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Общественные организации, помогающие сахалинцам, войдут в перечень министерства соцзащиты

Общественные организации, помогающие сахалинцам, войдут в перечень министерства соцзащиты

Сотрудники ведомства будут при необходимости рекомендовать их посетителям, как и государственные учреждения

Министерство социальной защиты Сахалинской области модернизирует существующий перечень социальных услуг, и добавит него негосударственные организации, сообщает пресс-служба областной думы.

Законопроект о внесении изменений в перечень социальных услуг обсудили на заседании профильного комитета областной Думы.

В прежнем перечне оговаривались социальные услуги, которые предоставляли  подведомственные соцзащите госучреждения. Сейчас, когда в этом "поле" заработали и некоммерческие организации, оказывающие новый спектр социальных услуг, возникла необходимость дополнить список.

Перечень фактически уравнивает в правах государственные и негосударственные организации, помогающие люди. В данном случае, гражданин сможет получать  услугу по своему выбору и потребностям.

Сегодня соцзащита сотрудничает уже с четырьмя такими некоммерческими  организациями. В частности,  с епархией в рамках "кризисного центра " для женщин, организацией "Трезвый Сахалин".

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:28 0
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