Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска

Сегодня, 1 мая в восьмом часу вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале областного центра обнаружен бесхозный рюкзак.

На место выезжали все оперативные службы - врачи скорой помощи, спасатели управления ГО и ЧС, пожарные, полиция и ГИБДД.

Территория была оцеплена.

После прибытия кинолога с собакой выяснилось, что в рюкзаке нет ничего опасного - там находились продукты.

Фото и видео очевидцев и паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