О лете мечтательное художественное доброутреннее)
Доброе утречко!
Сегодня День гражданской авиации России
А еще Международный день стоматолога
А теперь новости
Очень трогательно. До слез: Джеки Чан встретился со старой командой каскадёров
В выпуске китайского развлекательного шоу Ace vs Ace, посвящённого сорокалетнему юбилею команды каскадёров Джеки Чана, актер впервые спустя долгое время встретился с первыми поколениями его ассистентов. Неожиданное воссоединение с теми, с кем он начинал свою карьеру, заставило его расплакаться.
«Братья, как же давно мы с вами не виделись. Кого-то уже нет с нами и у нас остаётся всё меньше времени на то, чтобы побыть вместе. Спасибо за то, что все эти годы вы были рядом», — заявил Чан.
Поклонники актера, увидев видео, растрогались не меньше актера. «Блин, слеза навернулась. Джеки — Человечище )))», «Джеки потрясающий! Такой искренний, добрый… В глаз что-то попало даже», — написали они.
Чан снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах. Помимо кино, он успевает заниматься и певческой карьерой — он поёт песни во многих своих фильмах и выпускает альбомы с 1980-х годов.
Видео можно посмотреть тут.
Источник текста: http://teleprogramma.pro/news/209720/
?Анчоусы объединились в «торнадо» ради спасения от акул
В Интернете набирает популярность видео, где запечатлено, как анчоусы собрались в «торнадо», чтобы спастись от нападения акул.
Маленькие морские рыбки набрали очень большую скорость, чтобы образовалась огромная воронка, это и отпугнуло голодных хищных рыб, охотившихся на анчосуов.
Находчивость маленьких рыбок и их умная тактика восхитили пользователей.
Источник: http://ont.by/news/our_news/anchoysi-obedinilis-v-tornado-radi-spaseniya-ot-akyl
Вопрос на сегодня:
А когда вы в последний раз были в бане или сауне? С кем? В частной или общественной? Что запомнилось больше всего?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это работы современной фотохудодницы Лауры Сандерс
«Мои картины, как правило, начинаются со смутного образа в сознании, и, возможно, с выбора позы для фигуры человека или окружающего фона, затем я пытаюсь «организовать» композицию.
Я очень близко работаю с фотографиями и совершенно случайно могу заметить какие-то детали, которым раньше не придавала значения. Иногда что-то, что я, возможно, планировала во время фото-сессии, неожиданно привлекает мое внимание и уводит в другую сторону, так что после завершения, картина выглядит несколько иначе, чем в моих мыслях. Позже я провожу часы, вглядывась в фотографии, которые сделала, чтобы поймать то ощущение или идею, которые в тот момент возникли в моей голове. Часто я использую Фотошоп для того, чтобы собрать множество отобранных изображений в единую композицию картины.
Я привыкла работать, что называется, «от жизни», но через некоторое время обнаружила, что подобный способ живописи имеет массу ограничений. Моя работа почти всегда образна, иногда я пишу животных, котрые добавляют в картину элементы движения. После нескольких лет работы, я, наконец, пришла к заключению, что, я с моими интересами оказываюсь перед необходимостью практически полностью воссоздавать на холсте фотографию для того, чтобы сделать ту картину, которую хочу. Главный парадокс моих работ заключается в том, что они выглядят очень реалистично, однако со временем, эта реалистичность стала основной чертой моих картин.»
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Предполагается, что у маленьких рыбок нет мозга. Видео ставит это под сомнение. А существование Балтийской Кильки и вовсе опровергает
Джеки Чана уважаю как актера и человека. Практически все фильмы с ним любим с мужем.
Картины очень реалистичны. Но с некоторым налетом волшебства все же
Подпись: Команда: профессиональные гребцы Гребиблин и Гребублин, рулевой Кудаблин.
Ну, меня все поняли
И...да: когда Бурда и Друзь идут в сауну, они вызывают библиотекарш...
Вот и я заболела
Люблю Джекки Чана, он большой молодец!!!
В баню не хожу, не переношу жару, даже в ванне не моюсь, только душ.
Подпись: Академическая гребля
Всем здоровья и много витаминок!
Очень понравилось в Сандунах ( была пару раз в 1 разряде, тот что подешевле), я так себе знаток данного дела, но по примеру подруги заказала услугу мойщицы, приятная процедура по типу пилинга в хамаме в турции...а подруга отважная ещё и парильщицу заказала, вышла розовая как поросеночек... С мужем раньше, ещё года три назад, ходила каждую субботу в русскую баню на протяжении лет 6-7, но затем косметолог порекомендовала воздержаться...
В сауне били год назад! Было есело!
Название: - : Поедем красотка кататься!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Мне нравится ваша фишка -
"ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-) "
Кстати, изобрели уже прибор для целования виртуальных собеседников.
Будем пользоваться?
Часто вспоминаю,
Бывало с веником
Холодною зимой.
Придёшь с морозца
С жопою замёрзшей
В парилку прыгнешь
Оживёшь душой!
Там мужики!
И дух берёзы пряный
Там как поддашь
В парилочке парку
Услышишь всё!
Про "сволочь" и так далее...
И хлёсткий веничек
Пройдётся по хребту.
(c)sasch
Бодрит меня одно -
Лишь чашка кофе!
А апельсины просто не люблю!
Я - вредный, я - несносный
Гад, короче!
Но я не веган - правду говорю!
Но мы, всё равно находили интересные темы для разговора.
Выпить чая с малиной.
Было здорово окунуться в соленой морской воде.
И затем обратно в парилку с дубовым и берёзовым веником.
Комментарий к фотографии "настоящему мобильному блоггеру и дождь не помеха"
В бане последний раз была на НГ каникулах, дома у папы, это был кампец полный, до того натопили её-что я через 15 минут оттуда выползла). Общественные бани- не люблю, и никогда в них не ходила, а дома моюсь либо в душе, либо в ванной 15 минут полежать могу ещё)).
А ты Т.М в баню когда ходила?)
Баню люблю. Почти каждый четверг с друзьями ходим в баню.
Интернет подсказал!
День рождения стриптиза!!!
Это произошло вечером 9 февраля 1893 года (124 года назад) в известном парижском кабаре Мулен Руж. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица красавица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.
А мы - о бане!