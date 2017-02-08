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Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
фото очевидцев

Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска

На место выезжали все оперативные службы областного центра

Вчера, 14 февраля около 9 часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что рядом с кафе "Б-7" на Коммунистическом проспекте, 86а (в районе железнодорожного вокзала) найдена граната Ф-1. Ее обнаружил охранник. 

Как стало известно astv.ru, мужчина сообщил о боеприпасе в оперативные службы. На место выезжали сотрудники полиции, скорой помощи, ФСБ, пожарные, спасатели управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска, ОМОН, кинолог с собакой. 

Выяснилось, что снаряд боевой, но угрозы людям не представляет, запал на снаряде был, но взрыватель отсутствовал.

По данному факту проводится проверка.

Оперативные службы разъехались в одиннадцатом часу вечера.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:35 +4
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 08:47 Отредактированно сегодня, в 08:51
Креотивный охранник вирусно пропиарил кафешку...
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+8
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 08:53
ммдаа, в штаны бы ее себе забросил,дебил.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:02
Masenkaya,
ну может это была она...)
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+1
Stage
Написано сегодня, в 09:09
Masenkaya, кто?
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:31
Добрый человек, да без разницы) хорошо что не рвануло!
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+1
Еще 1 комментарий
Сергей Сергеевич М
Написано сегодня, в 08:57
очередной дизориентировщик идиот
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+4
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 09:06
эхо войны?
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:17
хорошо,что детки не нашли...а то потом куда бы она попала...очумелые ручки всегда найдутся...
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+7
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:18
Ф-1 на Б-7 - околошахматный триллер
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+10
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:58
Яков Максимов,
-Твоя очередь,ходи!.
-Томогавк!
-С - 400!
-Атлас!
-Булава!
-....мммммм...блин,шах по ходу...
-Тополь-М и мат!
(из разговора на шахматной партии Путина и Трампа)
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 09:59
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+2
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sakhsergey417 Online
Написано сегодня, в 12:28
Яков Максимов, Не-ее, это, скорей всего, морской бой!
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 10:06
Плохие шутки. Точнее уже не шутки.
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+2
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 11:16
аля 90-е)
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0
AcidJim
Написано сегодня, в 12:15
В "В-7" подкинули "Ф-1"
бедный охранник
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+1
andrej
Написано сегодня, в 12:33
Скорее похоже на "скинули" а не подкинули
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0
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