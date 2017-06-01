С телочками и не только доброутреннее)

С добрым утром, дорогие!

Сегодня Всемирный день окружающей среды

И День создания Государственной службы карантина растений в России

А теперь новости)

В Брюгге открылась выставка машин, спроектированных Леонардо да Винчи

В Бельгийском Брюгге открылась выставка машин и механизмов, спроектированных Леонардо да Винчи. Около ста изобретений итальянского гения воссоздали по его собственным чертежам. Посетители могут не только увидеть модели машин, но и привести некоторые из них в действие, убедившись, что многие изобретения Леонардо удивительно современны.

«Это просто невероятно, но многие механизмы, которые представлены на этой выставке, имеют аналоги в современном мире. К примеру, коробка передач, подобная тем, которые устанавливают сейчас на велосипеды. Нечто похожее изобрёл да Винчи более пятисот лет назад», - отмечает куратор выставки Венсан Дамсо.

Хотя рисунки Леонардо и раньше превращали в трехмерные модели, организаторы говорят, что это самая большая выставка такого рода. Некоторые конструкции, такие, как знаменитый самолёт-птица, воспроизведены в натуральную величину, другие – в уменьшенном размере. Все они сделаны из дерева, проволоки и других материалов, которые существовали в эпоху Возрождения.

Источник: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/177994

В Англии прошли состязания по катанию сыра с высокого холма

В британском селе Брокворт, графство Глостершир, состоялось ежегодное состязание по катанию сыра. Об этом сообщает Reuters.

Перед холмом Куперз-хилл, располагающимся возле Брокворта, собрались тысячи зрителей. Сыр сбросили с вершины высотой около 180 метров. Головка покатилась вниз со скоростью, достигающей 112 километров в час, а участники состязания бросились за ней в погоню.

Большинству соревнующихся не удалось удержаться на ногах. Они кубарем полетели по скользкому от дождя склону, получая шишки, ссадины и сотрясения мозга.

Победителем среди мужчин стал 29-летний военнослужащий Крис Андерсон (Chris Anderson). В женской гонке лидерство захватила 18-летняя Киви Морган (Keavy Morgan). Их наградили большими головками сыра.

Состязания по катанию сыра проводятся на Куперз-хилл с 1826 года.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/01/cheese/

Вопрос на сегодня:

Если бы вы проводили вечеринку, в каком стиле, под каким названием она бы была? В чем были бы гости и т.д.?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это пестрый мир бычков и телочек)

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Нашла тут.

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!