Сахалинские горнолыжницы стали призерами этапа Кубка России

Вчера, 26 декабря, на этапе Кубка России в городе Миасс (Челябинская область) состоялся первый женский слалом из двух запланированных. На старт вышли 45 горнолыжниц со всей страны, 40 из них сумели финишировать в обоих попытках.

Сахалинская спортсменка Владислава Буреева стала второй, уступив 1,02 секунды московской горнолыжнице Анастасии Гоностаевой, которая по итогам двух заездов и стала победительницей. Третьей, с отставанием от лидера в 3,34 секунды стала еще одна сахалинская спортсменка Софья Матвеева.

Сегодня на этапе состоится второй мужской слалом. В нем также примут участие сахалинские горнолыжники, сообщает пресс-служба островного министерства спорта и молодежной политики.