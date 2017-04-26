Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска
Был обнаружен бесхозный рюкзак
Сегодня, 1 мая в восьмом часу вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале областного центра обнаружен бесхозный рюкзак.
На место выезжали все оперативные службы - врачи скорой помощи, спасатели управления ГО и ЧС, пожарные, полиция и ГИБДД.
Территория была оцеплена.
После прибытия кинолога с собакой выяснилось, что в рюкзаке нет ничего опасного - там находились продукты.
Фото и видео очевидцев и паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ
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4 Железнодорожный вокзал оцепляли оперативные службы Южно-Сахалинска
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