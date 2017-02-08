Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

12 февраля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в лесном массиве за площадью Славы областного центра на дереве обнаружено тело повешенного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия следователями установлена личность погибшего, им оказался 41-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.