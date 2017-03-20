Сбор средств на лечение 4-летней Насти Сафоновой закрыт. Благодаря неравнодушным сахалинцам собрана вся необходимая сумма - около 219 тыс. рублей.

Насте 4 года. Врачи диагностировали у девочки агенезию мозолистого тела, синдром выраженных когнитивных расстройств, выраженную задержку моторного и психоречевого развития.

Настя лечится с рождения, как ребенок-инвалид состоит на учете у невролога. Ребенку необходимо быть в клинике 2 июня этого года.

"Вся наша семья говорит огромное спасибо всем, кто помогал нам и морально, и финансово! Благодарим за ваши добрые сердца, за чуткость и милосердие!", - говорит мама Насти Елена Сафонова.