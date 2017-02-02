блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
О лете мечтательное художественное доброутреннее)

О лете мечтательное художественное доброутреннее)

Доброе утречко!

Сегодня  День гражданской авиации России

А еще Международный день стоматолога

 

А теперь новости

Очень трогательно. До слез: Джеки Чан встретился со старой командой каскадёров

В выпуске китайского развлекательного шоу Ace vs Ace, посвящённого сорокалетнему юбилею команды каскадёров Джеки Чана, актер впервые спустя долгое время встретился с первыми поколениями его ассистентов. Неожиданное воссоединение с теми, с кем он начинал свою карьеру, заставило его расплакаться.

«Братья, как же давно мы с вами не виделись. Кого-то уже нет с нами и у нас остаётся всё меньше времени на то, чтобы побыть вместе. Спасибо за то, что все эти годы вы были рядом», — заявил Чан.

Поклонники актера, увидев видео, растрогались не меньше актера. «Блин, слеза навернулась. Джеки — Человечище )))», «Джеки потрясающий! Такой искренний, добрый… В глаз что-то попало даже», — написали они.

 

Чан снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах. Помимо кино, он успевает заниматься и певческой карьерой — он поёт песни во многих своих фильмах и выпускает альбомы с 1980-х годов.

Видео можно посмотреть тут.

Источник текста: http://teleprogramma.pro/news/209720/

?Анчоусы объединились в «торнадо» ради спасения от акул

В Интернете набирает популярность видео, где запечатлено, как анчоусы собрались в «торнадо», чтобы спастись от нападения акул.

Маленькие морские рыбки набрали очень большую скорость, чтобы образовалась огромная воронка, это и отпугнуло голодных хищных рыб, охотившихся на анчосуов.

Находчивость маленьких рыбок и их умная тактика восхитили пользователей.

Источник: http://ont.by/news/our_news/anchoysi-obedinilis-v-tornado-radi-spaseniya-ot-akyl

 

Вопрос на сегодня:

А когда вы в последний раз были в бане или сауне? С кем? В частной или общественной? Что запомнилось больше всего?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это работы современной фотохудодницы Лауры Сандерс

Художница-реалист

В 1988 году художница-реалист Лаура Сандерс (Laura Sanders) окончила колледж изобразительнух искусств и дизайна Колумбуса, Огайо, и получила степень бакалавра в области живописи.
 

«Мои картины, как правило, начинаются со смутного образа в сознании, и, возможно, с выбора позы для фигуры человека или окружающего фона, затем я пытаюсь «организовать» композицию.
Я очень близко работаю с фотографиями и совершенно случайно могу заметить какие-то детали, которым раньше не придавала значения. Иногда что-то, что я, возможно, планировала во время фото-сессии, неожиданно привлекает мое внимание и уводит в другую сторону, так что после завершения, картина выглядит несколько иначе, чем в моих мыслях. Позже я провожу часы, вглядывась в фотографии, которые сделала, чтобы поймать то ощущение или идею, которые в тот момент возникли в моей голове. Часто я использую Фотошоп для того, чтобы собрать множество отобранных изображений в единую композицию картины.

Я привыкла работать, что называется, «от жизни», но через некоторое время обнаружила, что подобный способ живописи имеет массу ограничений. Моя работа почти всегда образна, иногда я пишу животных, котрые добавляют в картину элементы движения. После нескольких лет работы, я, наконец, пришла к заключению, что, я с моими интересами оказываюсь перед необходимостью практически полностью воссоздавать на холсте фотографию для того, чтобы сделать ту картину, которую хочу. Главный парадокс моих работ заключается в том, что они выглядят очень реалистично, однако со временем, эта реалистичность стала основной чертой моих картин.»

Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Художница-реалист
Нашла тут.
 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:53 +9
Еще в этом блоге
ВпередиГлазастое доброутреннее с конкурсом)
ДизайнерскоСумасшедшее доброутреннее с конкурсом)
ПроволочноТворческое доброутреннее с конкурсом)
МакетноКиношное доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 07:09
Всем привет! Не кажется Таня, что вопрос снова об интимном?
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
Григорий Смекалов, так я ж не прошу интимные подробности озвучивать)
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
Ответить
+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:05
Татьяна Сергеева, а "что понравилось, что нет"?
я то считал, что баня напрямую связана с чистотой и ЛИЧНОЙ гигиеной....
Ответить
+2
Еще 3 комментария
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:09 Отредактированно сегодня, в 07:13
Доброе утро всем-всем! С праздником стоматологов и работников гражданской авиации, а это ведь не только пилоты, авиадиспетчеры и стюардессы
поздравляю их и желаю отметить праздник так, чтоб это не отразилось на безопасности полетов

Предполагается, что у маленьких рыбок нет мозга. Видео ставит это под сомнение. А существование Балтийской Кильки и вовсе опровергает

Джеки Чана уважаю как актера и человека. Практически все фильмы с ним любим с мужем.
Картины очень реалистичны. Но с некоторым налетом волшебства все же

