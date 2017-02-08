новости
новости
Регистрация
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи

12 февраля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в лесном массиве  за площадью Славы областного центра на дереве обнаружено тело повешенного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия следователями установлена личность погибшего, им оказался 41-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:51 +2
Другие статьи по темам
Событие
суицидсамоубийство
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Молодой южносахалинец покончил с собой
Молодой южносахалинец покончил с собой

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Naira
Написано сегодня, в 19:13
ни дня без суицида....что происходит?
Ответить
+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 19:43
твою ж мать....слов нет...я не верю в полтергейст...но и в то,что резко стало плохо жить тоже...даже в 90-ых,когда мы тут последний ..... без соли доедали,небыло так прям часто,что аж каждый день...имею ввиду Сахалин...да,спивались,да,кололись от безысходности люди,но чтобы через день вешаться....
Ответить
+10
observer69
Написано сегодня, в 20:38
Добрый человек, колоться от безысходности, ну это уже самодурство скорее, ведь на это тоже деньги надо.
Ответить
+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:50
observer69,
ну вот такой был парадокс...да и сейчас есть..когда всё плохо,когда теряется смысл жизни,люди находят последние деньги на пойло и наркоту...
Ответить
0
Владимир К
Написано сегодня, в 21:02
Добрый человек, в 90-е еще сильно было советское крепкое воспитание и не было столько изнеженных личностей.
Кому-то потеря работы петля, кому-то потеря всего - помойка, трояр, подвал, потому что жить хочется, а кто-то с любым образованием находит и угол и подработку...
Ответить
0
Еще 3 комментария
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 19:49
Дааа...


Соболезнования родным и близким
Ответить
+2
ivanovseregy89
Написано сегодня, в 22:30
VULKAN, Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история dimonotsmoke.blogspot.com
Ответить
0
Nektos
Написано сегодня, в 20:47
Господи что происходит с людьми??! Еще не старый совсем, жить бы и жить. Чего ж свою слабость показывать?! Чуть проблема нарисовалась сразу голову в песок как страус. А о родных и близких думают хоть немного?!
Соболезную родным
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Почти 3 млрд рублей взыскали с должников сахалинские приставы в 2016 году
Почти 3 млрд рублей взыскали с должников сахалинские приставы в 2016 году
Пенсионер из Невельска заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ДПС
Пенсионер из Невельска заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ДПС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru