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Южносахалинцев приглашают подняться на гору Быкова

Южносахалинцев приглашают подняться на гору Быкова

Общая длина пути составит 18 км

В воскресенье, 12 февраля, в рамках проекта "Походы доступны всем" южносахалинцев и гостей островной столицы приглашают прогуляться по зимнему сказочному лесу на гору Быкова.

Сложность маршрута средняя и составляет 18 км. А с вершины горы открывается потрясающий вид на горы Сусунайского хребта.

Приглашаются все желающие. Лицам моложе 18 лет требуется сопровождение взрослых. 

Участники добираются до места старта - площади Победы в Южно-Сахалинске, на личном транспорте. Встреча участников состоится в 9:00. Старт - в 9:30. 

С собой необходимо иметь перекус на день, воду, термос с горячим чаем, одежду по погоде, шапку, перчатки.

Телефоны для справок: 8-924-882-49-82 - Евгения, 8-924-184-14-70 - Полина, сообщает пресс-служба МБУ "Центр молодежных инициатив". 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:44 0
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