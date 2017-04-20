РукотворноБабочковое доброутреннее с конкурсом)

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Футболисты «Рубина» выкупят все билеты на собственный матч

Футболисты казанского «Рубина» выкупят все билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России против «Терека». Об этом сообщается на сайте команды из столицы Татарстана.

Теперь вход на стадион «Казань-Арена», вмещающий 45 тысяч человек, для всех болельщиков будет свободным.

«Понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке. Приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным в качестве подарка от нас», — заявил вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

Билеты можно будет забронировать и получить на сайте клуба по специальному промокоду, а также получить в кассах. Подробная информация будет опубликована на сайте «Рубина» позднее.

Встреча состоится 26 апреля, начало в 19:30 по московскому времени. После 23 туров «Рубин» имеет в активе 28 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/20/rubintickets/

Распознающая лица собака-робот поможет ухаживать за пожилыми

Представители британской компании Consequential Robotics сконструировали собаку-робота MiRo, который умеет распознавать лица и реагирует на прикосновения. Возможно, снабженный искусственным интеллектом пластиковый пес сможет в будущем помочь ухаживать за пожилыми людьми, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлена работа демонстрационного образца инновационного робота. "Электрический пес" достойно имитирует поведение живой собаки. MiRo умеет распознавать лица входящих в комнату людей, а датчики в носу позволяют роботу реагировать на запахи и не врезаться в предметы.

По словам менеджера Consequential Robotics Марии Фавр, робот всегда передвигается вокруг человека, развлекая и радуя хозяина.

Мервин Колер, представитель благотворительной организации Age UK, которая помогает пенсионерам, заявил, что преимущество MiRo в том, что он всегда находится там, где этого хочет владелец. Впрочем, британец не готов утверждать, что роботы уже готовы заменить живых социальных работников.

"Едва ли это случится скоро. Я предлагаю воспринимать MiRo не как полноценную замену, а как хорошего помощника", — сказал Колер.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2879921&cid=520

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