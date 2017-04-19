НаКамняхРисунчатое доброутреннее с конкурсом

С добрым утром, друзья! С пятничкой!

Начну с праздником на сегодня и на выходные)

Сегодня День Главбуха (День главного бухгалтера) в России

А еще День местного самоуправления в России

В субботу, 22 апреля Международный день Матери-Земли

А в воскресенье Всемирный день книг и авторского права

И День английского языка

А теперь новости:

People назвал Джулию Робертс самой красивой женщиной года

Журнал People назвал голливудскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной 2017 года.

Робертс удостоена этого титула в рекордный пятый раз. Впервые она появилась на обложке номера «Самые красивые люди» в 1991 году, когда ей было всего 23.

Теперь, по словам 49-летней Робертс, она с трудом может поверить в случившееся.

Звезда фильма «Красотка» оставила своего друга и коллегу Джорджа Клуни далеко позади – он признавался самым сексуальным мужчиной среди живущих лишь дважды. Как пошутила Робертс, она упомянет это в рождественской открытке для Клуни и его жены.

В 2016 году актер Дуэйн Джонсон стал самым сексуальным мужчиной среди живущих.

Источник: https://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2017/04/19/n_9943289.shtml

Ученые доказали: мороженое делает человека умнее

Ученые из Университета Токио выяснили, что мороженое может быть полезно для организма.

Специалисты установили, что мороженое способно улучшить работу мозга. Ученые рекомендуют есть его по утрам, чтобы повысить умственную активность.

Отмечается, что для доказательства своей теории, ученые провели опыт с участием добровольцев. Участники ели по утрам мороженое, а затем проходили тесты. Специалисты оценивали их способности анализировать, а также быстроту реакции.

Оказалось, что те, кто ел мороженое на завтрак, справлялись с заданиями лучше и быстрее. Отмечается также, что мороженое помогает взбодриться.

Источник: http://www.spbdnevnik.ru/news/2017-04-19/uchenyey--morozhenoey-povyshaeyt-umstvennyey-sposobnosti/

Вопрос на сегодня:

Что вы выберете - сладкое или соленое?

А теперь очередь подборочки.

Камень — уникальный предмет, камень служил орудием труда, на камнях рисовали наши предки.

Как предмет для творчества, камни используются уже очень давно.

И сейчас они пользуются огромной популярностью. Из камня делают поделки, всевозможные коврики, их используют для декора, на них рисуют. Или просто собирают морские камешки.

Это отличный материал для творчества.

Рисунки на камнях отлично украсят любую композицию.



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Нашла тут.

Кстати, я уже показывала вам рисунки на камнях. Захотите еще раз полюбоваться - они тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и шикарных выходных!