Сахалинские лыжницы примут участие в первенстве России

Соревнования пройдут с 15 по 19 февраля в Сыктывкаре

С 15 по 19 февраля в Сыктывкаре пройдет первенство России по лыжным гонкам.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, на лыжню в столице Республики Коми выйдут юниоры и юниорки до 23 лет. Федерация лыжных гонок России опубликовала список спортсменов, имеющих право выйти на старт этих состязаний.

В шорт-лист вошли две лыжницы островного региона. Это кандидат в мастера спорта Дарья Шацких и перворазрядница Мария Муратова.