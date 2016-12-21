Аварийное здание в Охе, где погиб ребенок, будет снесено

Этому предшествовали несколько судов собственника с прокуратурой

Склад на улице Комсомольской, 41 в Охе будет снесен. Это стало результатом долгой судебной тяжбы между собственником помещения и прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 9 июля 2015 года там погиб десятилетний ребенок. Трое мальчишек гуляли в районе склада. Один из них увидел в стене дырку. Пока его друзья отвлеклись, мальчик залез внутрь и решил забраться на крышу. В этот момент на него упала плита.

Прокуратура провела проверку и установила, что склад построен в 1972 году без учета сейсмических требований, давно эксплуатируется и никем не охраняется. По данным ведомства здание необходимо снести.

Прокурор обратился в суд с соответствующим иском.

Охинский городской суд удовлетворил исковое заявление и обязал гражданина нежилого помещения в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу произвести его демонтаж. Ответчик обжаловал решение. Коллегия областного суда его требования поддержала. В ответ прокурор области обратился выше - в президиум Сахалинского областного суда.

Президиум областного суда согласился с мнением прокурора о соразмерности требования к собственнику о демонтаже здания, о степени угрозы правам граждан на жизнь и здоровье. Склад будет снесен.