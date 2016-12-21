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Пять школ Сахалинской области получили новые автобусы

Пять школ Сахалинской области получили новые автобусы

Они переданы в школы №5 Анивы и №1 Ноглик, в школы сел Поречье Макаровского района, Онор - Смирныховского района и Костромское - Холмского района

В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова.

Доставленные на Сахалин машины приобретены на федеральные средства. Они переданы в школы №5 Анивы и №1 Ноглик, а также в образовательные учреждения сел Поречье Макаровского района, Онор - Смирныховского района и Костромское - Холмского района.

Изготовлены автобусы на Павловском заводе. В каждом - 22 посадочных места, имеется дополнительная ступенька, которая поможет забраться внутрь даже самым маленьким пассажирам. В салоне установлены багажные полки для ранцев, а сидения оснащены ремнями безопасности.

Все машины оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, наружной и внутренней громкоговорящими установками. Специальные устройства препятствуют движению, если двери автобусов открыты. Скорость их перемещения ограничена 60 километрами в час. Кроме того, весь транспорт оснащен тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Отметим, что сегодня специализированные автобусы перевозят свыше 3 тысяч сахалинских школьников по 114 маршрутам. Автобусный парк области – это 90 единиц муниципальной техники. За два последних года для школ региона за счет средств областного бюджета было приобретено 18 автобусов.

- С 1 января 2017 года вступает в силу постановление Правительства России, которое запрещает перевозить детей на школьных автобусах со сроком эксплуатации свыше 10 лет. На территории Сахалинской области таких нет. Мы уже несколько лет обновляем школьный автобусный парк для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт перевозок, - подчеркнула глава островной сферы образования.

Стоит отметить, что во всех образовательных учреждениях Сахалинской области сегодня имеются собственные паспорта дорожной безопасности. Автобусы используются для доставки школьников на учебные занятия и внеклассные мероприятия по специальным маршрутам, которые  разработаны совместно с органами ГИБДД.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:38 +2
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Комментарии
yur
Написано сегодня, в 12:46
Это всё хорошо, только почему с января отменили школьный автобус с Октябрьского до 6 школы. Мотивируют тем, что берите проездные на ребёнка и пусть ездит на 18ш. При этом нарушается правило перевозки детей. Дети ездят стоя, хотя это запрещено правилами. На всём экономят.
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