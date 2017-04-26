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Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска

Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска

Был обнаружен бесхозный рюкзак

Сегодня, 1 мая в восьмом часу вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале областного центра обнаружен бесхозный рюкзак. 

На место выезжали все оперативные службы - врачи скорой помощи, спасатели управления ГО и ЧС, пожарные, полиция и ГИБДД.

Территория была оцеплена.

После прибытия кинолога с собакой выяснилось, что в рюкзаке нет ничего опасного - там находились продукты.

Фото и видео очевидцев и паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ

 

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Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска, Фото: 1
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Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска, Фото: 3
Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска, Фото: 4
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Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 20:14 +3
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Комментарии
In_bloom
Написано вчера, в 20:29
Истерия какая-то
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:30
Опять забывчивые граждане мешают оперативным службам отдыхать...
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+4
ZLOI275
Написано вчера, в 20:33
Ну и когда закончится этот психоз
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+3
KsuKsu
Написано вчера, в 21:09
ZLOI275, никогда, его постоянно подогревают, он не успевает остыть
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+2
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 21:17 Отредактированно вчера, в 21:17
ZLOI275, да это не психоз! на ж/д есть памятка об обнаружение подозрительных приметах . там написано, при обнаружение каких либо предметов, отцепить место, и вызвать сотрудников ЛУВДТ.
Как и было сделано...
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 22:06
(князь) Вельзевул, У начальства тоже на дверях таблички весят: "прежде чем войти, подумай, нужен ли ты здесь со своей проблемой"
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+1
Еще 2 комментария
atm
Написано вчера, в 20:35
Интересно, а этих забывчивых граждан находят или нет. Реально жалко собачку
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 21:20
Все работают, все делах... ЦИРК...
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+1
nikolayppu
Написано вчера, в 22:05
Из-за кучки шахидов "служителей Аллаха" весь мир лихорадит и ни куда нам ни деться от этого.
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0
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 22:09
Дачники так на поезд торопились до Новодеревенской, аж рюкзак забыли!
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+2
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