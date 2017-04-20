РукотворноБабочковое доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, солнышки! С понедельником!
Сегодня Международный день солидарности молодежи
И Всемирный день защиты лабораторных животных
А теперь новости
Футболисты «Рубина» выкупят все билеты на собственный матч
Футболисты казанского «Рубина» выкупят все билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России против «Терека». Об этом сообщается на сайте команды из столицы Татарстана.
Теперь вход на стадион «Казань-Арена», вмещающий 45 тысяч человек, для всех болельщиков будет свободным.
«Понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке. Приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным в качестве подарка от нас», — заявил вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.
Билеты можно будет забронировать и получить на сайте клуба по специальному промокоду, а также получить в кассах. Подробная информация будет опубликована на сайте «Рубина» позднее.
Встреча состоится 26 апреля, начало в 19:30 по московскому времени. После 23 туров «Рубин» имеет в активе 28 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/20/rubintickets/
Распознающая лица собака-робот поможет ухаживать за пожилыми
Представители британской компании Consequential Robotics сконструировали собаку-робота MiRo, который умеет распознавать лица и реагирует на прикосновения. Возможно, снабженный искусственным интеллектом пластиковый пес сможет в будущем помочь ухаживать за пожилыми людьми, сообщает Daily Mail.
На опубликованных ниже кадрах запечатлена работа демонстрационного образца инновационного робота. "Электрический пес" достойно имитирует поведение живой собаки. MiRo умеет распознавать лица входящих в комнату людей, а датчики в носу позволяют роботу реагировать на запахи и не врезаться в предметы.
По словам менеджера Consequential Robotics Марии Фавр, робот всегда передвигается вокруг человека, развлекая и радуя хозяина.
Мервин Колер, представитель благотворительной организации Age UK, которая помогает пенсионерам, заявил, что преимущество MiRo в том, что он всегда находится там, где этого хочет владелец. Впрочем, британец не готов утверждать, что роботы уже готовы заменить живых социальных работников.
"Едва ли это случится скоро. Я предлагаю воспринимать MiRo не как полноценную замену, а как хорошего помощника", — сказал Колер.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2879921&cid=520
Вопрос на сегодня:
Какой самый старый предмет мебели есть в вашем доме?
А теперь очередь подборочки)
Эта элегантная коллекция бабочек и насекомых - объекты ручной работы, созданные художницей из Северной Каролины Юми Окитой (Yumi Okita). Это скульптуры, наделенные удивительными деталями и узорами из хлопка, искусственного меха, проволоки, перьев, вышивки.
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и легкой недели!
Неплохой пиар-ход со стороны "Рубина" - бесплатный вход. Думаю, если практика распространится, то сборная России еще и приплачивать болельщикам будет. И ставки в спортивном тотализаторе будут на количество пришедших
Никакой робот не заменит собаку. И кошку.
Дома у меня все новое, кроме хозяйки
Бабочки прелестны!
Подпись: Пит-стоп в Арктике.
Всем быстрого понедельника!
Круглый обеденный стол - старенький!
Название: - " Скоро лето! Крутим обруч!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
То ли дело настоящий!
Кстати, филиппинский
Сундук с сокровищами!? Однако!
Все равно, живая собака лучше робота!
Из мебели в нашей квартире все новое)))
Вернулся корефан из Тулы
Привёз ведёрный самовар
Теперь напьёмся мы от пуза
И запоём чай-чай-чай-чай!
А всё равно, манят, чертовки....
Самое старое из мебели у меня надувная кровать , на которой мы спали когда приехали в Южный
Подпись - далеко не убежит без колёсика джигит!
Самая старая мебель в доме-это кухонные шкафчики.
Подборочка интересная. Меня всегда впечатляют работы людей у которых руки растут из нужного места, а не как у меня.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Подпись к картинке смотрим ниже
Самое старое у нас-это...мммм надо подумать... хрусталь старых годов, например, солонки из берёзовой коры сделанные в лохматых годах, чемодан старый престарый есть ещё деревянный, с которыми с армии приходили в 40-х вроде годах... А остальное что-то новое, и что-то не слишком новое и не слишком старое)))
А у тебя Т.М.?