КерамическиФлористическое доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Всемирный день водных ресурсов
Еще День Балтийского моря
А еще Международный день таксиста
А теперь новости
Россия заняла 49-е место в рейтинге стран по уровню счастья
Современные люди боятся потерять смартфон не меньше теракта
Наши современники боятся потерять свой смартфон также как террористического акта, такой факт обнародовали психологи из Великобритании в опубликованной на ресурсе Физиологического общества работе.
Ученые анкетировали свыше 2 тысяч человек, предложив респондентам поведать, сколь стрессовыми они считают те или иные события. Помимо очевидных, типа утраты кого-то из близких либо неизлечимого заболевания, в перечень самых трудных для человека событий также вошли отражающие реалии нашего времени явления – хищение личных данных, задержки общественного транспорта и проведение отпуска.
Данная анкета основывалась на базе шкалы Холмса-Раэ, разработанной в шестидесятых годах.
13 место по стрессогенности занимает теракт, после него (с отставанием только на 1 балл) идет перспектива утерять свой смартфон. А больше всего стресса наши современники испытывают от переезда и свадьбы.
Зато развода современные женщины и мужчины страшатся намного менее, нежели полвека назад. За истекшие 50 лет, отмечают исследователи, страхи людей и переживания серьезно изменились, появилось множество новых поводов для тревог. Своей работой они намерены привлечь внимание общественности к проблемам стрессов и их негативному воздействию на здоровье.
Источник: https://atkarskuezd.ru/obshchestvo/10048-sovremennye-lyudi-boyatsya-poteryat-smartfon-ne-menshe-terakta.html
Вопрос на сегодня:
От какого звука у вас мурашки по телу?
А теперь очередь подборочки.
Здесь представлены авторские работы Екатерины Звержанской из цветов, созданных из полимерных глин. Все букеты и украшения индивидуальны, цветы лепятся и собираются вручную лепесток за лепестком из японской полимерной глины decoclay (clay craft by deco, декоклей) и, так называемого, холодного фарфора тайского производства (thaiclay, thai clay, тайклей).. Каждый цветок, лепесток, листик, цвет и оттенок, форма, размер, композиция и сочетания неповторимы.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Замечательного вам дня!!!!
Мурашки от песно Эния "Only time"
Название: - "Сам портил и цветочек полил!"
У меня есть такие часики ;-)
Что в них не так???
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
У меня мурашки по коже могут быть только от сильного и чистого певческого голоса, звучащего вживую... Была у меня знакомая, вот это у нее голос был...
Цветы чрезвычайно красивые...
Подпись не придумывается
Всех таксистов с Праздником!
Нашу балтийскую Жанну с днём Балтийского моря!
Мурашки у меня от звука бормашины в кабинете стоматолога)))
Сейчас я хожу уже довольно спокойно к зубному врачу, т.к. она сразу замораживает мне всю челюсть, а буквально ещё лет 10 назад я ходила к своему семейному дантисту за руку с мамой ( после того как госпожа докторша заложила меня моей матери, что я дважды сбегала от неё)...
Букеты классные!