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Утро с АСТВ
МимимишноВолосатое доброутреннее с конкурсом)

МимимишноВолосатое доброутреннее с конкурсом)

Доброго всем утречка!

Сегодня 2 июня именно сегодня, как никогда, полезно задуматься о количестве и качестве поглощаемой пищи. Дело в том, что сегодня...

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

А еще... День запуска бумажных змеев и самолетиков 

 

Переходим к новостям...

Американский миллиардер считает, что на Земле уже живут пришельцы

Американский бизнесмен Роберт Бигелоу, чья компания активно сотрудничает с НАСА, заявил о своей абсолютной уверенности в том, что инопланетяне не только существуют, но и уже живут на Земле.
Данное заявление было сделано Бигелоу в прямом эфире программы "60 минут", выпуск которой был посвящен сотрудничеству его компании с НАСА, сообщает Independent.
В настоящее время компания Bigelow Aerospace разрабатывает специальный надувной модуль для космических кораблей, который в перспективе может использоваться для проживания в космосе. Образцы этого модуля уже испытывались на МКС.
"Я абсолютно уверен в том, что инопланетяне существуют", — заявил Бигелоу ведущей передачи Ларе Логан. "На Земле было и имеется инопланетное присутствие. Я потратил на изучение этого миллионы и миллионы, наверное, больше чем кто-либо в США", — добавил он.
Бизнесмен не стал вдаваться в подробности по поводу того, получил ли он информацию об инопланетянах в ходе исследований и космических полетов, которые он финансирует. При этом Бигелоу признался, что затратная в финансовом плане работа, которую ведет его компания во взаимодействии с НАСА, не нужна для встречи с пришельцами, потому что они "уже у нас под носом".
Ранее сообщалось, что приписанное бывшему главе НАСА Чарльзу Болдену заявление о скором вторжении на Землю инопланетян оказалось фейком.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893988&cid=520

Владелец машины из "Назад в будущее" попался на попытке пронзить время
 

Житель калифорнийского города Санта-Кларита Спенсер Уайт исполнил мечту: он купил себе автомобиль DeLorean — такой же, как в фильме "Назад в будущее". Впрочем, радость американца была недолгой. Полицейский остановил Уайта, когда тот развил скорость в 88 миль в час (около 140 километров в час), достаточную для прыжка во времени, сообщает KTLA 5.
Именно такую скорость пытались развить на своей чудо-машине герои фантастической трилогии, чтобы совершить путешествие во времени.

По словам Уайта, достичь заветной отметки ему посоветовала мама.
"Мы ехали с ней по шоссе со скоростью 84 мили в час. И тут она говорит мне: "Давай, дожми до 88. Я подумал: "Конечно, почему нет?" — сказал американец. Впрочем, как только стрелка спидометра указала на нужную цифру, калифорнийца остановил полицейский.

"Страж порядка оказался моим ровесником, смотревшим фильм "Назад в будущее". Он прекрасно меня понял и даже спросил, где мой пространственный накопитель-  важный компонент машины времени", — заявил Уайт.
Несмотря на сочувствие незадачливому фанату фильма "Назад в будущее", полицейский все же выписал калифорнийцу штраф в 400 долларов за превышение скорости.
Уайт не расстроился. Напротив, он решил сохранить чек со штрафом на память.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893834&cid=520

 

А каким предметом из фантастических фильмов хотели бы обладать вы?

 

А в подборке у нас сегодня очаровательные морские свинки. 

Морские свинки — милейшие создания, а определённые породы ещё отличаются восхитительными локонами, которые зауживают восхищения. Эти забавными причёсками можно просто любоваться и получать эстетическое наслаждение.

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Мимишные свинки и их не менее мимишные прически

Нашла здесь.

 

А фотография для конкурсного задания сегодня такая:

Всем отличного и продуктивного денька! И удачи!

