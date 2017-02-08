Холмчанин сядет в тюрьму на 10 лет за убийство собутыльника

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Осужденный настаивал, что забыл, что держал нож в руке

Холмский суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что 10 августа 2016 года подсудимый у себя дома распивал с потерпевшим спиртные напитки. В ходе ссоры гость нанес один удар по лицу хозяина и оскорбил его. Разозлившись, подсудимый взял нож, и нанес знакомому удар в область внутренней поверхности нижней трети правого плеча, повредив плечевую артерию. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Подсудимый в судебном заседании вину не признал и заявил об отсутствии умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Настаивал на том, что повреждение ножом он нанес потерпевшему по неосторожности, так как забыл, что держал его в руке.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.