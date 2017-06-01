С телочками и не только доброутреннее)
С добрым утром, дорогие!
Сегодня Всемирный день окружающей среды
И День создания Государственной службы карантина растений в России
А теперь новости)
В Брюгге открылась выставка машин, спроектированных Леонардо да Винчи
В Бельгийском Брюгге открылась выставка машин и механизмов, спроектированных Леонардо да Винчи. Около ста изобретений итальянского гения воссоздали по его собственным чертежам. Посетители могут не только увидеть модели машин, но и привести некоторые из них в действие, убедившись, что многие изобретения Леонардо удивительно современны.
«Это просто невероятно, но многие механизмы, которые представлены на этой выставке, имеют аналоги в современном мире. К примеру, коробка передач, подобная тем, которые устанавливают сейчас на велосипеды. Нечто похожее изобрёл да Винчи более пятисот лет назад», - отмечает куратор выставки Венсан Дамсо.
Хотя рисунки Леонардо и раньше превращали в трехмерные модели, организаторы говорят, что это самая большая выставка такого рода. Некоторые конструкции, такие, как знаменитый самолёт-птица, воспроизведены в натуральную величину, другие – в уменьшенном размере. Все они сделаны из дерева, проволоки и других материалов, которые существовали в эпоху Возрождения.
Источник: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/177994
В Англии прошли состязания по катанию сыра с высокого холма
В британском селе Брокворт, графство Глостершир, состоялось ежегодное состязание по катанию сыра. Об этом сообщает Reuters.
Перед холмом Куперз-хилл, располагающимся возле Брокворта, собрались тысячи зрителей. Сыр сбросили с вершины высотой около 180 метров. Головка покатилась вниз со скоростью, достигающей 112 километров в час, а участники состязания бросились за ней в погоню.
Большинству соревнующихся не удалось удержаться на ногах. Они кубарем полетели по скользкому от дождя склону, получая шишки, ссадины и сотрясения мозга.
Победителем среди мужчин стал 29-летний военнослужащий Крис Андерсон (Chris Anderson). В женской гонке лидерство захватила 18-летняя Киви Морган (Keavy Morgan). Их наградили большими головками сыра.
Состязания по катанию сыра проводятся на Куперз-хилл с 1826 года.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/01/cheese/
Вопрос на сегодня:
Если бы вы проводили вечеринку, в каком стиле, под каким названием она бы была? В чем были бы гости и т.д.?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это пестрый мир бычков и телочек)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и легкой недели!
Вечеринку устроила - "Апельсиновую"! Гости были бы в нарядах апельсинового цвета! Апельсиновый сок будет основным напитком!
Название: - "Бигуди забыла дома, но есть выход, он знаком мне"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
Если бы я проводила вечеринку, то это было бы что-то в стиле Камеди клаб, что бы весело было и шумно.
Тёлочки на фото миленькие такие, но в реале я их боюсь
Подпись: Мисс приБалтика
Всем отличного настроения, тёплой погоды и много солнца!
Я бы устроила пижамную вечеринку,
Подборочка прикольная
К картинке :
Приходит SMS-ка от мужа: "Мусор вынес, в магазин сходил, супчик сварил, дочку спать уложил".
Сижу в шоке. Пишу ответ: "Ты там только бигуди мои не трогай!".
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Я бы устроила вечеринку на пляже) " Летний новый год " нарядили бы елку всякой интересной всячиной
Цвет одежды для всех гостей выбрала бы зеленый
Прдборочка класс
К картинке: универсальная банка 2 в 1, и кудри накрутит и сигнал с НЛО поймает)
Отличного дня
Хорошего дня
Фото: как я ее понимаю, это фото отражение моего сегодняшнего финансового настроения - полный бюджет, поэтому подпись - Красота не страшная сила, просто иногда экономика должна быть очень экономной