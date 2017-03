СкульптурноТыквенное доброутреннее с конкурсом

С добрым утречком!

Сегодня Всемирный день метеорологии и День работников гидрометеорологической службы России

А теперь новости:

В США начнут продавать "Сливочное пиво" из книг о Гарри Поттере

Американская компания Yuengling’s Ice Cream объявила о выпуске мороженого сорта "Сливочное пиво", которое был вдохновлено десертом, описанным в книгах о юном волшебнике Гарри Поттере.

Точный рецепт сливочного пива в книгах не приводится, поэтому компании пришлось изобрести свой. Продукт будет делаться из двух основных компонентов: мороженого из сливочного крема и мороженого из ирисок. В одной из книг говорится, что на вкус это блюдо должно быть "чуть менее нездоровым, чем ириски".

Президент компании Yuengling’s Ice Cream Дэвид Йинлин рассказал, что его дети очень любят книги о Гарри Поттере, автором которых является английская писательница Джоан Роулинг, и поэтому ему захотелось сделать что-то особенное, сообщает Huffington Post.

Следует отметить, что в отличие от литературного произведения, в котором в данный напиток добавляется некоторого количества алкоголя, мороженое будет полностью безалкогольным.

Пинта (чуть более 0,5 литра) нового мороженого будет продаваться в магазинах по цене 3,69 — 3,99 долларов.

В виде напитка сливочное пиво уже несколько лет продается на территории тематического парка развлечений "Волшебный Мир Гарри Поттера" в Флориде.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2868576

В Великобритании в старом пианино нашли тайник с золотыми монетами

В Великобритании продолжились поиски законных владельцев клада, извлеченного из антикварного пианино. Если они не объявятся, находку признают собственностью монарха, сообщает UPI.

О существовании тайника стало известно в декабре, когда инструмент отдали в ремонт. Мастер, который чинил и настраивал пианино, обнаружил внутри множество золотых полусоверенов и соверенов (монета достоинством один фунт стерлингов).

Спрятанные монеты были отчеканены в Великобритании во время правления королевы Виктории, а также королей Эдуарда VII и Георга V. Старейшая из них датируется 1847 годом, самая новая — 1915 годом.

Точная стоимость клада не обнародована, однако Питер Ривилл (Peter Reavill) из Британского музея утверждает, что речь идет о недосягаемой для большинства людей сумме.

Британские власти установили, что в 1906 году пианино купили два учителя музыки из графства Сюррей. В 1983 году его приобрела живущая в том же регионе семья. Кому принадлежал инструмент в течение 77 лет, разделяющих эти даты, остается неясным. В апреле разбирательство продолжится.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/03/20/piano/

Вопрос на сегодня:

Как вы "выпускаете пар"?

А теперь очередь подборочки

Мэрилин Сандерленд - американский художник, ставший широко известной, благодаря своим удивительным скульптурам, выполненным из обыкновенных тыкв. Так, тыквы Мэрилин после обработки вовсе не напоминают то, чем они являются – на них расцветают цветы, простираются горные пейзажи, плавают рыбы. Каждая тыква Мэрилин Сандерленд уникальна и является произведением искусства.



Родилась Мэрилин Сандерленд (Marilyn Sunderland) в городе Колумбия в штате Миссури (Columbia, Missouri), однако позднее 30 лет прожила в американском штате Юта (Riverton, Utah). Именно в красоте штата Юта и озера Солт-Лейк (Salt Lake) художница черпает свое вдохновение.



Рисовать Мэрилин полюбила еще в детстве, и много лет экспериментировала с акварелью и акрилом, маслом, углем и чернилами. А еще Мэрилин занималась резьбой по дереву и стеклянными гравюрами.



В Университете Миссури-Колумбия (University of Missouri-Columbia) Сандерленд получила степень бакалавра искусств, она также прослушала двухгодичный курс по искусству в Институте искусств Миннесоты (Art Instruction, Inc. of Minneapolis, Minnesota)





Инструкция для тех, кто планирует делать скульптуры из тыквы

Для создания своих шедевров из тыквы, мастер высушивает ее в течение 6-ти месяцев. Узор на тыкве она вырезает с помощью высокоскоростного электрогравера. Для придания своим тыквенным изделиям большей рельефности и выразительности Мэрилин часто использует дополнительные элементы, вырезанные отдельно из других тыкв. Для окраски изделий художница применяет масляные, акриловые или натуральные краски.