Подпись: Команда: профессиональные гребцы Гребиблин и Гребублин, рулевой Кудаблин.
Ну, меня все поняли
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:37
НюНик_просто_Анна, с Килей насмешила))))
Ответить
+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 07:10
Що понравилось, а что нет...
И...да: когда Бурда и Друзь идут в сауну, они вызывают библиотекарш...
Ответить
+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:38
Ответить
+1
Натали)))
Написано сегодня, в 07:15
Доброе утро!
Вот и я заболела

Люблю Джекки Чана, он большой молодец!!!
В баню не хожу, не переношу жару, даже в ванне не моюсь, только душ.
Подпись: Академическая гребля

Всем здоровья и много витаминок!
Ответить
+7
багз-банни
Написано сегодня, в 07:48
Ответить
+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:38
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:39
Ответить
+2
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 07:29 Отредактированно сегодня, в 07:32
Доброе утро, Сахалин! Люблю фильмы с участием Джеки Чана, мой фаворит- "Доспехи Бога" часть вторая...ассоциация с моей юностью))
Очень понравилось в Сандунах ( была пару раз в 1 разряде, тот что подешевле), я так себе знаток данного дела, но по примеру подруги заказала услугу мойщицы, приятная процедура по типу пилинга в хамаме в турции...а подруга отважная ещё и парильщицу заказала, вышла розовая как поросеночек... С мужем раньше, ещё года три назад, ходила каждую субботу в русскую баню на протяжении лет 6-7, но затем косметолог порекомендовала воздержаться...
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:40
Ответить
+3
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 09:12
Татьяна Сергеева,
Ответить
+1
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 07:32
О лете: прошедшие сутки у нас были самые снежные за всю зиму...
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:40
Григорий Смекалов, а у нас нет(
Ответить
+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:38
Доброе утро!
В сауне били год назад! Было есело!
Название: - : Поедем красотка кататься!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 07:50
Ответить
0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 07:59
Рыжова Светлана,
Мне нравится ваша фишка -
"ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-) "

Кстати, изобрели уже прибор для целования виртуальных собеседников.
Будем пользоваться?
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:40
Рыжова Светлана, кого "били"?)))))
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:37
Люблю я баню!
Часто вспоминаю,
Бывало с веником
Холодною зимой.
Придёшь с морозца
С жопою замёрзшей
В парилку прыгнешь
Оживёшь душой!

Там мужики!
И дух берёзы пряный
Там как поддашь
В парилочке парку
Услышишь всё!
Про "сволочь" и так далее...
И хлёсткий веничек
Пройдётся по хребту.

(c)sasch
Ответить
+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:41
Ответить
+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:00
Татьяна Сергеева,
Бодрит меня одно -
Лишь чашка кофе!
А апельсины просто не люблю!
Я - вредный, я - несносный
Гад, короче!
Но я не веган - правду говорю!
Ответить
+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:02
Ответить
+3
Еще 1 комментарий
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 08:41
В морской бане был во вторник, с мало знакомыми мне людьми.
Но мы, всё равно находили интересные темы для разговора.
Выпить чая с малиной.
Было здорово окунуться в соленой морской воде.
И затем обратно в парилку с дубовым и берёзовым веником.

Комментарий к фотографии "настоящему мобильному блоггеру и дождь не помеха"
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:42
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:42
ILYA301968, это, наверное, ко вчерашней фотке. А сегодня-то не про сотовые)
Ответить
+2
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 08:47 Отредактированно сегодня, в 08:48
Комментарий к фото: "Трое оффисных работника в лодке, несчитая забытой @.com(собаки.сom)"
Ответить
+2
Online
Ptijka1 Online
Написано сегодня, в 09:17
Доброе утро.Видео впечатляет.Только на самых последних кадрах мне показалось что сами анчоусы охотятся.А на последнем кадре это тоже видно.Хотя может показалось.
Ответить
+2
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:50
Привет! Сегодня ещё международный день пиццы. Обожаю пиццу)))
В бане последний раз была на НГ каникулах, дома у папы, это был кампец полный, до того натопили её-что я через 15 минут оттуда выползла). Общественные бани- не люблю, и никогда в них не ходила, а дома моюсь либо в душе, либо в ванной 15 минут полежать могу ещё)).
А ты Т.М в баню когда ходила?)
Ответить
+1
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 09:50
Всем привет.
Баню люблю. Почти каждый четверг с друзьями ходим в баню.
Ответить
0
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:51
)))
Ответить
0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:52 Отредактированно сегодня, в 09:54
Таня, сегодня ещё один знаменательный праздник!
Интернет подсказал!

День рождения стриптиза!!!


Это произошло вечером 9 февраля 1893 года (124 года назад) в известном парижском кабаре Мулен Руж. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица красавица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.

А мы - о бане!
Ответить
+1
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 09:57
sasch, Какой, замечательный праздник
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
ВпередиГлазастое доброутреннее с конкурсом)
ВпередиГлазастое доброутреннее с конкурсом)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru