Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска

фото очевидцев

Вчера, 14 февраля около 9 часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что рядом с кафе "Б-7" на Коммунистическом проспекте, 86а (в районе железнодорожного вокзала) найдена граната Ф-1. Ее обнаружил охранник.

Как стало известно astv.ru, мужчина сообщил о боеприпасе в оперативные службы. На место выезжали сотрудники полиции, скорой помощи, ФСБ, пожарные, спасатели управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска, ОМОН, кинолог с собакой.

Выяснилось, что снаряд боевой, но угрозы людям не представляет, запал на снаряде был, но взрыватель отсутствовал.

По данному факту проводится проверка.

Оперативные службы разъехались в одиннадцатом часу вечера.