КерамическиФлористическое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день водных ресурсов

Еще День Балтийского моря

А еще Международный день таксиста

А теперь новости

Россия заняла 49-е место в рейтинге стран по уровню счастья

Согласно докладу World Happiness Report, Россия в 2017 году заняла 49-е место в списке стран по уровню счастья, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом на семь позиций. Рейтинг был составлен Сетью для поиска решений устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network), являющейся подразделением Организации Объединенных Наций (ООН).

Самой счастливой страной аналитики признали Норвегию, на втором месте расположилась Дания, а замыкает тройку лидеров Исландия. В топ-10 также вошли: Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. В самый конец рейтинга попали Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская Республика. Соседствующая с Россией Белоруссия опустилась с 61-го на 67-е место. Показатели Украины в текущем году, по мнению аналитиков, также ухудшились, из-за чего страна опустилась со 123-го на 132-е место. Грузия, в свою очередь, поднялась на один пункт — с 126-й до 125-й строки.

При этом, по оценкам подразделения ООН, выше России в рейтинге оказались: Узбекистан (47-е место), Никарагуа (43-е место), Кувейт (39-е место) и Уругвай (28-е место).

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3247575

Современные люди боятся потерять смартфон не меньше теракта Наши современники боятся потерять свой смартфон также как террористического акта, такой факт обнародовали психологи из Великобритании в опубликованной на ресурсе Физиологического общества работе. Ученые анкетировали свыше 2 тысяч человек, предложив респондентам поведать, сколь стрессовыми они считают те или иные события. Помимо очевидных, типа утраты кого-то из близких либо неизлечимого заболевания, в перечень самых трудных для человека событий также вошли отражающие реалии нашего времени явления – хищение личных данных, задержки общественного транспорта и проведение отпуска. Данная анкета основывалась на базе шкалы Холмса-Раэ, разработанной в шестидесятых годах. 13 место по стрессогенности занимает теракт, после него (с отставанием только на 1 балл) идет перспектива утерять свой смартфон. А больше всего стресса наши современники испытывают от переезда и свадьбы. Зато развода современные женщины и мужчины страшатся намного менее, нежели полвека назад. За истекшие 50 лет, отмечают исследователи, страхи людей и переживания серьезно изменились, появилось множество новых поводов для тревог. Своей работой они намерены привлечь внимание общественности к проблемам стрессов и их негативному воздействию на здоровье. Источник: https://atkarskuezd.ru/obshchestvo/10048-sovremennye-lyudi-boyatsya-poteryat-smartfon-ne-menshe-terakta.html Вопрос на сегодня: От какого звука у вас мурашки по телу?

А теперь очередь подборочки.

Здесь представлены авторские работы Екатерины Звержанской из цветов, созданных из полимерных глин. Все букеты и украшения индивидуальны, цветы лепятся и собираются вручную лепесток за лепестком из японской полимерной глины decoclay (clay craft by deco, декоклей) и, так называемого, холодного фарфора тайского производства (thaiclay, thai clay, тайклей).. Каждый цветок, лепесток, листик, цвет и оттенок, форма, размер, композиция и сочетания неповторимы.

































































































































































































А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Замечательного вам дня!!!!