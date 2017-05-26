МимимишноВолосатое доброутреннее с конкурсом)
Доброго всем утречка!
Сегодня 2 июня именно сегодня, как никогда, полезно задуматься о количестве и качестве поглощаемой пищи. Дело в том, что сегодня...
День здорового питания и отказа от излишеств в еде
А еще... День запуска бумажных змеев и самолетиков
Переходим к новостям...
Американский миллиардер считает, что на Земле уже живут пришельцы
Американский бизнесмен Роберт Бигелоу, чья компания активно сотрудничает с НАСА, заявил о своей абсолютной уверенности в том, что инопланетяне не только существуют, но и уже живут на Земле.
Данное заявление было сделано Бигелоу в прямом эфире программы "60 минут", выпуск которой был посвящен сотрудничеству его компании с НАСА, сообщает Independent.
В настоящее время компания Bigelow Aerospace разрабатывает специальный надувной модуль для космических кораблей, который в перспективе может использоваться для проживания в космосе. Образцы этого модуля уже испытывались на МКС.
"Я абсолютно уверен в том, что инопланетяне существуют", — заявил Бигелоу ведущей передачи Ларе Логан. "На Земле было и имеется инопланетное присутствие. Я потратил на изучение этого миллионы и миллионы, наверное, больше чем кто-либо в США", — добавил он.
Бизнесмен не стал вдаваться в подробности по поводу того, получил ли он информацию об инопланетянах в ходе исследований и космических полетов, которые он финансирует. При этом Бигелоу признался, что затратная в финансовом плане работа, которую ведет его компания во взаимодействии с НАСА, не нужна для встречи с пришельцами, потому что они "уже у нас под носом".
Ранее сообщалось, что приписанное бывшему главе НАСА Чарльзу Болдену заявление о скором вторжении на Землю инопланетян оказалось фейком.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893988&cid=520
Владелец машины из "Назад в будущее" попался на попытке пронзить время
Житель калифорнийского города Санта-Кларита Спенсер Уайт исполнил мечту: он купил себе автомобиль DeLorean — такой же, как в фильме "Назад в будущее". Впрочем, радость американца была недолгой. Полицейский остановил Уайта, когда тот развил скорость в 88 миль в час (около 140 километров в час), достаточную для прыжка во времени, сообщает KTLA 5.
Именно такую скорость пытались развить на своей чудо-машине герои фантастической трилогии, чтобы совершить путешествие во времени.
По словам Уайта, достичь заветной отметки ему посоветовала мама.
"Мы ехали с ней по шоссе со скоростью 84 мили в час. И тут она говорит мне: "Давай, дожми до 88. Я подумал: "Конечно, почему нет?" — сказал американец. Впрочем, как только стрелка спидометра указала на нужную цифру, калифорнийца остановил полицейский.
"Страж порядка оказался моим ровесником, смотревшим фильм "Назад в будущее". Он прекрасно меня понял и даже спросил, где мой пространственный накопитель- важный компонент машины времени", — заявил Уайт.
Несмотря на сочувствие незадачливому фанату фильма "Назад в будущее", полицейский все же выписал калифорнийцу штраф в 400 долларов за превышение скорости.
Уайт не расстроился. Напротив, он решил сохранить чек со штрафом на память.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893834&cid=520
А каким предметом из фантастических фильмов хотели бы обладать вы?
А в подборке у нас сегодня очаровательные морские свинки.
Морские свинки — милейшие создания, а определённые породы ещё отличаются восхитительными локонами, которые зауживают восхищения. Эти забавными причёсками можно просто любоваться и получать эстетическое наслаждение.
Нашла здесь.
А фотография для конкурсного задания сегодня такая:
Всем отличного и продуктивного денька! И удачи!
Предметом - шапкой невидимкой!
Название: - "Пяточек на УДАЧУ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
Картинка : любовь зла полюбишь Пятачка
Кода-то Делориан казалась верхом совершенства... А теперь вижу: двери неудобные, салон тесный
Свинки прелестны
Подпись: Кошка смотрит на человека сверху вниз, собака - снизу вверх, а со свиньей мы на равных))))
Всем замечательной пятницы, инопланетянам в том числе
Из предметов хотела бы
Какая мимишная подборочка
Мои волосы нервно курят в сторонке
К картинке: вот такая у нас лябоффф.
Хорошего дня, отличного настроения.
С сегодняпятницей
Но все равно спасибо
Подборка сегодня восхитительная!
Я бы хотела молодильных яблочек
пысы. а от конкурсной фотки чот реально поплохело бгг
подпись к фото:
- зюта-зюта
- маам - ты кого зовешь - меня или Борьку?
Предметом из фантастических фильмов думаю хотела бы обладать волшебной палочкой как у Гарри Поттера))) ну а что,с ней всего наколдовать можно
Подпись к фото - Лизну поросенка,заболею
Всем хорошего дня!
Всех с праздничкми и меня тоже! С Днём здорового питания и отказа от излишеств в еде!
В честь этого праздника я уже отказалась с утра от черной и красной икры, отбивной из мраморной говядины, пяти видов паст, восьми видов пицц, запечённого осетра, тушёных осьминогов, устриц в кляре!
БизЬнесЬмен с его инопланетянами ничего нового и не сказал. Я ежедневно наблюдаю их. Они все тусуются в Думе.
Из волшебного хотела бы ковер-самолет. Побороть аэрофобию. Не тратить на авиабилеты мульёны и летать в любую точку мира, куда тока захочу!
Душещипательномилолапатульная подборочка! Обожам-с!Такие бубусечки клёвые! Потискать бы!)
Отличного всем настроения!