новости
новости
Регистрация
Холмчанин сядет в тюрьму на два года за кражу украшений матери своей возлюбленной
goldrusla.com

Холмчанин сядет в тюрьму на два года за кражу украшений матери своей возлюбленной

Мужчина похитил золотые изделия на 120 тысяч рублей

Холмский суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Холмск, который признан виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Суд установил, что 28 ноября 2016 года после освобождения из мест лишения свободы по амнистии подсудимый из квартиры матери своей сожительницы похитил золотые изделия на общую сумму 120 тысяч рублей, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб. С места преступления он скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. 

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:05 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмск
Прочее
золотоукрашениякражалюбовьтюрьмасуд
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 16:07
Полудурок!
На что надеялся?
Ответить
+6
Белый Мишка
Написано сегодня, в 16:09
Да уж! Мужчина-Золото
Ответить
+2
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 16:11
Белый Мишка, Мужчина золото на 120 тысяч рублей
Ответить
+5
Белый Мишка
Написано сегодня, в 16:12
Klukva_Vik, да да да! И я про то же
Ответить
+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:11
"Мужчина золото на 120 тысяч рублей" слово пропустили)
Ответить
0
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:29
а я бесценный мужчина.))))))))))
а этот так,сявка мелочная.)))))))))))))))))))
Ответить
+4
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:08
Ответить
0
Маргарита
Написано сегодня, в 16:51
Ещё один идиотакусок
Ответить
+1
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:57 Отредактированно сегодня, в 16:57
Познакомился с тещей
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинские волейболисты состязались за звание лучших
Сахалинские волейболисты состязались за звание лучших
Южносахалинцев приглашают подняться на гору Быкова
Южносахалинцев приглашают подняться на гору Быкова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru