ЧасовНеНаблюдательное счастливое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! С пятничкой!

Начну с праздников на сегодня и выходные:



Итак, нынче День штурмана Военно-воздушных сил России

И Всемирный день борьбы с туберкулезом

И Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

25 марта пройдет Час Земли. Время проведения - с 20:30 до 21:30 по местному времени

Еще в субботу День работника культуры России

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

А в воскресенье Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

Теперь новости.

Китаянка выкупила рекламу в 900 такси, чтобы сделать предложение своему молодому человеку

Жительница китайской провинции Чжэцзян по имени Чжан Цзяньфэн выкупила рекламу в 900 такси, чтобы сделать предложение своему молодому человеку. Девушка потратила более 10 тысяч юаней (83 тысячи рублей), чтобы ее предложение показывалось в течение двух часов на световых табло, расположенных на крышах автомобилей.

«Чжан Цзянь Фэн, я хочу выйти замуж за тебя, отважишься ли ты жениться на мне?», — гласило сообщение на табло.

По данным китайских изданий, молодой человек согласился на предложение.

Источник: https://meduza.io/shapito/2017/03/22/kitayanka-vykupila-reklamu-v-900-taksi-chtoby-sdelat-predlozhenie-svoemu-molodomu-cheloveku

Жительница Уфы получила работу испытателя диванов

Уфимка получила работу испытателя диванов. Как стало известно, крупный мебельный холдинг нашел работника на вакансию «Испытатель диванов». Ею стала 26-летняя жительница Уфы Анна Черданцева.

Оказывается, что на эту популярную должность претендовали около пяти тысяч соискателей со всей Российской Федерации. По словам Анны, она ведёт подвижный, активный образ жизни, но работа на диване её совершенно не смущает. В мебельной фабрике всем, кто не прошёл отбор на «вакансию мечты», рекомендуют не отчаиваться – в будущем, вполне возможно, появятся новые предложения на позицию испытателя диванов.



Источник: http://evo-rus.com/avto/exluzive/zhitelnitsa-ufy-poluchila-rabotu-ispytatelya-divanov.html

Вопросы на сегодня:

А на чем спите вы? На диване? На кровати? На раскладушке? На кресле-кровати? А есть любимое постельное белье?



А теперь очередь подборочки.

Часы мира. Счастливые часов не наблюдают

Львов

Киров

Астрономические часы хайльброннской ратуши

В Дни романтики 22 августа 2015 года в Кирове открыли новую скульптурную композицию «Место встречи» которую установили на пешеходной улице Спасской.

Через 20 минут будет счастье. Ждет...

22 декабря на площади у Дворца культуры «Аксион» открылась скульптурная композиция «Встреча под часами». Ижевск

Часы на башне Кафедрального собора в Калининграде

Астрономические часы в Осло.Часы показывают обычное время, звездное время, положение Солнца и Луны. Они имеют два циферблата: внешний (с римскими цифрами от I до XII) и внутренний (с арабскими, от 1 до 12 на одной половине и аналогично на второй), а также несколько стрелок. Указатель в виде обычной стрелки показывает текущее время на светлом внешнем циферблате. Второй указатель, со звездочкой, показывает на внутреннем темно-красном циферблате так называемое звездное время. Указатель в виде Солнца (золотого диска с лучиками) показывает движение светила на небе и текущий знак зодиака. Лунный указатель (наполовину черная, наполовину серебристая сфера) показывает фазу Луны (скажем, в полнолуние она серебристая, а в новолуние — абсолютно черная). Указатель в виде дракона показывает затмения (в этом случае он закрывает солнечный и лунный указатели).

г.Щелково. Набережная Серафима Саровского.Парк солнечных часов. Композиция "Время" с горизонтальными солнечными часами.Установлена в 2009г.

Часы на колокольне Свято- Троицко-Сергиевой Лавры

Швейцария. Золотурн.

Циферблаты курантов диаметром 612 см выходят на четыре стороны башни. Высота римских цифр — 72 см, длина часовой стрелки — 297 см, минутной — 327 см.

Монте-Карло. Казино Монако

Берн. Швейцария

Лондон

ОрсЭ. Париж

Мышкин

Часы у мэрии в Каннах.

Москва. Сокольники

Норвегия. Осло. Часы на городской Ратуше Осло, в которой вручается Нобелевская премия мира

Иерусалим

Париж. Дворец Правосудия, расположенный в самом центре Парижа на острове Сите, возводился как королевская резиденция. Дворец Правосудия занимает чуть ли не половину острова Сите - это город в городе. На углу набережной и Дворцового бульвара расположена квадратная Башня Часов. В XIV веке на здании дворца были впервые установлены уличные часы, украшенные лилиями - символами власти французских монархов, и барельефами.

Настенные часы Маяк кварц, СССР, 1982 г. выпуска. 35 лет идут с удивительной точностью (несколько секунд в месяц) без поломок....Недостатков нет!!!

Австрия. Венские часы

Грузия, Батуми, Европейская площадь.

Нюрнберг.Музыкальные часы на Фрауэнкирхе

Сан-Марино

Берн

Одни из первых механических часов Европы и первые городские часы Парижа на Часовой башне замка Консьнжери отмеряют время с 1370 года. Замок Консьержери является частью комплекса Дворца правосудия. Аллегорические фигуры, обрамляющие часы, олицетворяют Закон и Справедливость, а надпись на нижней плите гласит: "Сей механизм, верно делящий время на двенадцать часов, побуждает нас вершить правосудие и соблюдать закон".

Германия. Ульм

Часы Миядзаки. Токио. Район Шиодоме

Два раза в день под музыку из фильма "История любви" фигурки оживают - юноша играет на гитаре, девушка дарит ему розу.

Всему свой час и время всякому делу под небесами; Время родится и время умирать; Время насаждать и время вырывать насаженное; Время убивать и время исцелять; Время разрушать и время строить; Время плакать и время смеяться; Время стенать и время плясать; Время разбрасывать и время собирать камни; Время обнимать и время избегать объятий; Время искать и время терять; Время хранить и время тратить; Время рвать и время сшивать; Время молчать и время говорить; Время любить и время ненавидеть; Время войне и время миру.Екклисиаст

Все фотоработы с ЯФ

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и волшебных выходных!