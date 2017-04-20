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Утро с АСТВ
РукотворноБабочковое доброутреннее с конкурсом)

РукотворноБабочковое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки! С понедельником!

Сегодня Международный день солидарности молодежи

И Всемирный день защиты лабораторных животных 

 

А теперь новости

Футболисты «Рубина» выкупят все билеты на собственный матч

Футболисты казанского «Рубина» выкупят все билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России против «Терека». Об этом сообщается на сайте команды из столицы Татарстана.

Теперь вход на стадион «Казань-Арена», вмещающий 45 тысяч человек, для всех болельщиков будет свободным.

«Понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке. Приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным в качестве подарка от нас», — заявил вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

Билеты можно будет забронировать и получить на сайте клуба по специальному промокоду, а также получить в кассах. Подробная информация будет опубликована на сайте «Рубина» позднее.

Встреча состоится 26 апреля, начало в 19:30 по московскому времени. После 23 туров «Рубин» имеет в активе 28 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/20/rubintickets/

Распознающая лица собака-робот поможет ухаживать за пожилыми

Представители британской компании Consequential Robotics сконструировали собаку-робота MiRo, который умеет распознавать лица и реагирует на прикосновения. Возможно, снабженный искусственным интеллектом пластиковый пес сможет в будущем помочь ухаживать за пожилыми людьми, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлена работа демонстрационного образца инновационного робота. "Электрический пес" достойно имитирует поведение живой собаки. MiRo умеет распознавать лица входящих в комнату людей, а датчики в носу позволяют роботу реагировать на запахи и не врезаться в предметы.

По словам менеджера Consequential Robotics Марии Фавр, робот всегда передвигается вокруг человека, развлекая и радуя хозяина.

Мервин Колер, представитель благотворительной организации Age UK, которая помогает пенсионерам, заявил, что преимущество MiRo в том, что он всегда находится там, где этого хочет владелец. Впрочем, британец не готов утверждать, что роботы уже готовы заменить живых социальных работников.

"Едва ли это случится скоро. Я предлагаю воспринимать MiRo не как полноценную замену, а как хорошего помощника", — сказал Колер.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2879921&cid=520

 

Вопрос на сегодня: 

Какой самый старый предмет мебели есть в вашем доме?

 

А теперь очередь подборочки)

Эта элегантная коллекция бабочек и насекомых - объекты ручной работы, созданные художницей из Северной Каролины Юми Окитой (Yumi Okita). Это скульптуры, наделенные удивительными деталями и узорами из хлопка, искусственного меха, проволоки, перьев, вышивки.

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:33 +8
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:32
Доброе всем утречко! Поздравляю молодежь с солидарностью, а лабораторных зверюх - с профессиональным праздником!

Неплохой пиар-ход со стороны "Рубина" - бесплатный вход. Думаю, если практика распространится, то сборная России еще и приплачивать болельщикам будет. И ставки в спортивном тотализаторе будут на количество пришедших

Никакой робот не заменит собаку. И кошку.
Дома у меня все новое, кроме хозяйки

Бабочки прелестны!
Подпись: Пит-стоп в Арктике.
Всем быстрого понедельника!
Ответить
+7
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 07:57
НюНик_просто_Анна, ну и хозяйку поменяй,зачем тебе старая?
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:10
VLадимир, не хочет она, говорит - есть еще ягоды в ягодицах
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+6
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 08:13
НюНик_просто_Анна, Привет подружка
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+4
Еще 3 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:32
Доброе утро!
Круглый обеденный стол - старенький!
Название: - " Скоро лето! Крутим обруч!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:46
Ответить
+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 11:08
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!
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0
sasch
Написано сегодня, в 08:25
Мотыльки не впечатлили

То ли дело настоящий!
Кстати, филиппинский
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:47
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+7
sasch
Написано сегодня, в 08:52
Татьяна Сергеева,
Сундук с сокровищами!? Однако!
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+3
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 08:32
Доброго утреца, Сахалин!
Все равно, живая собака лучше робота!
Из мебели в нашей квартире все новое)))
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+7
sasch
Написано сегодня, в 08:40 Отредактированно сегодня, в 08:43
LyiraTula,
Вернулся корефан из Тулы
Привёз ведёрный самовар
Теперь напьёмся мы от пуза
И запоём чай-чай-чай-чай!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:52
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:55
LyiraTula, у меня списала?
привет!
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+4
Еще 5 комментариев
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:19
Всем привет! Как хотите, так и понимайте: Открыта весьма необычная способность микроба-паразита, который «зомбирует» бабочек женского пола и делает их чрезвычайно опасными для самцов. Кроме этого, среди потомства Danaus chrysippus снижается вероятность появления насекомых мужского пола.
(об андрогенах)
А всё равно, манят, чертовки....
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:23
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0
lvista
Написано сегодня, в 09:31
Доброе утро! Подборочка здоровская - они такие мяконькие, так и просятся в ладони! Какая кропотливаяработа, но результат чудесный!
Самое старое из мебели у меня надувная кровать , на которой мы спали когда приехали в Южный
. Но она живет в кладовке. Ждет, когда еще куда нибудь поедем жить.
Подпись - далеко не убежит без колёсика джигит!
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:24
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0
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:47
Доброе утро!
Самая старая мебель в доме-это кухонные шкафчики.
Вот же рухлядь.

Подборочка интересная. Меня всегда впечатляют работы людей у которых руки растут из нужного места, а не как у меня.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Подпись к картинке смотрим ниже
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+5
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:41
Василиса_Я ^.^, Надо новые купить)
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0
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:25
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:25
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0
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:46
Привет! Или на улице так жарко, что мне очень сильно жарко, или у меня температура, не могу понять...
Самое старое у нас-это...мммм надо подумать... хрусталь старых годов, например, солонки из берёзовой коры сделанные в лохматых годах, чемодан старый престарый есть ещё деревянный, с которыми с армии приходили в 40-х вроде годах... А остальное что-то новое, и что-то не слишком новое и не слишком старое)))
А у тебя Т.М.?
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:26
чeLOVEк NaStRoEniE, у меня стол-книжка древний
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:27
чeLOVEк NaStRoEniE,
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