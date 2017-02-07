Общественные организации, помогающие сахалинцам, войдут в перечень министерства соцзащиты

Сотрудники ведомства будут при необходимости рекомендовать их посетителям, как и государственные учреждения

Министерство социальной защиты Сахалинской области модернизирует существующий перечень социальных услуг, и добавит него негосударственные организации, сообщает пресс-служба областной думы.

Законопроект о внесении изменений в перечень социальных услуг обсудили на заседании профильного комитета областной Думы.

В прежнем перечне оговаривались социальные услуги, которые предоставляли подведомственные соцзащите госучреждения. Сейчас, когда в этом "поле" заработали и некоммерческие организации, оказывающие новый спектр социальных услуг, возникла необходимость дополнить список.

Перечень фактически уравнивает в правах государственные и негосударственные организации, помогающие люди. В данном случае, гражданин сможет получать услугу по своему выбору и потребностям.

Сегодня соцзащита сотрудничает уже с четырьмя такими некоммерческими организациями. В частности, с епархией в рамках "кризисного центра " для женщин, организацией "Трезвый Сахалин".