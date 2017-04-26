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На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ
bfm.ru

На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ

Подозреваемый задержан

28 апреля ночью в Южно-Сахалинске на Коммунистическом проспекте, 43 в заведении «Бар BARCODE» сотрудниками полиции был задержан гражданин Киргизии.

По предварительным данным, во время разговора в баре с молодым сахалинцем мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил ему отправиться в Сирию воевать в рядах ИГИЛ (запрещённая в России организация).

Местный житель сообщил об этом в правоохранительные органы. Полицейские задержали и увезли  гражданина Киргизии.

В баре «Бар BARCODE» astv.ru сообщили:  «Инцидент, возможно, и был, но не внутри заведения. К нам никогда не приезжает полиция». Очевидцы утверждают обратное.

Родственники подозреваемого подтвердили astv.ru, что конфликт в заведении действительно был, их близкий человек до сих пор задержан. 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:55 +3
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Комментарии
Gloom
Написано вчера, в 22:31
наверно хотел предложить сахалинцу раскумариться и поехать к нему в Тагил, да по пьяни чё-то перепутал
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:41
Да сдуру да спьяну ляпнул, наверняка, может, в споре, может, глупо пошутил. После громкого теракта, при всеобщей истерии и подозрительности настоящие вербовщики легли на дно и не отсвечивают. А этот просто пьяный дурак.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:54 Отредактированно вчера, в 22:55
Будь молчалив, коли пьешь в баре водку:
Пошутишь не так и влетишь за решетку!
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+6
atm
Написано вчера, в 22:59
Болтун - находка для шпиона
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+1
SSD
Написано вчера, в 23:12 Отредактированно вчера, в 23:14
Проехать пол мира, бухнуть в баре чтобы вербовать в террористы. Только мне кажется это абсурдным.
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+2
ivanova25
Написано вчера, в 23:47
А если нет?
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