ДетскоЗвездноИменное доброутреннее с конкурсом)

Привет, друзья!

Сегодня Национальный день донора в России

А еще День китайского языка

Ну и теперь новости

Участники конкурса сутки целовали машину в надежде ее выиграть

Представители радиостанции Kiss FM из американского города Остин, штат Техас, транслируют в "Фейсбуке" довольно жуткий конкурс под названием "Kiss a Kia" ("Поцелуй Kia"). Его участники целуют машину Kia Optima в надежде ее выиграть. Состязание длится 50 часов, сообщает Mashable.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как несколько человек целуют автомобиль, стремясь стать его обладателями.

Каждый час конкурсантам разрешают делать 10-минутный перерыв. Также участники состязания могут сойти с дистанции в обмен на утешительный приз. По условиям конкурса, если через 50 часов с момента старта соревнования "в живых" останется больше одного человека, победителя определят путем жеребьевки.

Это не первый подобный конкурс. В 2012 году житель Мичигана 70 часов целовал машину Chevrolet и в итоге стал ее почетным обладателем.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2879127&cid=520

В Нью-Йорке презентовали пончики из спагетти

Мы живем в «золотой век» причудливых тенденций в еде, и уже не раз наблюдали классические продукты в диких цветах и формах. Недавно на ярмарке уличной еды Smorgasburg в Нью-Йорке была представлена необычная закуска под названием Spaghetti Donuts, или пончик из спагетти. Блюдо, приготовленное магазином Pop Pasta, представляет собой версию классического неаполитанского блюда, сочетая в себе омлет с макаронами (frittata di spaghetti) и форму традиционного американского пончика. На ярмарке было представлено пять различных версий Spaghetti Donuts для любителей итальянской еды. По-видимому, это новый удобный способ употребления спагетти.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/04/16/ponchiki-iz-spagetti/

Вопрос на сегодня странный) Предлагаю просто пофантазировать и подумать:

Вы можете выбрать возраст, в котором проживете всю жизнь. Сколько лет вам будет всегда?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это имена детей знаменитостей, которые удивят

Совсем недавно Государственной думой был принят законопроект, который запрещает давать детям странные имена. Давайте посмотрим, как именно называют своих отпрысков знаменитости?

Сергей Жуков

Сына участника группы «Руки Вверх» зовут Энджел. Сергей рассказывает: он верит в знаки, и они указывали на то, что нужно назвать ребенка именно так. Певцу нравится, как звучит имя. Он уверен: в будущем его ребенок не будет испытывать трудности.

Никита Джигурда

Самая эпатажная персона отечественного шоу-бизнеса Никита Джигурда назвал своих детей не менее странными именами. Девочку зовут Эва-Влада, а мальчика – Мик-Анжель Крист. Анжель – это «ангел», Крист – «Христос». А девочка названа в честь библейской Евы.

Ольга Шелест

У телеведущей несколько дочерей, и зовут их Муза и Айрис. Эти имена сразу понравились обоим родителям. Муза значит «вдохновение», а Айрис – «радуга». Ольга рассказала в одной из социальных сетей, что никакие депутаты не запретят ей называть своих дочерей именно так.

Лера Туманова

Певица и ее муж долго искали подходящее имя для дочери, ведь они хотели, чтобы оно было особенным. Они перебрали множество имен, но единственный идеальный вариант нашли случайно, в специальном справочнике. Ария – это сила, честность и храбрость. Родители рады, что назвали дочку именно так.

Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика – человек очень оригинальный. Своих дочерей она назвала Северина и Октавия. А все потому, что ей не по душе обычные имена. Девушка утверждает: раньше, в советские времена, детям было проще жить с простыми именами, но сейчас мир изменился.

Анастасия Волочкова

Известная балерина планировала назвать дочку Анной, но затем изменила свое мнение и захотела дать девочке редкое имя. Как-то раз, будучи в храме, девушка обратила внимание на икону святой мученицы Ариадны. Это был знак: именно так Анастасия и назвала свою дочь.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!