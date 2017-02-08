фото очевидцев
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
На место выезжали все оперативные службы областного центра
Вчера, 14 февраля около 9 часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что рядом с кафе "Б-7" на Коммунистическом проспекте, 86а (в районе железнодорожного вокзала) найдена граната Ф-1. Ее обнаружил охранник.
Как стало известно astv.ru, мужчина сообщил о боеприпасе в оперативные службы. На место выезжали сотрудники полиции, скорой помощи, ФСБ, пожарные, спасатели управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска, ОМОН, кинолог с собакой.
Выяснилось, что снаряд боевой, но угрозы людям не представляет, запал на снаряде был, но взрыватель отсутствовал.
По данному факту проводится проверка.
Оперативные службы разъехались в одиннадцатом часу вечера.
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ну может это была она...)
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