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 06:52 +9
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:08
Доброе утро!
Предметом - шапкой невидимкой!
Название: - "Пяточек на УДАЧУ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
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+10
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:33
Рыжова Светлана, доброе утро! И чтобы вы с шапкой-невидимкой делали? Куда ходили?))
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+8
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:59 Отредактированно сегодня, в 07:59
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ! Ходила бы на концерты, театр и кино!
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:22
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+6
berbajs
Написано сегодня, в 07:11
Доброе утро!
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:32
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+6
berbajs
Написано сегодня, в 14:08
Elena Poletova, большое спасибо за чудесный утренний сюрприз!
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 07:17 Отредактированно сегодня, в 07:18
Всем хорошей пятницы!мне б такую шевелюру как у свинок, а не свои три перышка . Волшебную штучку -скатерть самобранку, чот уж очень готовить надоело
.....
Картинка : любовь зла полюбишь Пятачка
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+9
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:38
KsuKsu, доброго утра и отличного дня! Скатерть-самобранка - это вещь.
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+8
KsuKsu
Написано сегодня, в 07:55
Elena Poletova, агась точно так
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:01
KsuKsu, есть повод! Сегодня 2 годика внученьке!
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+6
Еще 9 комментариев
евгений
Написано сегодня, в 07:48
Всем доброго утра! Сегодня пятница!,с чем всех и поздравляю. Ну и неделя выдалась, отказ от курения, отказ от алкоголя, сегодня от еды. Хорошо что всё закончилось, у кого то впереди будет отдых. Я бы хотел ковер-самолет что бы улететь куда нибудь, где нет никого. Ну а подпись не придумывается после вчерашнего запрета на алкоголь.
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:53
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+9
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:05
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:06
Рыжова Светлана, водки многовато
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+3
Еще 4 комментария
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:50
Доброе утро! Я б хотела иметь умный дом: чтоб поддерживал порядок, мыл, убирал, заказывал продукты и кормил кошек, будил мужа и собирал его на работу... Боюсь только, мужу я больше не понадобилась бы

Кода-то Делориан казалась верхом совершенства... А теперь вижу: двери неудобные, салон тесный

Свинки прелестны

Подпись: Кошка смотрит на человека сверху вниз, собака - снизу вверх, а со свиньей мы на равных))))
Всем замечательной пятницы, инопланетянам в том числе
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+10
KsuKsu
Написано сегодня, в 07:57
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:23
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:27
НюНик_просто_Анна, доброе утро! И вам замечательной пятницы!
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+4
Еще 7 комментариев
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:09
Доброе утро

Из предметов хотела бы
лампу Аладина наверное.
Какая мимишная подборочка

Мои волосы нервно курят в сторонке

К картинке: вот такая у нас лябоффф.
Хорошего дня, отличного настроения.
С сегодняпятницей
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+8
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:20
Mopsik, добрейшего утречка!
И вас с пятницей! Пусть рабочий день пролетит незаметно;-)) Да,я бы тоже от таких стильных причесок не отказалась
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+6
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:25 Отредактированно сегодня, в 08:27
Elena Poletova, у меня работа без выходных
, начальника на руках ношу и молоком кормлю

