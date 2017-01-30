Сахалинские волейболисты состязались за звание лучших

Дюжина команд приняла участие в открытом турнире по волейболу в честь Дня защитников Отечества. Мяч через сетку перелетал в спортивном комплексе ГБУ СО «ВЦ «Сахалин». Победители и призеры были определены в трех возрастных группах, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На церемонии открытия всем командам были вручены сладкие призы, а воспитанницы ВЦ «Сахалин» порадовали их творческими выступлениями.

Наибольшее количество участников было в младшей возрастной группе (2005 – 2006 г.р.). Здесь вместе с командой Корсакова состязались «Варяг», «Факел», «Стрела» и «Спартак» (все – Южно-Сахалинск).

Команда «Спартак» в этот раз проиграла все матчи и замкнула турнирную таблицу. Чуть лучше выступил «Факел», которому удалось «поджечь» только «Спартак». В трех остальных играх «факельщики» были повержены противниками. На третьем месте – Корсаков. Серебряные призеры – волейболисты «Варяга». Они не сдавались «врагу», но «Стреле» все же проиграли. Именно «Стрела» в итоге и стала победителем турнира, одержав четыре победы. Лучшими игроками были признаны Дмитрий Кондрашов, Данил Гажур и Георгий Ким.

В средней возрастной группе (2003 – 2004 г.р.) выступали четыре команды – «Медведи», «Стрела», «Спарта» и «Сахалин». Здесь, как и у младших юношей, победила «Стрела», уступившая соперникам всего лишь одну партию. «Медведи» заняли второе место, а «Спарта» - третье. Лучшие игроки – Даниил Симак, Артем Курбатов и Григорий Трофимов.

Три команды заявились на турнир в старшей возрастной группе. Областной центр представляли ВЦ и ВЦ-2. Компанию им составила сборная Анивы. Две победы в трех партиях принесли лавры сильнейшего волейболистам ВЦ. Анива, одолевшая ВЦ-2, заняла второе место. На третьем остался ВЦ-2. Судейская коллегия признала лучшими игроками Владимира Попова, Евгения Шаламова и Артема Игнатенко.