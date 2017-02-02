О лете мечтательное художественное доброутреннее)

Доброе утречко!

Сегодня День гражданской авиации России

А еще Международный день стоматолога

А теперь новости

Очень трогательно. До слез: Джеки Чан встретился со старой командой каскадёров

В выпуске китайского развлекательного шоу Ace vs Ace, посвящённого сорокалетнему юбилею команды каскадёров Джеки Чана, актер впервые спустя долгое время встретился с первыми поколениями его ассистентов. Неожиданное воссоединение с теми, с кем он начинал свою карьеру, заставило его расплакаться.

«Братья, как же давно мы с вами не виделись. Кого-то уже нет с нами и у нас остаётся всё меньше времени на то, чтобы побыть вместе. Спасибо за то, что все эти годы вы были рядом», — заявил Чан.

Поклонники актера, увидев видео, растрогались не меньше актера. «Блин, слеза навернулась. Джеки — Человечище )))», «Джеки потрясающий! Такой искренний, добрый… В глаз что-то попало даже», — написали они.

Чан снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах. Помимо кино, он успевает заниматься и певческой карьерой — он поёт песни во многих своих фильмах и выпускает альбомы с 1980-х годов.

Видео можно посмотреть тут.

Источник текста: http://teleprogramma.pro/news/209720/

?Анчоусы объединились в «торнадо» ради спасения от акул

В Интернете набирает популярность видео, где запечатлено, как анчоусы собрались в «торнадо», чтобы спастись от нападения акул.

Маленькие морские рыбки набрали очень большую скорость, чтобы образовалась огромная воронка, это и отпугнуло голодных хищных рыб, охотившихся на анчосуов.

Находчивость маленьких рыбок и их умная тактика восхитили пользователей.

Источник: http://ont.by/news/our_news/anchoysi-obedinilis-v-tornado-radi-spaseniya-ot-akyl

Вопрос на сегодня:

А когда вы в последний раз были в бане или сауне? С кем? В частной или общественной? Что запомнилось больше всего?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это работы современной фотохудодницы Лауры Сандерс

В 1988 году художница-реалист Лаура Сандерс (Laura Sanders) окончила колледж изобразительнух искусств и дизайна Колумбуса, Огайо, и получила степень бакалавра в области живописи.

«Мои картины, как правило, начинаются со смутного образа в сознании, и, возможно, с выбора позы для фигуры человека или окружающего фона, затем я пытаюсь «организовать» композицию.

Я очень близко работаю с фотографиями и совершенно случайно могу заметить какие-то детали, которым раньше не придавала значения. Иногда что-то, что я, возможно, планировала во время фото-сессии, неожиданно привлекает мое внимание и уводит в другую сторону, так что после завершения, картина выглядит несколько иначе, чем в моих мыслях. Позже я провожу часы, вглядывась в фотографии, которые сделала, чтобы поймать то ощущение или идею, которые в тот момент возникли в моей голове. Часто я использую Фотошоп для того, чтобы собрать множество отобранных изображений в единую композицию картины.

Я привыкла работать, что называется, «от жизни», но через некоторое время обнаружила, что подобный способ живописи имеет массу ограничений. Моя работа почти всегда образна, иногда я пишу животных, котрые добавляют в картину элементы движения. После нескольких лет работы, я, наконец, пришла к заключению, что, я с моими интересами оказываюсь перед необходимостью практически полностью воссоздавать на холсте фотографию для того, чтобы сделать ту картину, которую хочу. Главный парадокс моих работ заключается в том, что они выглядят очень реалистично, однако со временем, эта реалистичность стала основной чертой моих картин.»

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!