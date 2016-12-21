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Сахалинские горнолыжницы стали призерами этапа Кубка России

Сахалинские горнолыжницы стали призерами этапа Кубка России

Сегодня на старт выйдут спортсмены мужчины

Вчера, 26 декабря, на этапе Кубка России в городе Миасс (Челябинская область) состоялся первый женский слалом из двух запланированных. На старт вышли 45 горнолыжниц со всей страны, 40 из них сумели финишировать в обоих попытках.

Сахалинская спортсменка Владислава Буреева стала второй, уступив 1,02 секунды московской горнолыжнице Анастасии Гоностаевой, которая по итогам двух заездов и стала победительницей. Третьей, с отставанием от лидера в 3,34 секунды стала еще одна сахалинская спортсменка Софья Матвеева. 

Сегодня на этапе состоится второй мужской слалом. В нем также примут участие сахалинские горнолыжники, сообщает пресс-служба островного министерства спорта и молодежной политики. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:16 +3
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:59
Какие симпатичные девчонки... со специфическим горнолыжным загаром
молодцы девочки
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+6
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 16:06
НюНик_просто_Анна,

Загар действительно зачётный!
Умницы, красавицы, спортсменки!!!
Браво!
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:47
По - моему, это фото уже публиковалось в ленте новостей...

Поздравляю сахалинских горнолыжниц ставших призерами этапа Кубка России!!!


Желаю всем успехов и всего самого наилучшего!!!
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