Черпая вдохновение в окружающих ее живописных пейзажах и неповторимых красках природы штата Юта, где она проживает, Мэрилин украшает тыквы причудливыми орнаментами, волшебными цветами, резными листьями и превращает обычный невзрачный овощ в подлинное произведение искусства. Поэтому неудивительно, что она обладательница многочисленных дипломов и первых призов различных конкурсов и выставок. Ее работы с большим удовольствием приобретают арт-галереи, поклонники и ценители искусства, знаменитости, а одна из ее резных тыкв украшала кабинет Джорджа Буша в Белом Доме. Как подготовить тыкву к работе Срезаем тыкву, оставляя плодоножку длиной около 10 см, чтобы можно было ее использовать в качестве ручки крышки. Тщательно моем и вытираем тыкву. Вычищаем все внутренности. Аккуратно срезаем верхнюю часть тыквы. Если вы планируете ее использовать как крышку, то при вырезании держите нож под углом, направляя его острие к центру тыквы. Вырезанная таким образом крышка не будет проваливаться внутрь, когда вы накроете ею тыкву. Диаметр срезаемой крышки должен быть достаточно большим, чтобы было удобно вычищать внутренности тыквы (12-15 см). Ложкой или лопаточкой выбираем семечки, вычищаем внутреннюю мякоть. Оставляем стенки толщиной 2-3 см у большой тыквы и 1-1.5 см у маленькой. Шлифуем внутреннюю поверхность крупной наждачной бумагой. Сушим тыкву. Сушить тыкву рекомендуется под рассеянными лучами солнца, например, на подоконнике, и обязательно подальше от батареи отопления, т.к. при сильно нагревании от батареи тыква может стать хрупкой. Чтобы ускорить процесс сушки, можно внутрь тыквы набить газеты и примерно раз в сутки менять их, газеты будут впитывать лишнюю влагу. Профессионалы, использующие тыкву для изготовления коммерческих изделий, на процесс сушки отводят до 6 месяцев. Если вы хотите, чтобы ваш тыквенный креатив оставался в хорошем состоянии долгие годы, вам придется запастись терпением. Если же вы планируете всего лишь порадовать друзей и близких сувенирами к хеллоуину, ждать так долго нет смысла, достаточно нескольких недель, чтобы тыквы довольно хорошо высохли. Проверить, что тыква готова к дальнейшей обработке несложно — у хорошо высушенной тыквы практически полностью отсутствует характерный тыквенный запах. После того, как тыква высушена, можно еще раз подшлифовать внутреннюю поверхность. Наносим на тыкву рисунок. Рисунок на тыкву можно перенести различными способами: - распечатать на принтере понравившийся дизайн, приклеить бумажным скотчем на поверхность тыквы, острым шилом наколоть контуры - использовать копировальную бумагу - нарисовать рисунок маркером от руки. Есть специальные инструменты для резьбы по тыкве, лучше использовать их. Также вам может понадобиться небольшая дрель для высверливания отверстий и дремель для удаления кожуры с больших поверхностей.резьба по тыкве. Если же ничего из перечисленного под рукой нет, можно обойтись остро заточенным ножом. Резать тыкву надо осторожно, пилящими движениями. Начинать вырезать от центра к краям. Чтобы удалить вырезанный фрагмент, осторожно надавите на него. Большие фрагменты лучше вырезать и удалять по частям. Если вы хотите, чтобы отдельные участки тыквы пропускали свет, с них надо аккуратно срезать корку и часть мякоти. Делать это можно только после того, как вы полностью вырезали весь рисунок. Обработка тыквы. Чтобы ваше изделие дольше сохранилось, можно обработать его водостойким лаком и специальной пропиткой. После этого при желании тыкву можно покрывать красками и украшать блестками. Нашла тут. Страница автора работ тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня!