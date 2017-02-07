Строительство реабилитационного центра для инвалидов на Сахалине завершится в сентябре

Строительство областного реабилитационного центра для инвалидов в Южно-Сахалинске идет с опережением графика. Так что планируемое на декабрь открытие центра может состояться гораздо раньше – в сентябре.

Заместитель министра социальной защиты М.В.Ташматова подчеркнула, что минсоцзащиты островного региона на правах заказчика скрупулезно следит за качеством и своевременностью работ на каждом этапе строительства.

Всего чуть больше 2 лет (с ноября 2014) понадобилось для возведения по индивидуальному проекту здания реабилитационного центра, общая площадь которого составляет 11,5 тыс. кв. м. Все помещения спроектированы с учетом обеспечения доступности для разных категорий маломобильных граждан. Проведены работы по устройству кровли и установке оконных блоков, установке фасада, систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения. Сейчас в основном ведется работа внутри здания: отделка стен, полов, устройство навесных потолков, пусконаладочные работы смонтированных лифтов, электромонтажные, санитарно-технические работы, монтаж вентиляционного оборудования.

Областной реабилитационный центр для инвалидов будет первым в Сахалинской области специализированным учреждением, оснащенным самым современным оборудованием для лечебно-профилактической, физкультурно-оздоровительной, социально-психологической, социокультурной и социально-средовой реабилитации инвалидов. Там будут созданы все условия для комплексной реабилитации и комфортного пребывания инвалидов: оснащенные современным оборудованием кабинеты врачей-специалистов, массажные кабинеты, тренажерный зал, бассейн, пункт проката протезно-ортопедических изделий, фито-бар, зал лечебной физкультуры, компьютерный класс и т.д.

Палаты, рассчитанные на 2-3 человек, также укомплектуют специализированной мебелью и необходимыми устройствами для инвалидов (многофункциональные кровати, прикроватные столики, кресла, информационные доски и т.д.).

В Центре будут проходить реабилитацию инвалиды с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающиеся на креслах-колясках. Учреждение сможет принимать 200 посетителей в смену, в том числе 25 человек в условиях стационара.

В настоящее время наряду со строительными работами ведется закупка медицинского и технологического оборудования (тренажеров, реабилитационных комплексов и т.д.), сообщает пресс-служба минсоцзащиты островного региона.