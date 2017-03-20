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Сбор средств на лечение 4-летней Насти Сафоновой закрыт

Сбор средств на лечение 4-летней Насти Сафоновой закрыт

219 тыс. рублей, необходимые на лечение девочки в Москве, собраны

Сбор средств на лечение 4-летней Насти Сафоновой закрыт. Благодаря неравнодушным сахалинцам собрана вся необходимая сумма - около 219 тыс. рублей. 

Насте 4 года. Врачи диагностировали у девочки агенезию мозолистого тела, синдром выраженных когнитивных расстройств, выраженную задержку моторного и психоречевого развития.

Настя лечится с рождения, как ребенок-инвалид состоит на учете у невролога. Ребенку необходимо быть в клинике 2 июня этого года. 

"Вся наша семья говорит огромное спасибо всем, кто помогал нам и морально, и финансово! Благодарим за ваши добрые сердца, за чуткость и милосердие!", - говорит мама Насти Елена Сафонова.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:14 +2
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