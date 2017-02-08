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Пенсионер из Невельска заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ДПС

Пенсионер из Невельска заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ДПС

Нетрезвый мужчина давал взятку, чтобы не остаться без прав

61-летний житель Невельска признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. 

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 7 ноября 2016 года подсудимый, находясь в служебном автомобиле дорожно-патрульной службы, чтобы не остаться без прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, передал сотруднику ДПС денежные средства в размере 10 тысяч рублей. 

После совершения своих противоправных действий подсудимый был уличен в совершении коррупционного преступления и  задержан на месте преступления. 

Так как Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании действия подсудимого переквалифицированы с ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). 

Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 60 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:46 0
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