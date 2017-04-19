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Несколько улиц Южно-Сахалинска закроют для автотранспорта в среду, 26 апреля

Несколько улиц Южно-Сахалинска закроют для автотранспорта в среду, 26 апреля

Пройдет репетиция парада Победы

Завтра, 26 апреля, в 20.00 пройдет первая репетиция парада Победы. В связи с этим с 19.30 до 22.30 в Южно-Сахалинске будет ограничено автомобильное движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Временно закрытыми будут ул. Горького от ул. Священномученика Иллариона Троицкого (р-н храмового комплекса) до ул. Тихоокеанской (включая площадь Победы и выезд на одноименный проспект), а также ул. Тихоокеанская от ул. Горького до ул. Комсомольской.

Движение личного и общественного транспорта скорректируют. Так, объезжать закрытый участок ул. Горького автомобили и автобусы будут следующим образом.

Кольцевой маршрут № 28 продолжит движение по ул. Комсомольской (не поднимаясь на ул. Емельянова), затем вниз по пр. Победы и пр. Мира до пересечения с ул. Сахалинской, а далее проследует по обычному маршруту.

Маршрут № 62 будет объезжать закрытый участок ул. Горького по пр. Мира (от пересечения с пр. Победы до перекрестка с Коммунистическим пр.).

Маршрут № 7пр (против часовой стрелки)  проследует по пр. Победы, повернет на Мира, поднимется по Компроспекту до пересечения с ул. Комсомольской и далее проследует по своему обычному маршруту по Сахалинской.

Автобусы № 7ч (по часовой стрелке) будут следовать по Комсомольской, сворачивать на Компроспект, затем на пр. Мира и вниз по пр. Победы.

Маршрут № 34 при движении с юга на север проедет по ул. Комсомольской до пр. Победы, затем спустится до пр. Мира, по которому проследует до Компроспекта, где продолжит движение до ул. Ленина и далее по обычному своему маршруту.

Администрация Южно-Сахалинска просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным перекрытиями, и заблаговременно планировать свои маршруты движения по улицам города.

Также отмечаем, что репетиции парада Победы пройдут 28 апреля, 2, 4, 6 мая. О времени их проведения и перекрытиях улиц будет сообщено дополнительно.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:58 +1
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Комментарии
observer69
Написано вчера, в 16:47 Отредактированно вчера, в 16:49
С пониманием говорите, в Ваш адрес мало летит проклятий и матов? Город встанет Вы хоть что-то понимаете, к чему была такая спешка перекрывать участок ул. Комсомольской, ведь можно и после всех основных мероприятий начать ремонт, как работать, жуть просто.
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+1
agronom
Написано вчера, в 17:55
observer69, согласен на все 100% ремонт после праздников надо было делать.
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+1
Online
maksimkakurochkin Online
Написано сегодня, в 01:19
observer69, Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую smokenosov.blogspot.com
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0
Sakh2015
Написано вчера, в 19:00
Совсем охренели! А если мы живем в 8 мкр?! И кроме как по Комсомольской, Тих-кой и Горького заезда больше нет!!! С каким еще пониманием относиться!? Перекрывайте Ленина и репетируйте сколько хотите! Задолбали 8 район постоянно перекрывать !
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+1
Mauzer
Написано вчера, в 19:54
это же жесть будет в эти дни.....пол города встанет....
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0
Дядя_Федор
Написано вчера, в 22:10
Mauzer, в 19:30 полгорода уже по домам сидит.
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Mauzer
Написано вчера, в 22:12
Дядя_Федор,
мы с вами да...но далеко не пол города
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+1
Igor71
Написано вчера, в 20:15
Надеюсь, "художников" не будет в это время. А вообще рисовали лучше ночью.
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yur
Написано вчера, в 22:22
О чём думала мэрия закрывая Комсомольскую на ремонт? Надо о людях думать в первую очередь. Нарисуйте улицу на танкодроме и затренеруйтесь там. Москва тренируется на полигонах, а на площади по ночам.
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НКолчина
Написано вчера, в 23:13 Отредактированно вчера, в 23:13
yur, ну то Москва! а на нашей кочке всем плевать на всех...
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