Но все равно спасибо
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:32
Mopsik, понятно! Это самая крутая работа! Я тоже о такой мечтаю!))
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+6
Еще 2 комментария
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:52
Доброе утро, Сахалин!
Подборка сегодня восхитительная!
Я бы хотела молодильных яблочек
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+8
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:56
LyiraTula, спасибо!)) Всего самого доброго: утра-вечера, дня и ночи))
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+6
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:19
Доброе утро. Хотела бы иметь скатерть-самобранку. Название картинки: «Долгожданная встреча».
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:21
Veronika1211, сегодня пятница, а значит...))
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+5
фeрм
Написано сегодня, в 10:27
хочу обладать миелофоном из фильма Гостья из будущего. чтоб знать все грязные мысли людей ))
пысы. а от конкурсной фотки чот реально поплохело бгг
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:34
фeрм, почему? Свинки на самом деле самые чистоплотные животные;-)) Чище грязных мыслей людей;-)) Доброго дня!
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+5
фeрм
Написано сегодня, в 11:14
Elena Poletova, а, ну тогда ладно ))
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 10:34
Утра доброго. Я только что позавтракала,как говорит моя дорогая подруга,неправильной едой. А сегодня нужно есть правильную. Ну как по мне,бутерброд с сосисками и сыром с маслом и яйцом очень даже правильный завтрак. На подборке увидела свою морсую свинку. У меня в детстве была такая кудряшка. Капитолина. Про волшебную вещь вопрос конечно интересный. Я бы хотела машину времени. Я бы тогда и динозавров живых увидела бы и в древних городах побывала бы. Вживую увидела великих людей прошлого. Правителей и фараонов. Поносила бы потрясные платья и потанцевала на балах. Во это была бы жизнь! Но может быть когда нибудь кто то придумает такую машину. Всем тепла
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:39
ateriya, доброго утречка)) Если такую машину придумают, возьмите меня с собой. Я тоже динозавров люблю и на балах не против потанцевать))
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+4
ateriya
Написано сегодня, в 11:17
Elena Poletova, да без вопросов. Только нужно немного подождать пока машину изобретут. Уверена изобретатели почти закончили.
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:30
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+2
anmari
Написано сегодня, в 10:41
у нас в деревне поросят подзывают - зюта - зюта (ну как кис-кис кошек)
подпись к фото:
- зюта-зюта
- маам - ты кого зовешь - меня или Борьку?
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+4
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:44
anmari, отличного настроения на весь день!))
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+4
anmari
Написано сегодня, в 10:46
Elena Poletova, и вам тоже
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:56
anmari, спасибо
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+3
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 10:46
Доброе утро! Не знаю какой нужно для этого предмет, но хотелось бы телепортироваться. Название к картинке " Французский поцелуй" Всем хорошего дня!)
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+4
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:56
Катерина90, и вам хорошего дня!
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+5
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ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 11:44
Всем доброго утра! Точнее почти дня))) как же я давно не писала в доброутренее

Предметом из фантастических фильмов думаю хотела бы обладать волшебной палочкой как у Гарри Поттера))) ну а что,с ней всего наколдовать можно
ну,почти всего)))
Подпись к фото - Лизну поросенка,заболею
гриппом,не пойду завтра в садик

Всем хорошего дня!
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 12:59
ЭмДжей, привет-привет! Пишите нам чаще))
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+5
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:52
Всех с пятничкой и предстоящими наикрутейшими и разнообразными выходными!


Всех с праздничкми и меня тоже! С Днём здорового питания и отказа от излишеств в еде!


В честь этого праздника я уже отказалась с утра от черной и красной икры, отбивной из мраморной говядины, пяти видов паст, восьми видов пицц, запечённого осетра, тушёных осьминогов, устриц в кляре!

БизЬнесЬмен с его инопланетянами ничего нового и не сказал. Я ежедневно наблюдаю их. Они все тусуются в Думе.

Из волшебного хотела бы ковер-самолет. Побороть аэрофобию. Не тратить на авиабилеты мульёны и летать в любую точку мира, куда тока захочу!

Душещипательномилолапатульная подборочка! Обожам-с!Такие бубусечки клёвые! Потискать бы!)

Отличного всем настроения!
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+2
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 16:59
Балтийская Килька, привет-привет! Отбивная из мраморной говядины, пять видов паст, восемь видов пицц, запечённый осетр, тушёные осьминоги и устрицы в кляре... я могу помочь это все съесть. И даже не подавиться
Ну, чтоб не пропадало;-))
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+3
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:03
Elena Poletova, Ленулёк, срочно ищем спонсЕра для предоставления нам на поедание неправильной еды
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+2
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 17:06
Балтийская Килька, и где ж нам найти этого сЕра?
Боюсь, что наши гастрономические пристрастия никто не оценит))
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+3
Еще 2 комментария
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 17:51
Еще раз всем здрасти! С вечером пятницы вас!
Победитель дня сегодняшнего по моему хотению и зова сердца велению - ЭмДжей
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:53
Elena Poletova, урраааа, Машуня , с победой!
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ЭволюционноПрозрачное доброутреннее с конкурсом)
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