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ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки

ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки

На фоне экологического бедствия федеральные общественники лоббируют приватизацию причалов

Волна общественного недовольства против работы открытых угольных терминалов, захлестнувшая город Находку в Приморье в начале этого года, уже привлекла внимание не только региональных властей, но и депутатов Госдумы. Представители общественной организации «Надежда» связывают это с петицией, которую они направили в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, находкинцы запустили сетевой флешмоб #Находка задыхается. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вторым адресатом обращения отчаявшихся жителей Южного Приморья значилась Общественная палата Приморского края, которая до сих пор не озвучила свою позицию. Напротив, коллеги из Общественной палаты РФ выступили с крайне противоречивой инициативой.

Как выяснило РИА «Восток-Медиа», председатель комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ОП РФ Евгения Уваркина направила в адрес Минвостокразвития ряд предложений, касающихся территорий опережающего социально-экономического развития и свободных портов. В частности, в числе альтернативных форм использования государственных гидротехнических сооружений (ГТС) предлагается приватизация ГТС.

Такие предложения председателя комиссии Общественной палаты РФ Евгении Уваркиной на фоне экологического бедствия в регионе не выдерживают критики, считают специалисты. По мнению депутата Госдумы Виктории Николаевой, сейчас нужно не заниматься популизмом, а действовать.

«Речь сейчас уже не о том, что угольная пыль – плохо и неприятно, речь о том, что это реальная угроза здоровью жителей города. Необходимо срочно создавать комиссию и разрабатывать грамотный, юридически подкованный законопроект, который мог бы раз и навсегда прекратить этот беспредел, – убеждена парламентарий. – Подключиться сегодня нужно не только региональной исполнительной власти, но и краевым депутатам. От их предложений зависит, что мы сможем сделать на федеральном уровне. Возможно, за такие нарушения нужно вводить уголовную ответственность, и, конечно, штрафы нужно увеличить в несколько раз».

По данным руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрия Маслова, 17 процентов взятых проб в текущем году не соответствуют санитарным нормам и правилам. «Уровень заболеваемости у жителей Находки, в том числе болезнями органов дыхания, ниже среднего по краю, однако не исключается, что накопительный эффект неблагоприятного воздействия окружающей среды изменит этот показатель», – цитирует РИА "Восток-Медиа" руководителя ведомства.

Представители общественной организации «Надежда» рассчитывали на поддержку региональной и федеральной Общественной палаты в выработке комплексного плана действий для решения проблемы и минимизации ущерба от перевалки угля для населения и окружающей среды Южного Приморья, но никак не предложений о передаче государственных причалов в частные руки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало о том, что в Находке не решается проблема с загрязнением воздуха угольной пылью. Между тем в Приморье действует запрет на перевалку угля открытым способом. Выступая в 2015 году на экологическом форуме «Природа без границ», губернатор Приморья Владимир Миклушевский напомнил об этом, призвав руководителей предприятий соблюдать экологические стандарты. Где гарантия, что приватизация усилит призывы региональной власти, – задаются вопросом наблюдатели.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:20 +3
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 19:00
Прихватизация продолжается... Бизнесмены....

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marrozz Online
Написано сегодня, в 19:18 Отредактированно сегодня, в 19:19
"угольная пыль уже не только окрасила снег, деревья, улицы и море в черный цвет, уничтожив природную красоту этого места, она проникает в квартиры через закрытые двери и окна. Влажная уборка несколько раз в день - пыль на подоконниках, на полу, на мебели. И каждую секунду она вдыхается."
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Ярославчик
Написано сегодня, в 20:08
marrozz, ужас конечно.
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NNS41148 Online
Написано сегодня, в 20:33
marrozz, в Макаров сьезде,там сейчас что то похожее.
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marrozz Online
Написано сегодня, в 20:54 Отредактированно сегодня, в 20:54
NNS41148, да не, что то я не хочу...
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0
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marrozz Online
Написано сегодня, в 19:18
в отличие от большинства цивилизованных стран, здесь используется ОТКРЫТЫЙ(!) способ перевалки угля - весь порт завален горами угля, который с неимоверной силой раздувается местными ураганными ветрами и само собой уголь распространяется вдоль всей акватории при транспортировке.
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