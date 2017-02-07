Жительница Горнозаводска покончила жизнь самоубийством

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12 февраля в одной из квартир дома № 16 по улице Коммунальной в Горнозаводске было обнаружено тело 50-летней хозяйки квартиры. Сообщение об этом поступило в следственный отдел Невельска СУ СК РФ по Сахалинской области.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что женщина покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, толкнувшие женщину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.