несколько улиц Южно-Сахалинска закроют для автотранспорта в среду, 26 апреля

Завтра, 26 апреля, в 20.00 пройдет первая репетиция парада Победы. В связи с этим с 19.30 до 22.30 в Южно-Сахалинске будет ограничено автомобильное движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Временно закрытыми будут ул. Горького от ул. Священномученика Иллариона Троицкого (р-н храмового комплекса) до ул. Тихоокеанской (включая площадь Победы и выезд на одноименный проспект), а также ул. Тихоокеанская от ул. Горького до ул. Комсомольской.

Движение личного и общественного транспорта скорректируют. Так, объезжать закрытый участок ул. Горького автомобили и автобусы будут следующим образом.

Кольцевой маршрут № 28 продолжит движение по ул. Комсомольской (не поднимаясь на ул. Емельянова), затем вниз по пр. Победы и пр. Мира до пересечения с ул. Сахалинской, а далее проследует по обычному маршруту.

Маршрут № 62 будет объезжать закрытый участок ул. Горького по пр. Мира (от пересечения с пр. Победы до перекрестка с Коммунистическим пр.).

Маршрут № 7пр (против часовой стрелки) проследует по пр. Победы, повернет на Мира, поднимется по Компроспекту до пересечения с ул. Комсомольской и далее проследует по своему обычному маршруту по Сахалинской.

Автобусы № 7ч (по часовой стрелке) будут следовать по Комсомольской, сворачивать на Компроспект, затем на пр. Мира и вниз по пр. Победы.

Маршрут № 34 при движении с юга на север проедет по ул. Комсомольской до пр. Победы, затем спустится до пр. Мира, по которому проследует до Компроспекта, где продолжит движение до ул. Ленина и далее по обычному своему маршруту.

Администрация Южно-Сахалинска просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным перекрытиями, и заблаговременно планировать свои маршруты движения по улицам города.

Также отмечаем, что репетиции парада Победы пройдут 28 апреля, 2, 4, 6 мая. О времени их проведения и перекрытиях улиц будет сообщено дополнительно.