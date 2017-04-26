На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ

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28 апреля ночью в Южно-Сахалинске на Коммунистическом проспекте, 43 в заведении «Бар BARCODE» сотрудниками полиции был задержан гражданин Киргизии.

По предварительным данным, во время разговора в баре с молодым сахалинцем мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил ему отправиться в Сирию воевать в рядах ИГИЛ (запрещённая в России организация).

Местный житель сообщил об этом в правоохранительные органы. Полицейские задержали и увезли гражданина Киргизии.

В баре «Бар BARCODE» astv.ru сообщили: «Инцидент, возможно, и был, но не внутри заведения. К нам никогда не приезжает полиция». Очевидцы утверждают обратное.

Родственники подозреваемого подтвердили astv.ru, что конфликт в заведении действительно был, их близкий человек до сих пор задержан.