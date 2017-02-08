Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи
12 февраля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в лесном массиве за площадью Славы областного центра на дереве обнаружено тело повешенного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия следователями установлена личность погибшего, им оказался 41-летний местный житель.
В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Кому-то потеря работы петля, кому-то потеря всего - помойка, трояр, подвал, потому что жить хочется, а кто-то с любым образованием находит и угол и подработку...
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Соболезную родным