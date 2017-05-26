МимимишноВолосатое доброутреннее с конкурсом)

Доброго всем утречка!

Сегодня 2 июня именно сегодня, как никогда, полезно задуматься о количестве и качестве поглощаемой пищи. Дело в том, что сегодня...

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

А еще... День запуска бумажных змеев и самолетиков

Переходим к новостям...

Американский миллиардер считает, что на Земле уже живут пришельцы

Американский бизнесмен Роберт Бигелоу, чья компания активно сотрудничает с НАСА, заявил о своей абсолютной уверенности в том, что инопланетяне не только существуют, но и уже живут на Земле.

Данное заявление было сделано Бигелоу в прямом эфире программы "60 минут", выпуск которой был посвящен сотрудничеству его компании с НАСА, сообщает Independent.

В настоящее время компания Bigelow Aerospace разрабатывает специальный надувной модуль для космических кораблей, который в перспективе может использоваться для проживания в космосе. Образцы этого модуля уже испытывались на МКС.

"Я абсолютно уверен в том, что инопланетяне существуют", — заявил Бигелоу ведущей передачи Ларе Логан. "На Земле было и имеется инопланетное присутствие. Я потратил на изучение этого миллионы и миллионы, наверное, больше чем кто-либо в США", — добавил он.

Бизнесмен не стал вдаваться в подробности по поводу того, получил ли он информацию об инопланетянах в ходе исследований и космических полетов, которые он финансирует. При этом Бигелоу признался, что затратная в финансовом плане работа, которую ведет его компания во взаимодействии с НАСА, не нужна для встречи с пришельцами, потому что они "уже у нас под носом".

Ранее сообщалось, что приписанное бывшему главе НАСА Чарльзу Болдену заявление о скором вторжении на Землю инопланетян оказалось фейком.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893988&cid=520

Владелец машины из "Назад в будущее" попался на попытке пронзить время



Житель калифорнийского города Санта-Кларита Спенсер Уайт исполнил мечту: он купил себе автомобиль DeLorean — такой же, как в фильме "Назад в будущее". Впрочем, радость американца была недолгой. Полицейский остановил Уайта, когда тот развил скорость в 88 миль в час (около 140 километров в час), достаточную для прыжка во времени, сообщает KTLA 5.

Именно такую скорость пытались развить на своей чудо-машине герои фантастической трилогии, чтобы совершить путешествие во времени.

По словам Уайта, достичь заветной отметки ему посоветовала мама.

"Мы ехали с ней по шоссе со скоростью 84 мили в час. И тут она говорит мне: "Давай, дожми до 88. Я подумал: "Конечно, почему нет?" — сказал американец. Впрочем, как только стрелка спидометра указала на нужную цифру, калифорнийца остановил полицейский.

"Страж порядка оказался моим ровесником, смотревшим фильм "Назад в будущее". Он прекрасно меня понял и даже спросил, где мой пространственный накопитель- важный компонент машины времени", — заявил Уайт.

Несмотря на сочувствие незадачливому фанату фильма "Назад в будущее", полицейский все же выписал калифорнийцу штраф в 400 долларов за превышение скорости.

Уайт не расстроился. Напротив, он решил сохранить чек со штрафом на память.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893834&cid=520

А каким предметом из фантастических фильмов хотели бы обладать вы?

А в подборке у нас сегодня очаровательные морские свинки.

Морские свинки — милейшие создания, а определённые породы ещё отличаются восхитительными локонами, которые зауживают восхищения. Эти забавными причёсками можно просто любоваться и получать эстетическое наслаждение.

Нашла здесь.

А фотография для конкурсного задания сегодня такая:

Всем отличного и продуктивного денька! И удачи!