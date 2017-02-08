Пенсионер из Невельска заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ДПС

61-летний житель Невельска признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 7 ноября 2016 года подсудимый, находясь в служебном автомобиле дорожно-патрульной службы, чтобы не остаться без прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, передал сотруднику ДПС денежные средства в размере 10 тысяч рублей.



После совершения своих противоправных действий подсудимый был уличен в совершении коррупционного преступления и задержан на месте преступления.



Так как Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании действия подсудимого переквалифицированы с ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).



Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 60 000 рублей.



Приговор в законную силу не вступил.