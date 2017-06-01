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Утро с АСТВ
С телочками и не только доброутреннее)

С телочками и не только доброутреннее)

С добрым утром, дорогие! 

Сегодня Всемирный день окружающей среды

И День создания Государственной службы карантина растений в России

 

А теперь новости)

В Брюгге открылась выставка машин, спроектированных Леонардо да Винчи

В Бельгийском Брюгге открылась выставка машин и механизмов, спроектированных Леонардо да Винчи. Около ста изобретений итальянского гения воссоздали по его собственным чертежам. Посетители могут не только увидеть модели машин, но и привести некоторые из них в действие, убедившись, что многие изобретения Леонардо удивительно современны.

«Это просто невероятно, но многие механизмы, которые представлены на этой выставке, имеют аналоги в современном мире. К примеру, коробка передач, подобная тем, которые устанавливают сейчас на велосипеды. Нечто похожее изобрёл да Винчи более пятисот лет назад», - отмечает куратор выставки Венсан Дамсо.

Хотя рисунки Леонардо и раньше превращали в трехмерные модели, организаторы говорят, что это самая большая выставка такого рода. Некоторые конструкции, такие, как знаменитый самолёт-птица, воспроизведены в натуральную величину, другие – в уменьшенном размере. Все они сделаны из дерева, проволоки и других материалов, которые существовали в эпоху Возрождения.

Источник: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/177994

В Англии прошли состязания по катанию сыра с высокого холма

В британском селе Брокворт, графство Глостершир, состоялось ежегодное состязание по катанию сыра. Об этом сообщает Reuters.

Перед холмом Куперз-хилл, располагающимся возле Брокворта, собрались тысячи зрителей. Сыр сбросили с вершины высотой около 180 метров. Головка покатилась вниз со скоростью, достигающей 112 километров в час, а участники состязания бросились за ней в погоню.

Большинству соревнующихся не удалось удержаться на ногах. Они кубарем полетели по скользкому от дождя склону, получая шишки, ссадины и сотрясения мозга.

Победителем среди мужчин стал 29-летний военнослужащий Крис Андерсон (Chris Anderson). В женской гонке лидерство захватила 18-летняя Киви Морган (Keavy Morgan). Их наградили большими головками сыра.

Состязания по катанию сыра проводятся на Куперз-хилл с 1826 года.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/01/cheese/

 

Вопрос на сегодня:

Если бы вы проводили вечеринку, в каком стиле, под каким названием она бы была? В чем были бы гости и т.д.?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это пестрый мир бычков и телочек)

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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:55 +8
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:12
Доброе утро!
Вечеринку устроила - "Апельсиновую"! Гости были бы в нарядах апельсинового цвета! Апельсиновый сок будет основным напитком!
Название: - "Бигуди забыла дома, но есть выход, он знаком мне"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:38
Ответить
+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:43
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ! С ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ!!!
Ответить
+5
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 08:38
Всем доброе утро!
Если бы я проводила вечеринку, то это было бы что-то в стиле Камеди клаб, что бы весело было и шумно.
Тёлочки на фото миленькие такие, но в реале я их боюсь
с детства

Подпись: Мисс приБалтика
Всем отличного настроения, тёплой погоды и много солнца!
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:55
Ответить
+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:58
Ответить
+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:39
Доброе утро и с началом новой недели.
Я бы устроила пижамную вечеринку,
а что
дешево и сердито.

Подборочка прикольная
спасибо, Танюша.

К картинке :
Приходит SMS-ка от мужа: "Мусор вынес, в магазин сходил, супчик сварил, дочку спать уложил".
Сижу в шоке. Пишу ответ: "Ты там только бигуди мои не трогай!".
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:56
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:02
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 09:00
Доброе утро)
Я бы устроила вечеринку на пляже) " Летний новый год " нарядили бы елку всякой интересной всячиной
, например телефонами.
Цвет одежды для всех гостей выбрала бы зеленый

Прдборочка класс

К картинке: универсальная банка 2 в 1, и кудри накрутит и сигнал с НЛО поймает)
Отличного дня
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:54
Ответить
+3
Mopsik
Написано сегодня, в 11:56
Татьяна Сергеева, спасибо

Хорошего дня
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+2
Катерина90
Написано сегодня, в 09:02
Доброе утро!) Моя вечеринка была бы в стиле сказочных персонажей. Подборка с коровками
Название к картинке: "Бигуди будущего" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:55
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+3
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:11
Всем привет! Для меня , однозначно, победитель фото этого направления...ниже
Как много в этом фото для сердца мужеского слилось...
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:58
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+3
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 13:34
Татьяна Сергеева, ой, привет...
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+2
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 11:04
Доброе утро. Вечеринка была бы в стиле ретро (предпочтителен стиль «барокко»). Дамы – в длинных платьях на панье, мужчины – в жюстокорах и париках… Название картинки: «Локоны двадцать первого века».
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:56
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+4
Gадкая_Баbонька
Написано сегодня, в 12:35
Veronika1211, Ника(рука лицо)
нехорошо материться в приличном обществе
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:40
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+4
Еще 2 комментария
anmari
Написано сегодня, в 13:49
Вечеринка: - что-то корпоративчика захотелось, вот бы гульнуть с коллегами
Фото: как я ее понимаю, это фото отражение моего сегодняшнего финансового настроения - полный бюджет, поэтому подпись - Красота не страшная сила, просто иногда экономика должна быть очень экономной
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+2
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МимимишноВолосатое доброутреннее с конкурсом)
МимимишноВолосатое доброутреннее с конкурсом)
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