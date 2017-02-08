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Сахалинские лыжницы примут участие в первенстве России

Сахалинские лыжницы примут участие в первенстве России

Соревнования пройдут с 15 по 19 февраля в Сыктывкаре

С 15 по 19 февраля в Сыктывкаре пройдет первенство России по лыжным гонкам.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, на лыжню в столице Республики Коми выйдут юниоры и юниорки до 23 лет. Федерация лыжных гонок России опубликовала список спортсменов, имеющих право выйти на старт этих состязаний.

В шорт-лист вошли две лыжницы островного региона. Это кандидат в мастера спорта Дарья Шацких и перворазрядница Мария Муратова.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:07 +2
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