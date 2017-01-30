Холмчанин сядет в тюрьму на два года за кражу украшений матери своей возлюбленной

goldrusla.com

Холмский суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Холмск, который признан виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Суд установил, что 28 ноября 2016 года после освобождения из мест лишения свободы по амнистии подсудимый из квартиры матери своей сожительницы похитил золотые изделия на общую сумму 120 тысяч рублей, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб. С места преступления он скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.