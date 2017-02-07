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Жительница Горнозаводска покончила жизнь самоубийством
bulatamt.kz

Жительница Горнозаводска покончила жизнь самоубийством

Выясняются причины, толкнувшие женщину на суицид

12 февраля в одной из квартир дома № 16 по улице Коммунальной в Горнозаводске было обнаружено тело 50-летней хозяйки квартиры. Сообщение об этом поступило в следственный отдел Невельска СУ СК РФ по Сахалинской области.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что женщина покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, толкнувшие женщину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:48 +1
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Место
Невельский районГорнозаводск
Прочее
суицидследственный комитет
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:52
опять....((
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:56
Боже! что творится!

соболезнования.
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 12:01
Кошмар...Что с пенсионерами творится?
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+3
Statys
Написано сегодня, в 12:12
Натали))), полтинник всего, совсем не старая, печаль
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+3
serega81
Написано сегодня, в 12:05
Жизнь доводит.......мы же сирии помогаем,всем помогаем,но не своим.
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+3
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:31
serega81, Зачем делать выводы, вы же не знаете причины.
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+3
Натали)))
Написано сегодня, в 13:14
serega81, если бы на Марсе была жизнь, Марсу тоже бы помогали...
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+2
Paiste
Написано сегодня, в 12:41
Причина даже пню понятна... Замечательная жизнь !!!
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+1
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 12:44
Paiste, да очевидно, жила в жутких условиях
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+1
ИринаХ
Написано сегодня, в 13:39
Сергей Сергеевич М, это предположение или утверждение?
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0
ИринаХ
Написано сегодня, в 13:40
Paiste, я походу не пень, мне не понятна
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+1
Еще 3 комментария
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:47
rosmaa,
ИДИ В ...ОПУ БОТ ТРЕКЛЯТЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!
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+2
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 14:29
Да что происходит, то!? Год только начался, а уже столько самоубийств! Причем разновозрастные. Куда катимся
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0
Online
MrFreeman Online
Написано сегодня, в 14:43 Отредактированно сегодня, в 14:44
Она не выдержала роста уровня жизни, о котором чуть ли не каждый день вещают власти. Зарплаты растут, сборы урожая растут, жизнь лучше становится... Видимо, описывая свою личную жизнь, власти думают, что народ живёт так же...
Чем так бездумно сводить концы, лучше на Донбасс или в Сирию, за правое дело геройствовать.
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0
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