Южносахалинцев приглашают подняться на гору Быкова

В воскресенье, 12 февраля, в рамках проекта "Походы доступны всем" южносахалинцев и гостей островной столицы приглашают прогуляться по зимнему сказочному лесу на гору Быкова.

Сложность маршрута средняя и составляет 18 км. А с вершины горы открывается потрясающий вид на горы Сусунайского хребта.



Приглашаются все желающие. Лицам моложе 18 лет требуется сопровождение взрослых.

Участники добираются до места старта - площади Победы в Южно-Сахалинске, на личном транспорте. Встреча участников состоится в 9:00. Старт - в 9:30.

С собой необходимо иметь перекус на день, воду, термос с горячим чаем, одежду по погоде, шапку, перчатки.

Телефоны для справок: 8-924-882-49-82 - Евгения, 8-924-184-14-70 - Полина, сообщает пресс-служба МБУ "Центр молодежных инициатив".